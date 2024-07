Isabel Coixet: miniaturas del existir, el cine, la vida y su legión de besos y balas

Hay verdades que pesan más que la propia vida. Verdades cuya sencillez habilita un chorro de luz capaz de iluminar a la inercia hasta convertirla en un objeto deslumbrante, jugoso, hasta vencer a todos los fantasmas que nos impone el hecho de estar vivos. Isabel Coixet y su libro, ‘Te escribo una carta en mi cabeza’, son dos de esas venturosas verdades.

‘Te escribo una carta en mi cabeza' es un libro que deja marca y que plantea un destino, una excelencia profunda, y venturosamente anárquica, capaz de resucitar y revitalizar cualquier biografía.

Coixet ofrece en sus textos cuidadas miniaturas de extremoso eco. Hay mucha sabiduría y resistencia en este conjunto de artículos que incitan continuamente a la relectura. También muchos sueños y rotos y un sinfín de virtuosas renuncias, que forman un conglomerado expansivo y contagioso. Un ‘holding’ emocional exento de asepsia y ahíto de realidades que son contadas como hermosos sueños.

Hay en los textos de la cineasta catalana una incontenible erudición que convierte a quien lee en un ser auténtico, en un animal que no debe defenderse, que está a salvo de la barbarie cotidiana, del laborioso cuerpo de la destrucción. Y hay también un latido onírico en todo lo que toca Coixet. Todo en sus textos va más allá de lo real y sin embargo habla de la realidad con la contundencia con que lo hace el poeta que se enfrenta por primera vez a la férrea idiosincrasia de su nueva mirada.

Coixet se detiene en lo íntimo, en lo privado y lo dota de una pluralidad que la aleja con mucho acierto del lesivo exhibicionismo con el que a veces castiga a algunos escritores ese dejarse atrapar por esa confesión escabrosa y gratuita capaz de levantar la más inverosímil campaña de ‘marketing’.

Enorme y conmovedora es la constancia con que Coixet busca la imagen exacta, la silueta de esa verdad a la que jamás le faltan ni la belleza, ni la justicia ni la empatía.

¿Por qué un libro es necesario?

Coixet es una novísima persona del verbo que busca todas las formas de interacción posible. Coixet no olvida, pero su memoria no le pertenece solo al pasado, sino que lo transforma hasta alejarnos de un futuro engañoso y poco didáctico que nos llevará directamente hacía la frustración. La extensión de su emotividad compone la mejor tela de araña sobre la que yo como irredenta lectora he descansado. Coixet es una preciosista jinete dejando la impronta de sus iconoclastas huellas sobre la memoria de quien lee.

Hay una gran fiesta en sus palabras, hay diálogos que hacen añicos la concentración de este presente vulgar y caótico que lame nuestra carne en cuanto la oscuridad renuncia a seguir custodiándonos: «Como dijo el gran poeta Dylan Thomas, “miramos esa función de sombras que se besan o se matan, con fragancia de celuloide, la mentira es amor”. Y en el caso del mundo que nos espera, el celuloide huele a verdad».

Este libro contagia al lector con sus ilimitados gestos y le lleva a disfrutar de esa intuición que solo lleva implícita la verdad que habilitan las eruditas sutiles como Isabel Coixet, directora de excelentes películas.

Conmueve sobremanera en esta colección esa forma en que, Coixet, comparte su falibilidad, esa sencillez con que enumera las heridas que conlleva ser la mujer que ella es.

Hay en este libro, reflexiones sobre cine, literatura, política. Coixet posee un eclecticismo supersónico que paradójicamente nace de la calma absoluta, de una forma exquisita de reflexión en la que la rabia, el respeto y la singularidad forman un triángulo perfecto y nutritivo que llena de color el estómago de este libro en el que ni falta ni sobra una palabra. Es encomiable su determinación para analizar la desvergüenza de los estereotipos. Hay capítulos como el que relata una comida con el monstruo sagrado, y podrido, que es Depardieu o en el que habla de la película ‘La zona de interés’ que traspasan el duro corazón de la verdad con la potencia y la exactitud de quien nos busca venganza con sus palabras sino el firme trazo de la justicia o como ella misma enuncia en la frase que sostiene la excelencia de este libro: «El deseo del momento verdadero».

‘Te escribo una carta desde mi cabeza’ descubre lo importante y lo materializa de esa manera en que materializa el agua el final de la sed. Coixet sabe contemplar la alianza entre lo inevitable y lo sencillo hasta hacer de ésta un hogar para quien lee. Nada, ni lo menos atractivo escapa a su rigor, a su capacidad para agasajar a lo mínimo. Hay libros que modifican el porvenir de quien lo lee porque hay algo en ellos que se convierte en necesario y que marca un hito en todos los tiempos verbales de quien recibe sus palabras. ‘Te escribo una carta en mi cabeza’ es uno de esos libros.

Un libro que ofrece nada más y nada menos que la vida, y su legión de besos y de balas.

LA FICHA TÉCNICA

'Te escribo una carta en mi cabeza'. Isabel Coixet. Círculo de Tiza. Madrid, 2024. 306 páginas.