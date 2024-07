VillaNoir concederá el premio Villanúa Rural Noir a la escritora zaragozana María Pérez Heredia

La organización del Encuentro Pirenaico de Género Negro, que celebrará su octava edición en Villanúa del 11 al 13 de octubre, quiere destacar con este reconocimiento 'Pirineo Noir', la última novela de la autora María Pérez Heredia (Zaragoza en 1994), cuya trama se inspira y se desarrolla fundamentalmente en los valles occidentales del Pirineo aragonés. Pérez Heredia ha afirmado que “me hace mucha ilusión que el premio sea con esta novela porque de algún modo viene a cerrar un círculo en mi trayectoria”.

'Pirineo Noir' es la tercera novela de la escritora aragonesa y su debut en el género negro. Estudió Filología Hispánica y publicó su primer libro, 'Esos días raros de lluvia' (2013), con 19 años. Desde entonces le han seguido la novela Starman (2017), publicada por Reservoir Books con una acogida crítica excepcional, y el relato juvenil 'Eydís y el largo invierno' (2017, ilustrado por David Guirao), así como diversas colaboraciones, cuentos y artículos de crítica literaria. Desde 2017, vive en Francia, donde ha trabajado en la Universidad de Grenoble como profesora de literatura española.

La organización del VillaNoir quiere reconocer con este galardón, que se concedió por primera vez en 2022 al escritor asturiano Francisco Bescós, una obra concreta que reúne todos los valores, ingredientes y virtudes que quiere fomentar el encuentro literario. Como explica su director, Ricardo Bosque, “se adapta como un guante al espíritu del Premio Villanúa Rural Noir, desarrollándose en una pequeña población imaginaria cercana al Parque Natural de los Valles Occidentales y constituyendo un retrato fiel del ambiente y el paisanaje propio de las pequeñas localidades de montaña”.

María Pérez Heredia ha señalado al conocer la noticia que el Pirineo aragonés “es un paisaje que conozco bien, no he tenido que ir a reconocerlo para ambientar la novela, lo he visitado en todos los momentos del año y conozco todas sus transformaciones. Es un espacio que ofrece muchos elementos para ambientar una novela negra, y luego está su carácter fronterizo, que lo hace todavía más enigmático”. En este sentido ha destacado que “para mi es muy importante que el premio sirva también para poner en valor un espacio como el Pirineo, que en mi novela juega un papel fundamental porque es un personaje más de la trama”.

Cuando se publicó la novela, HERALDO conversó con la autora que ofreció algunas claves de este libro donde es tan importante el pasado y los misterios familiares y los secretos del corazón de las montañas. María Pérez Heredia inventaba el pueblo imaginario de As Boiras: "En la novela, además de la narración principal, tenemos fragmentos del pasado, ‘flash backs’ que relatan momentos claves de la relación entre Alice, la protagonista, y Ana, que era su mejor amiga cuando vivía en As Boiras. Ana fue una de las víctimas del asesino de aquel entonces, ‘El Carnicero del Valle’. Incluyo esos fragmentos porque son importantes para entender la relación de ellas dos, y también para comprender a Alice y, sobre todo, a Ana".

Añadía sobre algunos aspectos del argumento: "En el pasado, no hubo solo un asesinato, sino varios. El Carnicero del Valle fue un asesino en serie cuyas víctimas eran siempre niñas, siempre de la misma edad, con cierto parecido físico entre ellas. La última de ellas fue Ana, la mejor amiga de Alice por aquel entonces como digo. En el 2023, Marzal Castán, el asesino, es excarcelado por motivos de salud, y los asesinatos se reanudan… Pero, en realidad, Alice siempre ha pensado que hubo cosas que no se investigaron en el pasado, y que hay mucho más de lo que la versión oficial cuenta. Todo eso, las sospechas de Alice, va a ser vital para entender lo que está sucediendo ahora".

María contaba que un libro así había sido muy exigente en diversos planos. "Sobre todo, la escritura de una novela así me ha obligado a ser muy organizada, a llevar un control de las pistas, las tramas que se iban abriendo, los giros y resoluciones. Pero, en general, la escritura del primer manuscrito fue muy rápida, muy placentera. Luego, causas externas a mí fueron retrasando la finalización de la novela, y volver a ella para acabarla fue duro, pero también muy gratificante. Escribir esta novela ha resumido los últimos años de su vida, y su feliz consecución ha sido como salir con vida de un accidente aéreo. Algo así", confesaba.