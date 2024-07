A Amaral "le vuela la cabeza" por compartir festival con unos de sus ídolos musicales

Pese a llevar más de tres décadas de carrera, Eva Amaral y Juan Aguirre siguen cumpliendo sueños y franqueando nuevas metas. Este viernes 26 de julio experimentarán una emoción especial al compartir cartel en el Low Festival de Benidorm con una de sus bandas favoritas. Una alegría que han compartido en las redes sociales de la banda.

Se trata de los Pixies, uno de esos mitos eternos y fuente de inspiración para el dúo aragonés. "A Eva & Juan adolescentes les vuela la cabeza compartir cartel con Pixies", explica la cuenta oficial de Amaral en Instagram y Twitter.

Y es que el grupo de Boston (Estados Unidos) comandado por Frank Black ha sido aclamado como influyente y pionero del movimiento alt-rock de finales de los años 80 por sus melodías extravagantes y pegadizas. En sus conciertos prometen un viaje por la nostalgia musical de su carrera haciendo repaso a sus nueve álbumes que definen su género y estilo propio. Un show en directo al que llegan dispuestos a renovar sus clásicos como ‘Where is my mind?’, 'Debaser' o ‘Monkey gone to Heaven’ y también a presentar temas de su último trabajo, 'Doggerel'.

Habrá que estar atentos si se produce en los camerinos un encuentro entre Eva y Juan con su ídolo. A buen seguro, en caso de que se lleve a cabo, dejarán constancia. Amaral actuará esta noche a las 21.05 en el escenario principal del Low Festival y Pixies tomará el relevo a las 23.40.