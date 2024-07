El Monegros Desert es también un desfile de moda, de tendencias... y de hedonismo

Asistir al Monegros Desert es un espectáculo en muchos sentidos. Comienza por el montaje de un megaparque temático con 12 escenarios y 120 hectáreas de extensión levantado en el desierto fragatino en el medio de la nada, continúa con la casi infinita programación musical con más de 150 artistas y, sobre todo, se basa en las más de 50.000 personas que asisten y dan vida al 'show'. Ellas son las auténticas protagonistas.

Recorrer las diferentes zonas del macroevento permite ver un desfile eterno de un público venido de más de 90 países. Es un festival dentro del festival. Obviamente, las extremas condiciones metereológicas, con el calor y el sol martilleando durante buena parte del maratón de 22 horas (se acariciaron los 40 grados y por la madrugada el mercurio ha bajado hasta los 20) o con el viento levantando arena, influyen decisivamente en la indumentaria elegida.

Una sucesión de 'looks' que no pasa desapercibida. Juan Arnau Durán, creador del festival y que no se ha perdido ninguna edición, observa la evolución en la vestimenta de los 'ravers'. "Me gusta dar vueltas por todos los escenarios y ver cómo va la gente vestida. Se nota que han elegido a conciencia su vestimenta. No solo es cómoda, sino que sigue las tendencias. Me encanta que no haya pudor, sino hedonismo. Saben que nadie les dirá nada de cómo van o quiénes son. Se respira un sentimiento de libertad único. Estamos en tierra de nadie y el respeto es máximo entre todos", explica.

La libertad y la falta de prejuicios definen perfectamente este desfile. Disfraces de Hello Kitty, camisas hawaianas, camisetas de equipos de fútbol, el 'merchandising' oficial del festival (tanto de este año como de anteriores), tangas en el caso de las chicas, bañadores apretados en el de los chicos, elementos de cuero, ligueros... El abanico es muy amplio.