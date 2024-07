La estación Delicias de Zaragoza, motivo de broma entre Javier Coronas y Adriana Torrebejano

La actriz Adriana Torrebejano ha recuperado en su cuenta de Instagram el divertido momento que vivió durante su visita el pasado enero al programa 'Ilustres ignorantes' de Movistar+, que presentan el aragonés Javier Coronas, Pepe Colubi y Javier Cansado. La estación de Delicias de Zaragoza fue la protagonista.

Todo comienza cuando Coronas pregunta a la intérprete de 'Hospital central', 'Amar es para siempre' o 'Tierra de lobos' si tiene algún capricho en sus actuaciones. La artista catalana contesta: "Tener un baño cerca por lo que sea. Antes de salir actuar me gusta hacer un número uno (orinar), un número dos (defecar) y sonarme los mocos".

En ese instante Coronas explica que "el otro día" entró en los baños de la estación Delicias de Zaragoza. Torrebejano le interrumpe para decir: "Es súperbonito el baño de la estación de Zaragoza. Y tiene pajaritos también".

Acto seguido es cuando Javier Coronas desarrolla su anécdota relacionada con dicha instalación: "La estación de tren de Zaragoza Delicias es fantástica. En invierno la temperatura es cojonudísima y en verano mejor. El otro día fui al baño y cobraban 1 euro. Me dije, yo no tiro 1 euro para hacer un pis. Hice el número 2 forzado y me masturbé. Dije, esto lo amortizo yo sea como sea". Una intervención que está siendo muy compartida en las redes sociales y se ha hecho viral.