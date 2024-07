Valtònyc anuncia su retirada de la música en el festival 'El Tingladu'

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, ha anunciado su retirada de la música este sábado por la noche en el festival 'El Tingladu' de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), su primera y única actuación tras su regreso después de seis años residiendo en Bélgica.

"Este es el último concierto de mi carrera", ha clamado en su actuación en 'El Tingladu', concierto que ha hecho en agradecimiento al festival por mantenerle simbólicamente en el cartel durante casi los seis años que ha residido en Bélgica y pagarle un cajón solidario, así como haber organizado una edición especial en Bruselas en 2019.

"Tengo un buen trabajo. No sé qué explicar ya, con el rap. Cuando hacía rap tenía 18 años, tenía un trabajo de mierda en una frutería y estaba enfadado con el mundo, tenía rabia", ha explicado en declaraciones a TV3.

Valtònyc ha admitido que ahora le da "un poco de vergüenza salir al escenario e interpretar un personaje".

"Creo que la gente está algo saturada y la canción protesta hoy en día no es tan recibida, porque tú vas a un concierto y no tienes ganas de escuchar lo que has estado consumiendo 24 horas en las redes sociales", ha opinado.