Pushmann: "Siento que el Monegros Desert ya es como mi segunda casa"

¿Qué supone formar parte por tercer año consecutivo del cartel del Monegros Desert?

Creo que es la consecución de confiar en lo que hago y hacerlo buscando un mínimo de calidad o siendo fiel a la cultura musical que amo desde hace tantos años, de no seguir modas y mantenerme fiel a lo que me sale de dentro. Supongo que todo este trabajo está dando sus frutos poco a poco. Siento que el Monegros Desert ya es como mi segunda casa y poder volver al festival que un día, en unas 7 u 8 ocasiones fui siendo un ‘raver’ más, me pone muy feliz.

Actuará en el escenario Industry City junto a la donostiarra Paula Cazenave, con cuyo sello editó un epé. ¿Cómo se presenta la sesión?

Paula y yo nos conocimos a raíz del lanzamiento de ese epé. Le mandé unos cortes que había hecho, y enseguida me contestó diciéndome que le gustaban. Contactamos con DJ Rush y Ken Ishii, que eran dos leyendas a las cuales siempre he tenido y tengo mucho respeto, Paula hizo otro remix y todo quedó muy chulo. Desde entonces y hasta el día de hoy, hablamos prácticamente todos los días. En cuanto al ‘set’ de este sábado, llevamos varios festivales ya actuando en modo b2b y nos compenetramos súper bien, Paula es una DJ muy ‘Old School’, y yo voy haciendo años, así que creo que ambos hemos mamado mucho de este techno y una forma de pinchar muy parecida, nos dejamos llevar en los sets, prácticamente nos seguimos el uno al otro, no preparamos nada, es improvisación pura y dura. Solo 6 cdjs y 2 mixers, lo demás es fluir.

¿Prepara mucho la sesión para una cita así?

Es la primera vez que hemos hecho una llamada previa, pero nada serio, para hablar un poco de esto porque es Monegros y queremos dar en la tecla. Pero no hay un orden de las canciones ni una vía a seguir. Preferimos ver cómo está el escenario, dejarnos llevar y poner todo patas arriba. Es nuestro trabajo y hay que hacer que la gente vea que el pago de su entrada ha valido la pena al 100%.

Un año más volverá a colgarse el no hay billetes con 50.000 espectadores de 100 nacionalidades. ¿Somos realmente conscientes en Aragón de la dimensión de un evento así?

Mi primer Monegros fue en 2006, siendo un niño, con 16 años. Digo esto porque mucha de la gente que va ahora se encuentra con un macrofestival de 50.000 personas y no valoran los años de trabajo que hay detrás de todo esto, el saber mantenerse cuando estás arriba.. Yo lo he visto crecer, y eso que ya me lo encontré con 30.000 personas. Monegros y Florida 135 fueron muy importantes para que el techno entrase dentro de mí y me hiciese ver que es la música que amo. Lo tenemos en casa, en Aragón.

¿Le gusta disfrutar del festival más allá de su actuación?

Siempre que puedo, durante estos años, intento quedarme un buen rato a disfrutar del festival, me gusta ver los artistas grandes de hip hop que suelen actuar.

¿Qué conciertos o sesiones no piensa perderse?

Todavía no he mirado los horarios para ver qué se cuece en todos los escenarios. Una cerveza a la fresca del desierto con amigos y después de actuar, relajado, siempre está de lujo.

¿Qué cree que hace único al Monegros Desert?

Además de la cantidad de artistas que puedes ver, la ubicación es algo que siempre me ha dejado un poco loco. Estás en un desierto, en el que no hay nada, y hasta ahí, hay que movilizar a 50.000 personas, pero no solo eso, hay que darle vida a todo el festival con las dificultades que eso conlleva. Los que hacemos cosas a menor escala sabemos un poco de que va esto. Pinchar en un desierto no es algo de todos los fines de semana.

¿Cómo se presenta este 2024 en cuanto a sesiones?

Por lo que llevamos de año, la cosa va bastante bien, prácticamente cada fin de semana estoy viajando, conociendo países diferentes y nuevos lugares de la Península. En agosto voy a actuar por primera vez en Malta, haré mi debut en noviembre en México, volveré por Medellín (Colombia) e iré a algunos sitios de España en los que nunca he estado. Y tengo un gran proyecto entre manos junto con mi buen amigo Aaron que pronto saldrá a la luz. Creo que es uno de los proyectos que más ilusión me hacen desde que empecé a tomarme esto en serio.

¿Y en cuanto a producciones propias?

Voy a volver al sello barcelonés de DJ Bruce Lee ‘End Of Dayz’ con un vinilo que se editará, supongo, a final de año. Tengo otro epé en el sello de Truncate, que imagino que después del verano saldrá también y alguna cosa mas que estoy terminando pero todavía no puedo decir. Me encanta hacer música, pero honestamente, soy DJ y el verano no es una buena época para que pueda encerrarme en el estudio. No soy un artista de pasar 10 horas frente al ordenador.