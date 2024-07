Ricardo Ostalé: "En arte y antigüedades nos quedamos atrás"

"Creo que en Zaragoza y en Aragón nos hemos quedado atrás en arte y antigüedades. Estamos pocos. En la Asociación de Anticuarios en los 90 éramos 32, y ahora somos cuatro o cinco. Y otro tanto pasa con las galerías. ¿Y ahora? Están Kafell, La Casa Amarilla, Antonia Puyó, Carmen Terreros… ¿Qué por qué es eso? No lo sé. Ah, si tuviera la varita mágica. Hay ciudades como Valencia o Bilbao que están muy por delante de nosotros. De Barcelona y Madrid, no le digo nada. En España, comparada con Italia o Francia o Estados Unidos, no hay un mercado del arte, no hay cultura de compra de arte que ha habido en otros países. En Italia, tener cierto estatus social y no tener arte en casa, no se concibe. Está mal visto. Y en Estados Unidos, en Nueva York, por lo menos, igual", así arranca esta conversación con Ricardo Ostalé (Zaragoza, 1967). El Gobierno Italiano acaba de premiar la exposición ‘Picasso. La metamorfosis de la figura’, en la que participó activamente. Colabora con universidades norteamericanas, cataloga e investiga y ha trabajado en Aragón Televisión.

¿De dónde viene su pasión por este oficio?

Ya viene de familia, por la parte materna. Empecé a trabajar con mi tío Juan Pérez en Niza, donde era anticuario. Y mi abuela Josefa Aranda era anticuaria en Burdeos. Gran parte de mi familia estaba en Francia tras la Guerra Civil y el exilio. Mi madre se educó en Burdeos y es francesa de nacionalidad. Y por la parte de los Ostalé, que ya son aragoneses, ha habido tradición siempre.

¿Cuándo dio el paso al arte?

De jovencito. Es algo que quería hacer desde niño. Estudié en Agustinos hasta COU y luego estudié en la Cámara de Comercio.

¿Y por qué no estudió Historia del Arte, por ejemplo?

No lo sé. Es algo que no hice. Empecé a trabajar en esto en el año 1992. Tenía 25 años. Antes hice otras cosas: estuve en producción en Teatro del Alba, con Santiago Meléndez y su gente, e hice algunos pinitos, pocos, en el cine. De aquellos días, entre muchos otros, conocí a Luz Gabás, que entonces era actriz. En 1993 cogí la galería de Espoz y Mina, 16. La tenía Gregorio Millas y se convirtió en la galería Ostalé

Ahí alternaba lo que era una galería convencional, de exposiciones, y una tienda de antigüedades, ¿no?

Sí, sí. Siempre he hecho lo mismo. Mezclar. Sí, expuse a Paco Simón, a Ignacio Mayayo, a Fernando Gorostidi, etc. No me acuerdo de todas. No tenía una programación regular, me dejaba llevar por la pasión: cuando salía una cosa interesante, me lanzaba. Como he hecho aquí, donde me he centrado más en las antigüedades. He ofrecido muestras de arqueología, arte tribal, de arte gótico o del escultor zaragozano Luis Cortés.

¿Cuánto duró la aventura?

Estuve allí hasta 2001 o 2002. Enseguida me fui a Madrid, con José Manuel Arnáiz Tejedor, Inmaculada Elorza y María Lerma, que acababan de fundar Rocinarte, la sala de subastas, y fundamos Vegarte, y tuvimos una oficina-galería durante seis años en la calle Villanueva, 19, en Madrid. Estuve allí hasta 2006. Luego, a José Manuel Arnáiz -al que consideraba un poco como un segundo padre, un gran amigo y un maestro- le diagnosticaron un ‘alzhéimer’ y murió de eso. Yo era muy joven y él en aquel momento mandaba en el mercado de Madrid. Hicimos muchas cosas muy bonitas, exposiciones y operaciones comerciales; vendimos obra de Sorolla, Romero de Torres, compramos un Ribera ‘El españoleto’ magnífico en México, ‘Las llagas de Job’. Fue la época muy bonita. Vivir en Madrid era imposible ya y me vine a Zaragoza. Enseguida cayó la crisis de 2008 y todo cambió. Y fueron años de viajar fuera de España, que para mí es capital. A partir de entonces me dediqué a viajar esencialmente a Nueva York, a comprar y vender, porque aquí no había nada que hacer. Así estuve cuatro o cinco años.

Hemos pasado muy rápido por Espoz y Mina.

Fueron años muy intensos y muy bellos. La plaza de Santa Cruz era un centro neurálgico y creativo de la ciudad con el Praga como un faro de inquietudes y tertulias. Ahí vendí cuadros muy buenos. Todos coincidíamos allí: Paco Simón, Ignacio Mayayo, Pepe Cerdá, Ángel Aransay, Andrés Ferrer, Félix Zapatero. Era otro tiempo, eran otras inquietudes y, en cierto modo, otras rebeldías.

¿Vendió Aguayos, Lagunas...?

Yo he vendido poca pintura aragonesa. Alguna excepción ha habido, he vendido varios Violas, pero me he centrado más bien en la pintura antigua. Tanto figurativa como abstracta, que me sigue interesando. Vendí obra de Francisco Bayeu, de Barbasán, de Pradilla, que son grandes pintores. Para mí Francisco Bayeu es excepcional, por descubrir quizá.

¿Cómo se mueve? ¿Debe tener mucho olfato, sabe demasiado?

Saber lo que quieres lo sabes cuando lo ves. El oficio de anticuario -y yo me considero anticuario, el que busca y comercia con antigüedades, busco piezas de alto nivel, y no siempre lo consigo- lo baso en el kilometraje, no me interesan en absoluto los localismos, ya ve que tengo obra de muchos lugares del mundo, pinturas y esculturas que me gustan a mí. Trato de distinguirme así. Los localismos nunca me han gustado: no me parecen saludables. Me gusta que el arte viaje y transmita. Ahora mismo no sé si hay de pintura aragonesa aquí.

¿Y ese Bayeu?

Sí. Es verdad.… Un gran cuadro que está para restaurar. Yo considero que el valor a un objeto no se lo da la antigüedad. Lo da la calidad. El pintor más cotizado de la historia es Picasso, que es del siglo XX. Normalmente el baremo que se sigue es cuando una cosa pasa de los 100 años. A mí me parece que hay cosas de diseño del siglo XX que se pueden encuadrar dentro del arte antiguo. A mí no me parece un baremo definitivo pero hay que tener uno. Un objeto valioso es de alta calidad y, claro, siempre se busca una cier ta excelencia en los objetos.

Acaban de premiar una muestra de Picasso en la que trabajó.

Colaboro con Estados Unidos e Italia, viajo constantemente a Nueva York porque allí, y no es una frase, lo encuentras todo. Para comprar y vender. Cuido mi carta de clientes. Este es un oficio lleno de sorpresas y amigos.

