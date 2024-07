Ignacio Mayayo rinde homenaje a paisajes turolenses y los expone en Puertomingalvo

ZARAGOZA. El artista zaragozano Ignacio Mayayo inauguró el pasado domingo la exposición ‘La pintura y la realidad’ en la sala de la Villa de Puertomingalvo (Teruel). La muestra, que se prolongará hasta el 8 de septiembre, ofrece un recorrido por la mirada del artista sobre los paisajes y los paisanajes de la región, con especial hincapié ten tierras turolenses. Mayayo, pintor de la naturaleza ante todo y hondamente realista, ofrece tres cuadros panorámicos de Puertomingalvo, Linares de Mora y de un puente de la zona, el Pont Romá.

«En Puertomingalvo me siento muy bien –dice Ignacio Mayayo–. Me tratan de maravilla. Estuve una semana para preparar algunos de los cuadros y volveré en agosto para dar una charla sobre pintura. La recepción ha sido muy emocionante», dice el pintor. Ricardo García Prats, encargado del espacio y director del Museo Salvador Victoria de Rubielos, y el artista explicaron la obra a 130 personas.

«A Puertomingalvo he llevado 16 cuadros. Son de mis tradicionales pozas, de paisajes, de figuras y a veces de interiores. Por ejemplo, hay un cuadro de tejados que se ven desde mi estudio en San Pablo que apenas había expuesto o uno de eso amaneceres sobre el Ebro donde intenté dialogar con Turner. Y alguna petición de figuras que me había hecho Ricardo García Prats», cuenta Mayayo, que también ha trasladado una obra de gran formato: una estampa de los Mallos de Riglos. «A ese cuadro le ha dado una vuelta. He repintado algunas cosas. Quería mejorarlo», asegura.

«Cuando pinto de alguna manera busco la obra maestra. Lo digo sin pedantería. Durante años he tenido como referencia a Turner y a Rembrandt, hasta que me di cuenta de que no solo eran insuperables, sino que no era capaz ni de acercarme a su mundo, a su luz y a su misterio. Me di cuenta de que son pintores a los que no puedes ni rascarles la suela del zapato. Poco a poco fui buscando hacia otros sitios y otros artistas», explica Ignacio Mayayo.

En esa búsqueda aparecen otros nombres como Velázquez, Sorolla o John Sargent Singer. «Parece que los puedes entender mejor, que ves sus claves y que puedes realizar leves acercamientos. También me interesa mucho el pintor Isaak Levitán, un postimpresionista ruso. Soy curioso y atrevido: aprendes siempre de los antepasados», declara.

Una panorámica de Linares de Mora. Ignacio Mayayo.

De Gúdar a la torre de Sinués

«Se qué alguna vez me definí como un pintor de paisajes y un pintor naturalista en el amplio sentido, pues como tema de mis cuadros utilizo mucho la naturaleza, tanto la del entorno o paisaje como la naturaleza humana. El paisaje siempre está ahí, siempre puedes dialogar con él, pero también me gusta meter a figuras en mis obras», matiza.

«Con su estilo realista, Mayayo ha sabido plasmar en óleo sobre lienzo la belleza de los pueblos y la naturaleza aragonesa –dice García Prats, que ha ejercido durante años de crítico de arte en HERALDO–. La exposición ‘La pintura y la ‘realidad’ ofrece una oportunidad única para contemplar la obra de uno de los artistas destacados del panorama aragonés actual».

Por otra parte, Ignacio Mayayo inaugurará el día 3 de agosto, con el pintor Eduardo Lozano, una exposición de otra parte de su obra en las cuatro estancias de la torre de Sinués, pueblo próximo a Jaca, donde han expuesto en los últimos tiempos Eva Armisén, Pepe Cerdá y Jesús Monge, entre otros. «A esa muestra también llevo 16 cuadros. Ocho grandes y ocho pequeños y catorce cuadernos de dibujos. Eduardo expone en las dos primeras salas. Yo, en la tercera y en la última, que es más difícil para por las ventanas a las montañas. En la muestra hay paisajes de Osia, de Javierrelatre, Canfranc, zonas nevadas y algunas pozas de la zona», resume.