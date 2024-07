Pasión internacional por el Monegros Desert: "Esto es más divertido que las Olimpiadas"

Acceder al Monegros Desert es motivo de gran celebración para los 50,000 asistentes al festival. Lo dejan claro desde que cruzan el último punto de control y las 12 hectáreas de diversión ya son suyas. Un público cada vez más internacional en el que se escucha mucho francés e italiano.

"¡Vamoooossss! Esto sí que es un festival. Esto es más divertido que los Juegos Olímpicos", gritan Jean Luc y sus tres amigos que proceden de Toulouse. Llevan varios meses soñando con su presencia en tierras fragatinas y por fin se ha hecho realidad. "Es una locura que hay que vivir al menos una vez en la vida, y si puede ser cada año, mucho mejor. Esto no es solo música, sino una gran fiesta en la que solo importa divertirse y olvidarse de los problemas", indica antes de hacerse una fotografía grupal ante el icónico Airbus que desde 2022 es un escenario más.

"Monegros es libertad. No hay nada como esto. Vestimos como queremos, nadie busca problemas, la gente es amable. Es como un pequeño mundo que dura menos de un día", explica Lola Montes, madrileña de 21 años, que repite por tercer año consecutivo junto a un grupo de amigas. Este carácter efímero, cual falla valenciana, es un notable aliciente.

Miguel, Sara y Marta son tres colegas sevillanos que han acudido a la llamada del desierto. No pueden contener su emoción de vivirlo en primera persona. "¡Lo hemos conseguido! Esto es maravilloso. Llevamos todo el año preparándolo para que todo salga perfecto y ahora solo queda lo mejor, disfrutarlo", asevera Miguel.

Finalmente, Mike Johnson, procedente de Londres, lleva la bandera de la Union Jack colgada cual capa y proclama su pasión por el Monegros Desert: "No existe un festival como este. Es único. No me lo puedo perder".