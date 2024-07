Los primeros en la fila del Monegros Desert: “Venimos a desconectar, aquí no hay cobertura”

La pasión por el Monegros Desert no conoce sacrificios ni esfuerzos por parte de sus fieles. Es el caso de los tres primeros de la fila. A las 10.00 de este sábado 27 de julio, cuatro horas de que se abrieran las puertas del festival, ya aguardaban para tener el privilegio de ser los los primeros en acceder al paraíso de la música electrónica.

"Es mi tercer año consecutivo en el Monegros Desert. Quiero ser el primero en entrar y no perderme nada. Es un momento muy especial y quiero vivirlo en compañía de mis amigos Sergio y Mile, que me acompañan", explica Eminas, que reside en la cercana localidad de Alcarrás.

¿Cuál es la principal motivación que le mueve a acudir a la cita? No vacila: "Desconectar. Aquí no hay cobertura. Estás tú solo y el tecno. No hay conexión con el exterior. Es una sensación fantástica a la que no estamos habituados en el día a día. Hay que vivirlo para entenderlo".

El pantagruélico cartel, con más de 150 artistas repartidos en 12 escenarios es otro de los alicientes fundamentales para Eminas. Tiene muy claro qué no quiere perderse. "Hay muchísimos nombres que me gustan. Como Brutalismus 3000, Vitalic, Charlotte de Witte... No pararía de decir más. Me encanta la programación. Es una maravilla para los que nos gusta esta música", detalla.

Detrás de Eminas y sus compañeros ya se ha formado una larguisima fila de asistentes. Proceden de Canarias, el País Vasco, Madrid o Cataluña, pero también de Francia e Italia. Y es que el Monegros Desert ya se ha convertido en una fiesta multitudinaria e internacional.