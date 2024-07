Muere la escritora Edna O'Brien, la "revolución" de la literatura irlandesa

La novelista, cuentista y dramaturga irlandesa Edna O'Brien ha fallecido a los 93 años de edad, según ha confirmado la editorial Faber Books en X, que añade que falleció de manera pacífica tras una larga enfermedad. "Con gran tristeza, anunciamos la muerte de la querida autora Edna O'Brien. Murió pacíficamente el sábado 27 de julio después de una larga enfermedad. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos, en particular con sus hijos Marcus y Carlo. La familia ha pedido privacidad en este momento", ha señalado la editorial.

En la publicación, Faber Books tilda a O'Brien de ser una de las más grandes escritoras y destaca que "revolucionó" la literatura irlandesa, con sus historias sobre la vida de mujeres y las complejidades de la condición humana. "Edna, un espíritu desafiante y valiente, se esforzó constantemente por abrir nuevos caminos artísticos, por escribir con sinceridad, desde un lugar de profundo sentimiento. La vitalidad de su prosa era un espejo de su entusiasmo por la vida: era la mejor compañía, amable, generosa, traviesa, valiente", afirma la editorial.

"Edna era una querida amiga para todos nosotros y la extrañaremos muchísimo. Es un gran privilegio para Faber publicarla, y su audaz y brillante obra sigue viva", concluye la publicación.

La escritora irlandesa Edna O'Brien David González/Efe

Los mensajes de cariño y reconocimiento también se han producido por parte del presidente de Irlanda, Michael Higgins, que lanzó un comunicado para despedir a "una de las escritoras más destacadas de los tiempos modernos". "Fue una de las primeras escritoras en dar una voz verdadera a las experiencias de las mujeres en Irlanda en sus diferentes generaciones y jugó un papel importante en la transformación del estatus de la mujer en la sociedad irlandesa", ha asegurado.

Asimismo, la ministra de Cultura de Irlanda, Catherine Martin, quien ha lamentado el fallecimiento de "una de las más grandes escritoras irlandesas". "Edna, una talentosa narradora, fue una fuerza modernizadora en la sociedad irlandesa que avanzó sin miedo por la causa de la igualdad. Mi más sentido pésame para su familia y muchos amigos", ha señalado.

La escritora nació en Tuamgraney (Irlanda) en 1930 y comenzó sus estudios en Farmacia, una carrera de la que se diplomó en 1950 y de la que trabajó hasta que conoció al escritor Ernest Gébler con quien se casó en 1954. En 1960 publicó su primera novela, 'Las chicas del Campo', en la que narra la historia de Irlanda a través de dos chicas, Kate y Baba, que viven en un país atrasado y represivo especialmente en las zonas rurales, marcado por la censura y la presión de los católicos irlandeses.

El libro está escrito en clave autobiográfica y resultó un escándalo en su país, hasta el punto de que el párroco de su aldea quemó tres ejemplares en la plaza pública. Fue tildada de enemiga de Irlanda y escritora escandalosa. La novela se convirtió en la primera entrega de una trilogía completada en los años 80 con 'The lonely girl' (1962) y 'Girls in their married bliss', en el que las dos protagonistas ya casadas y residiendo en Londres sobreviven al desengaño ante la vida marital que no colma sus aspiraciones de felicidad.

Entre sus publicaciones también destaca una obra dramática sobre Virginia Woolf (1980), dos importantes biografías sobre James Joyce (1999) y sobre Lord Byron (2009).