Andrés Campo: "Estoy muy orgulloso de dar el pistoletazo de salida al Monegros Desert"

¿Qué supone formar parte un año más del cartel del Monegros Desert?

Monegros es un festival al que me siento muy unido, me siento en casa actuando aquí y se me llena la boca hablando del mismo. Estoy muy feliz de poder participar y vivir otra edición, como público y como artista

Será el encargado de abrir el festival en la Catedral del Techno. ¿Qué supone este reconocimiento?

Romper el silencio me parece un momento muy mágico de Monegros, recibir a la gente con toda la energía y dar el pistoletazo de salida a la tremenda maratón será genial seguro. Tengo muchas ganas y me siento muy orgulloso de ser yo quien vaya a hacerlo.

El año pasado protagonizó un inolvidable cierre del festival en el escenario principal, con aparición incluida de Kase.O. ¿Cómo fue aquella experiencia?

Única, mágica, maravillosa... Todo lo que diga aquí será poco. Tengo que darle las gracias a Javato (Kase.O) porque hicimos algo que pasará a la historia. Era la primera vez que subía con un MC en una sesión, y poder hacerlo con alguien a quien admiro tanto le dio una magnitud épica, y el hecho de estar dos aragoneses ahí haciendo lo suyo cerrando la 30ª edición del festival, de las páginas más bonitas de mis memorias.

¿Prepara mucho la sesión para una cita así?

En este caso sí ya que haré tres ‘sets’ diferentes, la apertura con vinilos recordando mis inicios en el techno, en el avión haciendo sonar mi etapa de residente en Coliseum y luego en el escenario principal poniendo música más actual. Hay que organizarse bien y, aunque todos los ‘shows’ son importantes, aquí juego en casa, la expectación y la emoción son máximas.

Un año más volverá a colgarse el no hay billetes con 50.000 espectadores de 100 nacionalidades. ¿Somos realmente conscientes en Aragón de la dimensión de un evento así?

Tenemos que estar orgullosos. Desde mi posición es más fácil ver la magnitud de Monegros. Quizá para alguien que no esté metido en el mundo de la electrónica no sea así, pero sí, guste o no, lo que ahí sucede es para valorarlo y quitarse el sombrero por la familia Arnau. Tenemos a lo más ‘top’ de la electrónica mundial paseando por un desierto de Huesca, y a gente que viene de todo el mundo a poder disfrutar de ello, poca broma.

¿Le gusta disfrutar del festival más allá de su actuación?

Sí, de hecho he estado en casi todas las ediciones. Monegros es un parque de atracciones para alguien a quien como yo ama la música electrónica.

¿Qué conciertos o sesiones no piensa perderse?

Hay muchas cosas interesantes, y quizá yo no sea el más indicado, ya que a muchos artistas los tengo ya muy vistos y oídos (risas) pero creo que lo mejor es perderse y dejarse sorprender por cosas y actuaciones que no pensabas escuchar. Hay mucho y muy bueno.

¿Qué cree que hace único al Monegros Desert?

Es una rave, pero una rave gigante, es el desierto, más de 20 horas, es duro, es la guerra, pero, precisamente, lo que a priori pueden parecer inconvenientes, al final son sus virtudes y lo que lo hace especial y único.

Hace unas semanas actuó en otro gran festival, el Awakenings de los Países Bajos. ¿Cómo fue la experiencia?

Tenía muchas ganas de poder actuar ahí, era una de esas espinitas clavadas que tenía como DJ. Fue increíble, mejor de lo esperado. Ahora repetiré en la edición de invierno, así que muy mal no debí hacerlo (risas).

Está abriendo el abanico a nuevos festivales y públicos, como el pasado fin de semana en el FIB. ¿Cómo lo valora?

Es curioso, pero jamás habría pensado que podría llegar a actuar detrás de Black Eyed Peas! La experiencia fue brutal, poder salir de mi circuito y poder compartir escenario con bandas no es algo a lo que esté acostumbrado, me gusta.

¿Cómo se presenta este 2024 en cuanto a sesiones?

Está siendo una locura. Echo de menos mi casa y poner lavadoras. Estoy en un momento muy bueno a nivel profesional, viajo mucho y digo viajar, no hacer vacaciones, pero no hay queja que valga. Estoy llegando a sitios a los que ni de broma esperaba poder llegar, cumpliendo sueños, rompiendo objetivos y viviendo y disfrutando del momento. ¡Que dure!

¿Cómo ve el fenómeno del remix del turolense Fernando Moreno con la canción ‘Potra salvaje’? Es la demostración de lo importante que puede ser un DJ y productor.

El otro día me enteré de que era turolense. No es mi estilo pero me alegro mucho por él y por el tremendo éxito que está teniendo. ¡Teruel existe!

Fernando Moreno le señaló a usted como referente e inspiración. ¿Cómo recibe este tipo de halagos?

Nunca lo hubiese dicho, señal de que algo estaré haciendo bien. Estas cosas siempre hacen ilusión, hay que agradecerlas.