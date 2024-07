Rubén Lorenzo, pianista: "España no es un país para la gente de música clásica"

Rubén Lorenzo (Zaragoza, 1959) es pianista, un virtuoso solista que ha recorrido medio mundo. Se formó en Zaragoza, en Madrid y en Londres, y ha grabado doce discos. También ha publicado libros sobre el método objetivo de la interpretación. Cumple 65 años y quizá sea el momento de reflexionar sobre su trabajo, sus sueños y lo mucho que le queda por hacer. Es el coordinador de la programación de 'Música en el foro'.

¿En qué momento está Rubén Lorenzo?

Tengo entre manos muchas cosas. Estoy muy volcado con la interpretación y me veo ahora, con todo el repertorio que llevas. Es una situación muy diferente a cuando tenías 20 o 30 años, llevo mucho repertorio de fondo, mucha experiencia, y he acumulado madurez, algo que hoy en día no está muy valorado. Tengo la sensación de que en nuestra generación se valoraba y se medía más, y que respetábamos más a los maestros anteriores.

¿Qué cree que ha ganado y qué ha perdido en el largo viaje?

La visión que tengo de una obra musical y de cómo interpretarla es totalmente diferente. De joven, no te imaginabas que era un mundo tan complejo.

¿No lo pensaba hace 30 años?

No. Veías que era complicado, muy exigente, pero en otro sentido. A lo largo de los años he ido hacia la esencia y el origen de las cosas. Me he preocupado y he investigado qué pasa en una interpretación, por eso durante una parte de mi vida me dediqué a la investigación y realicé análisis sobre alguna manera o método de poder analizar objetivamente una interpretación.

¿Se refiere a su trabajo sobre el modo de tocar de Pilar Bayona?

No. No. Digamos que en mi tesis cogí como conejillo de Indias a la gran maestra zaragozana, de la Generación del 27, y a otras figuras, pero lo capital de mi tesis es una metodología de análisis de la interpretación de una manera objetiva. Busco elementos y rasgos en general de un intérprete. Cuando vas introduciéndote cada vez más vemos que hay cuatro o cinco claves decisivas. Y son los que hay que manejar. Aparecen muchos pianistas, célebres y anónimos. Incluso aparecen alumnos. Sí es cierto que me centro mucho en Pilar Bayona porque fue una persona relevante aquí, que tenía un fraseo especial, usaba la asincronía y poseía una expresividad muy especial.

Volvamos a la pregunta: ha ganado conciencia de la complejidad. ¿Ha perdido algo, entusiasmo, pasión, disfrute?

No. No he perdido entusiasmo. He ganado en satisfacción y felicidad porque el hecho de conocer algo en profundidad te da más satisfacción. En el aprendizaje, cuando no sabes mucho, estás más seguro; luego pasas época de incertidumbre, y luego vas a remontando, si estudias y trabajas.

Usted no ha dejado de hacerlo.

Sí, y eso te hace ser más realista de las cosas, y te conoces mejor a ti mismo: quién eres, dónde estás, hasta dónde puedes llegar. Digamos, que te colocas más donde estás.

Cuando piensa en su trayectoria, ¿de quién ha aprendido de verdad? Usted también ha sido profesor y es un virtuoso solista reconocido y premiado.

¿Me pregunta por mis maestros? Me han enseñado todos mis profesores. De todos he aprendido algo, hasta de los menos buenos se aprende lo malo o lo menos bueno. No puedo citar a uno solo. Cuando salí del Conservatorio, y luego cuando estuve en Londres tres o cuatro años, casi todos coincidían en que es necesario tener un volumen de sonido amplio porque las salas de hoy en día lo requieren. Son grandes, nosotros tocamos sin micrófono ni nada de esto. El pianista, o el músico de clásica en general, a diferencia de un músico de pop o rock, no lleva micrófonos. Trabaja con el sonido natural. Lo cual en las salas grandes implica que tienes que desarrollar una técnica amplia, que llene la sala. Y esta es una característica de los grandes pianistas todos. Y aparte…

¿Sí?

… no solo por esta circunstancia, te proporciona una mayor gama de matices. Cuando más amplio sea el sonido, más matices, lo cual conduce a unas interpretaciones mucho más ricas. Y eso se ve en todos los grandes pianistas.

¿Por qué tenía tanto respeto Maurizio Pollini a los grandes escenarios? Por ejemplo, a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Ah, eso no lo sabía.

Lo contaba hace poco Miguel Ángel Tapia. ¿Es usted mitómano o de grandes admiraciones?

Nadie lo puede saber mejor que él. ¿Mitómano? Más que pianistas, a mí me gustan las interpretaciones. Ya me he dejado de mitos hace muchos años. Voy a la interpretación concreta. Sabiendo, además, que un pianista es un ser humano y que tiene altibajos. Me da igual que se llame Pollini, Maria Joao Pires o González.

Así dicho…

No es insolencia o descortesía. Me siento más próximo a los pianistas de hace unos años, y entre ellos Vladimir Horowitz es para mí de los más amados. Hubo una época que era muy forofo de Rubinstein. Yo tenía doce años cuando dio aquí su último concierto en el Teatro Principal.

¿Cómo ha sido su carrera? ¿Qué ha querido tocar? Aunque se especializase en Albéniz y en música española.

En realidad, no es que me haya especializado en nada. Lo que ocurre es que cuando viajas mucho por el mundo te piden música española y eso te obliga. Lo cierto es que yo he tocado desde Beethoven hasta el estreno que hice en España de los cuatro volúmenes del ‘Makrokosmos’ de George Crumb...

¿Qué le piden de España?

De todo. Voy a tocar en Viena y me piden Pittaluga, Mompou, Ricardo Viñes, el Padre Donostia y Falla...

"¿‘Iberia’? Si desde el punto de vista de la composición es compleja, desde el punto de vista de la ejecución ni le quiero contar. De la Iberia decía Rubinstein: “Para Alicia de Larrocha, que toca todas las notas”.

Parece que ha tenido un pequeño idilio con Albéniz.

Si sí. He tocado dos de las pequeñas grandes maestras de la música española de referencias. Son las ‘Goyescas’ de Granados, que grabé en 1995, y la ‘Iberia’ de Albéniz, llevo toda la vida tocando diferentes piezas de ‘Iberia’. A raíz de hacer la ‘Integral’ de ‘Iberia’ me dieron la medalla Albéniz. Son cuatro cuadernos de unos veinte minutos cada uno; el problema es que son obras muy complejas.

¿Qué tiene?

Del piano español es, sin duda, la obra cumbre. Muy difícil. Y es la cumbre de Albéniz, que tenía un talento natural como ningún otro compositor, y eso tenía que desarrollarse y lo hizo y lo culminó con la ‘Iberia’. Si desde el punto de vista de la composición es compleja, desde el punto de vista de la ejecución ni le quiero contar. De la Iberia decía Rubinstein: “Para Alicia de Larrocha, que toca todas las notas”. Estoy trabajando en la idea de la grabación. Me da respeto, tanto que valoro mucho a los pianistas que tocan bien, mal o regular la obra.

¿Tiene más proyectos?

Claro. Estoy trabajando la 'Sonatas' de Beethoven. Música de cámara con el violinista Carlos Damas, portugués. Hicimos la ‘Integral’ de piano y violín en 2002 y salimos de gira. Son tres discos, han salido dos, y nos queda uno con tres sonatas. Las hemos grabado en Lisboa. Saldrá en 2025 en la casa holandesa que tiene la sede en Bélgica. Como ve, me gusta tocar diferentes estilos.

¿Qué opina de eso de que el piano es como una pequeña orquesta?

Claro, el piano tuvo un gran éxito en el siglo XIX por su versatilidad. De hechos se hcían muchos arreglamos de sinfonías para piano solo y a cuatro manos. Liszt, por ejemplo, arregló todas las sinfonías de Beethoven para piano. Eso es porque la extensión del piano abarca prácticamente toda la orquesta.

Ahora que aún es joven y veterano, si repasa su trayectoria, ¿piensa qué ha hecho y qué le falta por hacer?

En realidad, como decía Newton, esto es un aprendizaje continuo. Lo que sabemos es una gota en el océano. Pienso en Goya también: “Aún aprendo”. A veces piensas que tenías que haber vivido fuera de este país a desarrollarte, pero también reconozco que amo Zaragoza. Lo que observo es que España no es país para la gente de música clásica.

¿Qué opina de un tema que anda en boca de muchos: una orquesta sinfónica de Aragón o de Zaragoza?

Es una cuestión de decisión política. He estado en ciudades más pequeñas que sí tienen. Es una cuestión de sensibilidad y de aportar el dinero. Me parece que Zaragoza ya tiene un público suficiente y sensible para tener una orquesta en condiciones. También tuvimos un Ballet y se dejó morir, siendo como era Zaragoza una referencia en todo el mundo del baile. De los 15 a los 17 toqué en el Ballet de María de Ávila en los fines de semana con ella, con Cristina Miñana y su hija Lola.

¿Le impresionó María de Ávila?

Era muy disciplinada, sistemática, y cuidaba todos los detalles. Se portó muy conmigo. Me apreciaba y me animaba. Recuerdo que venía mucha gente de fuera de España a tomar clases de ella.