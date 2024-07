Clara Pérez: "Es maravilloso que la colección de Aquagraria emocione tanto a quien nos visita"

Clara, usted es la directora de este espacio muy sugerente. ¿Cómo podríamos definir el Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros? ¿Cómo explicaría su contenido?

Solemos decir que es un museo de emociones y recuerdos. Un espacio en el que revivir la historia de cientos de familias, de miles de agricultores a lo largo y ancho de nuestro territorio. Un lugar para reencontrarse con nuestros orígenes, para poner en valor el trabajo de tantos y tantos hombres y mujeres que han vivido de la agricultura y han conocido y fomentado el desarrollo de la revolución agraria y de la mecanización en el campo. Un museo que hay que vivir, que es capaz de emocionar al visitante, de evocarle momentos, olores y sensaciones con algo que podría parecer tan frío como un tractor de hierro.

Las Cinco Villas fueron durante mucho tiempo uno de los principales graneros de Europa. ¿Qué vínculo habría entre eso y la creación del espacio?

Nuestro territorio ha sido históricamente un lugar de cultivo de extensivo, ‘el granero de Aragón’, eso sin duda, y la capacidad de los herreros ejeanos de reinventarse para crear grandes empresas de desarrollo de maquinaria agrícola fueron sin duda, junto a la importante historia de la colonización los elementos que propiciaron la creación de este espacio a modo de homenaje de todos ellos.

¿Qué nos diría del espacio concebido por el arquitecto Julio Clúa, qué le llama la atención?

Clúa diseñó un espacio a la medida del programa expositivo. Un museo que pudiese recoger la gran colección de maquinaria agrícola de nuestro patrimonio industrial. Destacaría la organización del espacio en torno a tres grandes bloques, que permiten articular el discurso museológico para hacerlo comprensible al visitante.

Creo que le da mucha importancia a su proximidad con la Estanca del Gancho. ¿Por qué es tan determinante ese lugar y de qué modo modula o condiciona el museo?

Cuando se piensa en crear este museo se hace como parte de un proyecto más ambicioso que es el de dar vida, urbanizar y dinamizar esta parte de Ejea de los Caballeros. La Estanca del Gancho es una lámina de agua, que ya existía para el riego y que desde 2010 tiene un aire más urbano, con pasarelas sobre el agua, embarcadero, anfiteatro, zonas de picnic y de avistamiento de aves. Creo que es el complemento ideal para la visita al museo ya que, sin olvidar ese uso agrícola, se ha convertido en un espacio muy agradable y con gran reserva tanto de flora como de fauna autóctonas, y suele llamar la atención de quienes la recorren.

Tres pilares del Museo Aquagraria: Sergio Migue Longás y su hermano Óscar, que han colaborado mucho en los fondos del museo, y Clara Pérez. Al fondo están las obras del escultor Juan Fontecha (1947-2024). A. C./Heraldo.

Vayamos con las máquinas y con Ejea de los Caballeros. ¿Esa maquinaria, que se remonta al menos a los años 20 o 30, se usó en los campos de la localidad?

Algunas de las piezas si se utilizaron en los primeros años de mecanización de Ejea, hay que pensar que Ejea, por sus características pudo mecanizar muy pronto, y aunque los tractores, tardasen más en llegar, pronto Ejea incorporó a sus procesos productivos las segadoras, gavilladoras y trilladoras que conservamos en Aquagraria.

Aunque ya avanza un poco, díganos a modo de inventario, ¿qué hay y cómo ha llegado ahí todo ese material?

La colección está compuesta por en torno a 60 piezas que van desde el arado de tiro humano, la herramienta más sencilla que inventó el hombre hasta la tecnología actual que se diseña y fabrica en Ejea de los Caballeros hoy en día. Mucha parte son donaciones y cesiones. Hay mucho interés y conciencia por conservar el patrimonio arqueológico agrario.

¿Cuáles serían para Clara Pérez las joyas del espacio, qué e emociona, qué instrumentos le parecen más peculiares e insólitos?

Sin duda, el tractor de vapor de 1914 es uno de los emblemas del museo, la pieza que más llama la atención a quienes nos visitan. Conservamos una de las primeras trilladoras arrastradas que se fabricaron y piezas emblemáticas del proceso de mecanización. Pero para mí también tienen gran importancia elementos mucho más sencillos como el trillo de pedernal o de rodillo o la orca (o forca), que consiguen evocar recuerdos, emociones, escenas de sus vidas a quienes las utilizaron. Muchos de los visitantes vuelven a los momentos de la trilla en las eras con sus abuelos, con sus primos, recuerdan el olor, el ambiente festivo. Creo que es maravilloso que una colección de maquinaria agrícola sea capaz de emocionar a quienes nos visitan.

¿Cómo explicaríamos la presencia del agua en el museo y en las Cinco Villas, y en Ejea en particular?

Para Ejea de los Caballeros y las Cinco Villas el agua ha sido históricamente un bien escaso y las reclamaciones para conseguir traer agua son muy conocidas. La creación en los años 20 del siglo pasado del embalse de Yesa y el Canal de las Bardenas hizo que Ejea cambiase sus procesos productivos a mediados del siglo pasado y pasase de ser una zona de secano a poder introducir el regadío. Si no fuese por esa agua del rio Aragón en Ejea y las Cinco Villas no se habría producido el salto económico, social y demográfico que propiciaron los pueblos de colonización que nacieron al amparo de esa agua del pirineo.

Dice usted, o se dice, que el objetivo del museo es ir más allá de la exhibición de máquinas: sería más bien un viaje en el tiempo y en historia. ¿En qué sentido, de qué modo? ¿Cómo cree que se materializa todo eso?

Desde hace un par de años a la colección de maquinaria y todos los elementos gráficos (los catálogos digitalizados, los vídeos y proyecciones), se ha unido la posibilidad de visitar el museo de dos modos; con una gymkana familiar, que propone al visitante recorrer las salas en busca de la solución a diferentes preguntas o acompañados de las explicaciones de unos guías muy especiales, los de la realidad aumentada. Tres personajes históricos guían al visitante a lo largo de esta apasionante travesía por las salas del museo.

Por favor, cuéntenos quiénes son y qué hacen. En la visita al museo Aguagraria no los hemos visto.

Son Alfonso, un ingenioso inventor del siglo XIX, que revela los secretos detrás del nacimiento de las máquinas agrícolas y cómo estas maravillas tecnológicas transformaron radicalmente la forma en que se trabajaba la tierra, liberando a las generaciones futuras de trabajadores agrícolas de arduos esfuerzos manuales.

Ángel, un hábil herrero de Ejea, que presenció la evolución de la maquinaria agrícola desde la perspectiva de su familia, y que permite hacer un viaje desde la herrería tradicional hasta el emocionante mundo del diseño industrial. Su historia es un testimonio de cómo la innovación y la adaptación impulsaron el progreso de su familia y de Ejea en general. Y, por último, Oliva, una valiente mujer colona que te relata la trascendental importancia del agua en la renovación social y económica de la comarca mediados del siglo pasado. A través de la realidad aumentada y las narraciones de Alfonso, Ángel y Oliva, el visitante puede apreciar la transformación de las Cinco Villas y su entorno gracias a la innovación tecnológica.

¿Qué sucede en el museo, quién acude, quién lo visita, qué se hace para animarlo y hacerlo más dinámico?

Cada año el museo recibe en torno a 10.000 visitantes de media. Visitantes que llegan desde toda la geografía española, pero sobre todo de la zona de Navarra y La Rioja, Aragón y Cataluña. Nos visitan tanto personas muy vinculadas al mundo agrícola, ya sea trabajando la tierra o fabricando aperos y herramientas, como personas que no tienen nada que ver con la vida del campo. La reacción de unos y otros es muy diferente. Por una parte quienes conocieron o han trabajado con algunas de las máquinas que exhibimos son capaces de hacer ese viaje en el tiempo, recordar escenas de su pasado…suelen emocionarse mucho. Pero nos llama siempre la atención cuando el visitante no ha tenido vinculación alguna con el trabajo agrícola, el interés por comprender cómo se trabajaba con las máquinas, cuál era su función y, sobre todo, lo que suponía para el agricultor la evolución de la mecanización.

Además de las visitas al museo, Aquagraria se ha convertido en estos años en un espacio cultural de referencia a nivel autonómico gracias a la disparidad de actividades, exposiciones temporales, eventos y charlas que se organizan. Estas propuestas nos permiten dar a conocer un espacio “agrícola” a un tipo de público mucho más amplio.

Aspecto de las máquinas de Aquagrafia, donde también hay fotos gigantes que hablan de un tiempo ido. A. C./Heraldo.

¿Qué le dice la gente, qué es lo que más le conmueve? No sé si recuerda alguna historia que te haya tocado en concreto.

Recuerdo a muchas personas mayores, que vienen con sus asociaciones de pueblos pequeños. Ellos se paran en las piezas más sencillas, las que conocieron de pequeños, recuerdan a sus padres, a sus abuelos. Hace un tiempo una señora me decía emocionada que recordaba viendo la trilladora lo que era para ella, siendo una niña, ir en verano al pueblo, compartir con sus vecinos el trabajo y el ambiente, los olores que conseguía recordar todavía casi 70 años después. Pero también hay anécdotas divertidas, un señor me contaba cómo sonaba el Lanz Bulldog, el tractor de candileja, y que cuando oía a su vecino ponerlo en marcha tenía que levantarse rápido porque su padre acudía con la zapatilla a despertarlo. “No podía ser que el vecino empezase a trabajar y nosotros estuviésemos aún en la cama” me decía.

Insiste usted que “Aguagraria es un espacio de aprendizaje, recuerdo y emociones”. ¿Podríamos decir que sería algo parecido a un álbum de la memoria y del trabajo?

Si, sin duda. Las imágenes que pueden verse en el museo, podrían corresponder a prácticamente cualquier pueblo de la España de hace más de un siglo. Visitantes de Andalucía, Asturias, Valencia… todos han vivido una historia similar.

¿Qué es para Clara Pérez lo más estimulante, cómo se trabaja y se disfruta ahí dentro?

Desde luego el trabajo de dinamización del espacio es muy diverso y nos permite llegar a sectores muy diferentes de la sociedad, personas mayores, niños, agricultores o ingenieros. Promover visitas, crear eventos que sean atractivos y el' feedback' de los visitantes son el aliciente más importante de este trabajo.

Hace poco los niños disfrutaron ahí de una noche mágica y se quedaron a dormir. ¿Qué les dice el Museo Aguagraria a los más jóvenes?

Es sorprendente ver a los más pequeños recorrer el museo. Su interés por cómo utilizaban esas máquinas, por cómo era el trabajo hace más de un siglo les lleva a hacer preguntas muy interesantes, a plantearse que la historia más reciente ha tenido como protagonistas a sus propios abuelos, que propiciaron esa mecanización. Es muy gratificante oírles decir que van a venir con sus familiares para que les cuenten más cosas, fomentar esa relación intergeneracional nos parece maravilloso.

Pero además los niños y niñas de Ejea y la comarca tienen en Aquagraria el referente para la diversión y el aprendizaje gracias a los numerosos talleres y actividades que año tras año les proponemos.

El Museo Aquagraria está incorporando muchas novedades tecnológicas: fotos gigantes, imágenes de vídeo, pronto habrá libros, carteles, archivos… ¿Qué apuestas quieren hacer en esa dirección?

Los museos tienen que ser espacios vivos, de renovación e incorporación. Las nuevas tecnologías nos permiten dinamizar mucho más la visita y hacerla más atractiva. Cada año tratamos de crecer y crear propuestas que nos hagan llegar a más público. No sólo público nuevo, sino ser capaces de que quienes ya nos conocen encuentren en nuestras exposiciones temporales y actividades una nueva motivación para volver.

¿Cómo se retrata Clara Pérez a sí misma?

Llegué al museo desde la Historia del Arte y poco a poco he ido descubriendo el mundo de la agricultura, que me era ajeno, la mecanización y la parte más personal que supone esta parte de la historia sigue sorprendiéndome cada día. Las visitas de personas mayores, las jornadas intergeneracionales y, sobre todo, la respuesta de quienes nos visitan o participan de las actividades que dinamizamos son muy gratificantes. Que se llenen cada año muchas de las propuestas que hacemos y la confianza de tantas familias, asociaciones, colegios, empresas me motiva a seguir buscando novedades y trabajando para ellos.

La noche en que los un buen puñado de niños durmieron en Aquagraria y vivieron toda suerte de aventuras. Archico Aquagraria/Clara Pérez.

¿Si tuviera que recomendarnos de tres a cinco museos que le hayan conmovido, cuáles serían? En España, en Aragón, en sus viajes.

En Zaragoza me parece impresionante el trabajo de renovación que ha hecho el museo Pablo Serrano. Su colección ya era atractiva, pero con la ampliación y las nuevas propuestas me parece un espacio imprescindible en la visita a la ciudad.

Uno de mis museos favoritos a nivel nacional es sin duda el Tyssen- Bornemisza de Madrid, a través de la visita de este museo puedes recorrer la historia del arte completa, además sus exposiciones temporales suelen ser muy atractivas y están muy bien estructuradas. En Bilbao el Guggenheim me parece un gran proyecto de dinamización a través del arte y el patrimonio. Ha sido capaz de dar una vuelta a la economía de la ciudad. El museo de Pompeya también me llamó mucho la atención, por todo lo que supuso un hecho como el de la erupción del Vesubio, por el trabajo arqueológico que hay detrás y por la cantidad de historias de vida que pueden descubrirse.

Fuera están las esculturas de Juan Fontecha, que ha fallecido este mismo año. ¿Cuál es el significado del artista para Ejea?

Juan Fontecha fue un vecino muy sencillo, que pasaba desapercibido en Ejea. Muchas personas han descubierto a Juan y su obra tras su muerte. Fue muy generoso con nuestro pueblo y dejó gran cantidad de obra en calles, parques y plazas. El exterior del museo se decoró con las obras de gran formato que había creado en Galicia los años que vivió allí. El Ayuntamiento de Ejea quiso traerlas y él en agradecimiento las donó para la Ciudad del Agua. Sus esculturas nos permiten tener un museo al aire libre con piezas de gran calidad.