Esta es la primera canción que ha sonado en el Monegros Desert 2024

La inauguración del Monegros Desert 2024 ha correspondido, a las 14.00 de este sábado, al DJ oscense Andrés Campo. Un privilegio de un artista de alcance internacional que se forjó en la casa, en Florida 135, y que ahora pincha en algunos de los festivales más selectos del planeta, como el Awakenings de Países Bajos.

El DJ altoaragonés ha abierto las 22 horas de baile y diversión en la majestuosa Catedral del Techno, uno de los escenarios favoritos por los asistentes. La primera canción en sonar en el festival ha sido el remix que Adam Beyer realizó del tema de Ben Sims ‘Manipulated’, un himno que, más de dos décadas después de su lanzamiento, sigue latiendo muy fuerte.

"Es un privilegio ser el primero en pinchar. El Monegros Desert es un parque de atracciones para los que amamos estos sonidos", confiesa Campo, que ha optado para este ‘set’ por llevar los vinilos consigo, algo muy poco habitual en nuestros días. La vieja escuela al poder.

Su agenda no entiende de descanso en este festival, en el que ofrece tres sesiones. También está programado por sorpresa en el Airbus A330 que forma una pista de baile de 65 metros de largo y 8 de ancho y en la mañana del domingo en el escenario principal, una mastodóntica estructura con un aforo de 30.000 personas.

Andrés Campo rezuma emoción por formar parte un año más de esta cita imprescindible para los amantes de la música electrónica. "Monegros es un festival al que me siento muy unido, me siento en casa actuando aquí y se me llena la boca hablando del mismo. Estoy muy feliz de poder participar y vivir otra edición, como público y como artista", confiesa.