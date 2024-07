La Academia de las Artes del Folclore pide cambios urgentes en el Certamen de Jota del Pilar

La Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón ha presentado un escrito al Ayuntamiento de Zaragoza y a todos los grupos políticos municipales en el que solicita cambios urgentes en el Certamen de Jota de las Fiestas del Pilar. La Academia asegura que no actúa en nombre propio sino en el de numerosos grupos folclóricos que así se lo han solicitado y, de hecho, el escrito está firmado por 67 profesores de jota (canto y baile) de todo Aragón. El escrito se ha presentado de esta manera para que no figure en él el nombre propio de ningún grupo que respalda la iniciativa.

Las reivindicaciones del sector de la jota aragonesa se articulan en cuatro bloques, y el primero y principal de ellos hace referencia al jurado del Certamen de Jota de las Fiestas del Pilar, lo que implícitamente extiende la sombra de la duda acerca de su funcionamiento. En concreto, "se considera necesario cambiar por lo menos el 90% de los miembros del jurado cada año y que aquel que repita no sea por un tiempo superior a dos años". También se pide que "el jurado debería ser elegido y acreditado por especialistas en la materia y no por técnicos municipales", y se recomienda que los miembros del jurado para los premios ordinario y extraordinario estén en posesión de este último título. Además, se solicita la contratación de un coordinador del jurado, la redacción de un Reglamento del Certamen y que se exija a todos los miembros "asistir presencialmente a todas las pruebas que se realizan para llegar a la final".

En relación a los participantes en el certamen, se reclama que los menores (categorías benjamín, infantil y juvenil) puedan estar acompañados al menos por un adulto hasta el momento de salir al escenario, algo que no ocurre ahora; que los participantes puedan elegir la jota el mismo día de la final, en función de su estado, y no tener que mandarla por correo días antes; y que dispongan de alguna sala en la que poder hacer el precalentamiento de la actuación, tanto para los cantadores como para los bailadores.

Sobre el Premio Extraordinario de Canto el sector pide que se puedan interpretar jotas en un tono menor, "con el fin de poder enriquecer el certamen", que se eliminen las partituras obligadas y que se sustituyan por el sorteo puro y duro, para que el espectáculo no sea tan repetitivo; y que se establezcan pausas de hidratación.

Por último, el sector de la jota ha aprovechado el escrito para plantear algunas reclamaciones que arrastran desde hace tiempo sobre las actuaciones de grupos folclóricos durante las fiestas del Pilar. Solicitan que el caché no sea fijo, para todos los grupos igual, sino que se establezca en función del número de artistas en escena; que se permita alargar la duración de las actuaciones; que se pueda hacer una prueba de sonido; se elimine la limitación de participar a los menores de 16 años y que la zona de 'backstage' reúna unas condiciones mínimas.

Carpa que sirvió de vestuario el año pasado para las actuaciones folclóricas. Heraldo.es

Carmelo Artiaga, presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, no ha querido valorar esta mañana las reclamaciones del sector más allá de lo que dice el propio escrito. "Lo hemos metido en el registro y en él ni siquiera está todo, sino lo más importante. Lo conocen también todos los grupos municipales -subrayaba- Lo que más duele es que no se respete el valor del certamen de canto y baile más antiguo del mundo. Y que no se nos valore al sector. Hasta el año 2011 teníamos camerinos en el escenario donde actuábamos. Desde entonces ya no, y hemos tenido que ver que a artistas de otros estilos se les ha llegado a dejar la Lonja para que se cambien. Llegaremos hasta donde haga falta para defender nuestras reivindicaciones".