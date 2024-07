Mon Laferte: "No me esfuerzo mucho para que mi música sea lo más popular"

Pirineos Sur baja este domingo el telón de su última edición y, al igual que sucedió hace cinco años, la jornada estará protagonizada por una de las artistas latinoamericanas más relevantes que han surgido en los últimos años: Mon Laferte. La chilena, siempre en búsqueda de nuevos estilos y ritmos, regresará a Pirineos Sur para presentar su último trabajo, ‘Autopoiética’, publicado a finales del 2023. Antes del cierre, será el turno de la canaria Marilia.

Con una carrera consolidada y cuatro Latin Grammy, entre otros muchos premios, Mon Laferte definía el jueves en Madrid su nuevo disco como "una paleta de colores" que le ayudan a revestir el mensaje que pretende enviar con sus letras: "Lo que hago es decidir con qué color voy a vestir este mensaje. Lo que más me importa es lo que voy a decir en el disco".

Es el noveno álbum de estudio de esta chilena (Viña del Mar, 1983) y mexicana de adopción, que ha llegado a España con su hijo de poco más de 2 años porque la maternidad, reconoce, ha significado un punto de inflexión en su carrera. Le ha hecho ser "más pragmática" y hasta se lleva a su hijo de gira. "Aún es muy pequeño y necesita a su mamá, llevo cin co meses fuera de casa, no puedo dejarlo solo", asegura.

"Cuando empecé a cantar siempre pensé que iba a ser una gran estrella (ríe), pero cuando vi cómo funciona la industria sentí que quizá no iba a ser así", comentaba comenta Laferte, que añadía que, pese a todo, ha crecido "pasito a pasito" y ha conseguido fidelizar a un público, a pesar de que, confiesa, no se esfuerza mucho por que su música "sea lo más popular". Lo ha conseguido aceptando cualquier influencia porque escucha muchos estilos de música: "No tengo ese ‘placer culpable’, eso no existe para mí. Toda la música tiene lo suyo, se hizo por algo, trato de entender su contexto, su realidad social y política".

Por eso le gusta la música actual y su compromiso social. Hay artistas, incluso pertenecientes a la rama más comercial de la industria, "con letras de muchísima profundidad". Y pone como ejemplo el último álbum de la británica Charli XCX, ‘Brat’.

Su faceta comprometida

En su caso, siempre se ha caracterizado por su faceta feminista reivindicativa, como cuando acudió a los Latin Grammy de 2019 en ‘toples’ con un mensaje que denunciaba la violencia machista en Chile.

Ahora ve con optimismo la situación actual de la mujer: "Siento que hay un cambio muy grande, lo veo diariamente, al menos en esta parte del mundo y donde vivo"; y cree que lo más importante es el debate que se genera dentro del feminismo. "Hay muchos tipos de feminismo, se han abierto muchas ramas distintas y con algunas puedo estar del todo de acuerdo, con otras no tanto, pero está bien, porque eso significa que hay pensamiento, hay autocrítica. Pensar y filosofar sobre algo siempre trae consecuencias positivas", explicaba la cantante.

La artista comienza una nueva etapa con Sony tras abandonar Universal -con la que grabó ‘Autopoiética’-. "Me dan total libertad. En este punto de mi vida quiero hacer mi música y que ellos hagan el plan de ‘marketing’", sentenciaba la artista el jueves pasado en Madrid.

Y mientras presenta su disco, se prepara para el inminente estreno en Neflix del documental ‘Mon Laferte, te amo’, que se estrena el 1 de agosto. "No es un documental que yo quise hacer sobre mí, es raro, no es algo que yo haya decidido. Tengo mucho pudor".