¿No hay nadie que defienda el castillo de Loarre?

El castillo de Loarre en Huesca está en el limbo de los monumentos que lo tienen todo para ser declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Todo... salvo un padrino que los defienda ante los organismos internacionales. La fortaleza altoaragonesa permanece en la lista indicativa del Ministerio de Cultura desde hace 17 años, y este 2024 ha sido una nueva oportunidad perdida. Un año más, el Gobierno español no lo ha elegido para presentarlo ante la Unesco.

El Comité del Patrimonio Mundial está celebrando su 46ª reunión en Nueva Delhi, India, y ya ha examinado las candidaturas para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. Ninguna de ellas era española, lo que ha causado cierta polémica, ya que no faltan quienes ven en ese hecho una posible dejación o falta de interés por parte de las autoridades españolas. En muy poco tiempo, nuestro país ha pasado de ser el segundo del mundo en declaraciones, únicamente superado por Italia, a ser el quinto.

¿Qué está pasando? Anabel Lasheras, cuando presidía la Asociación de Amigos del Castillo de Loarre, fue quien puso en marcha la inclusión del castillo entre los posibles candidatos para ser designados Patrimonio de la Humanidad. "Conseguimos numerosos apoyos, tanto de instituciones como la Academia de San Luis, por ejemplo, como de particulares, de especialistas en patrimonio histórico como Antonio García Omedes –recuerda–. Logramos que se incluyera en la lista, donde un bien tiene que estar al menos cuatro años antes de poder ser elegido por el ministerio para presentarlo a la Unesco. En 2014 Alfredo Boné (entonces vicepresidente y portavoz del Partido Aragonés) presentó una proposición no de ley en las Cortes de Aragón, que fue aprobada por unanimidad, para seguir trabajando en favor de la designación".

Pero, en opinión de Lasheras, luego "no ha habido voluntad política, ni en Aragón ni en Madrid, de sacar adelante la candidatura del castillo de Loarre. La voluntad civil es importante pero no suficiente, tiene que haber una posición contundente y sin fisuras por parte de los representantes políticos. Y eso no se ha dado". A su juicio, la fortaleza merece ser Patrimonio Mundial ( "no hay otro castillo románico del siglo XI que tenga esa calificación, y de los posibles candidatos, es el mejor") y la declaración supondría "un revulsivo económico para la zona".

De parecida opinión es Rebeca Santolaria, actual presidenta de la asociación. "Este es un asunto que lleva mucho tiempo parado, demasiado, y la asociación no lo puede todo. La gestora que ha cogido ahora el castillo asegura que tiene esto como uno de sus objetivos prioritarios –subraya–, pero hay que ver también hasta dónde puede llegar. Las Cortes aprobaron por unanimidad impulsar la candidatura, todo el mundo dejo que sí, pero cuando hay que trabajar en los proyectos... El caso es que del limbo en el que está ya no se ha movido".

Según la documentación aportada en su día a la Unesco, "el castillo de Loarre puede considerarse una creación única porque ha cambiado muy poco respecto al edificio original y por su vinculación con determinados acontecimientos históricos y, sobre todo, por ser un magnífico ejemplo de una determinada tipología de arquitectura defensiva y de un estilo característico. Fue construida por el rey aragonés Sancho el Mayor en el siglo XI, en el estilo románico entonces en boga, para defender y controlar su territorio. Su buen estado de conservación atestigua hoy su autenticidad e integridad".

El Comité del Patrimonio Mundial es uno de los dos órganos rectores de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Este organismo está compuesto por 195 países, mientras que el Comité sólo por 21. El Comité se reúne anualmente y no se encarga únicamente de decidir sobre las nuevas candidaturas. También vigila la conservación de los que ya han sido inscritos.

En la actualidad, España tiene 32 bienes inscritos en la Lista Tentativa de la Unesco, de donde cada año elige un candidato. El castillo de Loarre es el único monumento aragonés en ella, aunque Aragón forma parte de otras ‘candidaturas’. Ojos Negros, por ejemplo, es uno de los 16 enclaves españoles englobados en la candidatura de la Herencia de las Minas Históricas. Y la Ciudadela de Jaca participa, junto a otras cinco fortalezas, en la candidatura de Fortificaciones Fronterizas Blindadas.