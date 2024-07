"Si tuviera 18 años otra vez, si ello fuera posible, volvería a hacer la mili en San Lamberto". Lo dice Ángel Sancho, uno de los zaragozanos que hizo el servicio militar en el famoso cuartel, hoy, a sus 71 años, jubilado tras toda una vida dedicada al comercio.

Desde su creación en 1963 hasta su cierre en 1993, San Lamberto acogió a miles de zaragozanos que completaron allí su servicio militar. En San Lamberto se realizaban los dos meses de la famosa ‘reclutada’, en los que se daba a los jóvenes algunas nociones militares básicas, hoy totalmente ignoradas. Qué joven sabe hoy lo que es un orden cerrado y un orden abierto, o un pase de pernocta, o mucho menos quién sabe manejar un arma de fuego.

Pasados los dos meses de ‘reclutada’ se realizaba la jura de bandera y los jóvenes eran destinados a las diferentes unidades. Y, si habían ido por la vía voluntaria, completarían allí sus 15 meses de mili, 12, si llegaban por la vía forzosa.

El año pasado fue de aniversarios redondos para el cuartel. Se cumplían 60 años de su inauguración, 30 de su cierre y 20 de su derribo. En el solar que quedó, una promotora privada construyó casi 1.000 viviendas. Aún se conserva el suelo donde estaba la Escuadrilla de Policía del cuartel.

Quizá esos aniversarios agitaron el recuerdo de San Lamberto, aunque la cosa viene de lejos. Ya en 2019 se celebró una exposición sobre el cuartel, que ahora se pretende recuperar, y dos años antes, en 2017, se creó un grupo de Facebook llamado ‘Yo hice la mili en San Lamberto’.

Desde entonces a hoy, 3.896 antiguos reclutas se han ido sumando al grupo con el mensaje de ‘Yo también hice la mili en San Lamberto’, contando sus experiencias y anécdotas o buscando amistades.

Reclutas del cuartel de San Lamberto, en julio de 1974. Facebook

Hace unas semanas, Francisco Javier Lázaro publicó un libro, ‘La mili en San Lamberto, historia y anécdotas (Ejército del Aire)’, que será objeto de al menos otra presentación más, la de la segunda edición, al final del verano. "Me di cuenta de que no se había publicado un libro sobre el cuartel –señala el autor– y pensé que era algo necesario".

Al teniente coronel retirado Miguel Ángel Mínguez, que fue el comisario de la exposición citada, le tocó ‘cerrar’ el cuartel, que se encuadraba en la III Región Aérea. Oficialmente, fue el 17 de septiembre de 1993, aunque la Escuadrilla de Policía aún estaría dos meses más, y posteriormente un retén de Policía Aérea vigiló los vehículos que aún se guardaron un tiempo allí. "Me dio tristeza porque, al fin y al cabo, con el cuartel desaparecía una parte de la biografía de miles de zaragozanos –señala–. Nos habían avisado un tiempo antes del cierre pero todos pensábamos que no se iba a producir. Y finalmente fue así. Los oficiales y suboficiales fuimos agregados a la base aérea hasta tener un nuevo destino. Todo se fue trasladando allí y la Policía Aérea es lo último que salió de San Lamberto".

De la epidemia del cólera a la muerte de Carrero

Mínguez subraya que era un cuartel «barato de mantener». Entre otras cosas, porque al ser el favorito de los zaragozanos, los voluntarios tenían pase de pernocta y cenaban y dormían en sus casas. Los destinos tras la jura de bandera eran los del entonces Mando Aéreo de Transporte (MATRA), el Mando Aéreo de Levante (MALEV), Mando Aéreo de Combate (MACOM), Mando Aéreo General (MAGEN), el acuartelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales y el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1 (EVA 1) en el Frasno.

Como cuartel, la vida de San Lamberto fue corta pero intensa. Entre sus muros se vivieron acontecimientos excepcionales, como la epidemia de cólera de 1971, el atentado contra Carrero, la muerte de Franco, los nervios por el intento de golpe de estado de Tejero, o el asesinato del coronel Luis Constante a manos del Grapo. Pocos aragoneses saben que allí se celebraron consejos de guerra. Quizá el más famoso fue el que se siguió por el robo de armas en el asalto a la Jefatura del Sector Aéreo de San Sebastián. Y se vivió también el intenso proceso de modernización del ejército.

Entrada al cuartel de San Lamberto Facebook

Pero la historia menuda de aquella instalación militar la escriben quienes pasaron por ella. Y fueron muchos los zaragozanos, desde conocidos jugadores de fútbol a historiadores como Guillermo Fatás o ‘showmans’ como Javier Segarra. "El 90% de los reclutas eran voluntarios", destaca Mínguez. Junto a los aragoneses, catalanes, navarros, sobre todo de la ribera, vitorianos y algún balear e incluso canario.

"Yo entré el 10 de mayo de 1971 –recuerda Ángel Sancho–. Y la verdad es que tengo recuerdos muy positivos. Creo que Aviación, en aquella época, era bastante menos rígida que el Ejército de Tierra, por lo que me han contado los que hicieron su mili allí. A nosotros es que los mandos casi ni nos alzaban la voz. Juré bandera y en cuanto pude solicité el pase de pernocta. Cuando me lo dieron, salía a las dos de la tarde y para casa. Tengo muy buenos recuerdos pero soy una persona que nunca he dado problemas. Allí sabías a lo que ibas: si cumplías tus obligaciones, todo iba bien. También es cierto que algunos, muy pocos, lo pasaban mal porque no terminaban de acoplarse".

"Lo que más valoro de aquel periodo de mi vida es que conviví con compañeros de diferentes estratos sociales y me hice amigos para toda la vida", señala Francisco Javier Lázaro

"Lo que hace especial al cuartel de San Lamberto es el elevado número de zaragozanos que hicieron su mili allí –añade Francisco Javier Lázaro–. Luego, cuando te juntas con alguien y comentas, te das cuenta de que muchas anécdotas y experiencias son comunes o muy parecidas aunque pertenezcas a diferentes reemplazos. Y es que allí todos teníamos 18 o 19 años al entrar. Yo tuve de ‘patriarca’ a Antonio Embid (el que luego sería catedrático de Derecho Administrativo) y en mi tiempo de servicio militar me saqué un curso entero de Graduado Social, que estaba estudiando, y tres asignaturas del año siguiente".

Lázaro pidió entrar en julio, al acabar un curso y sin haber empezado el siguiente, y acabó en la oficina de la Plana Mayor, redactando la orden del día. "Lo que más valoro de aquel periodo de mi vida es que conviví con compañeros de diferentes estratos sociales y me hice amigos para toda la vida", subraya.

Este es uno de los rasgos que destacan muchos de los que hicieron la mili allí. También coinciden en que las novatadas no solían pasar de meras bromas sin excesiva importancia. Y en que apenas se hablaba de política o que no se fomentaba una ideología concreta. Cuentan que incluso en alguna celebración de la festividad de la Virgen del Loreto los mandos llevaron artistas del Oasis a actuar al cuartel. ¿Es un fenómeno colectivo de memoria selectiva?

"Ya se sabe que siempre priman los buenos recuerdos sobre los malos, salvo que hayas tenido una experiencia muy traumática –añade Francisco Javier Lázaro–, pero la verdad es que casi todos los compañeros con los que he hablado recuerdan con cariño aquella época. Sé que la mili tiene mala imagen, pero a algunos de los compañeros con los que conviví les solucionó la vida. Conozco a personas que presumen de haber aprendido a leer y escribir en la mili. Y de gente que pasó de Transmisiones a trabajar en Telefónica. En cuanto a las novatadas, no te podías pasar porque los reclutas luego iban a tener un destino en el que te podían devolver los excesos. La mili en el cuartel de San Lamberto fue una forma de abrirse al mundo".