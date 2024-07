'Potra salvaje' gana a Karol G y a Omar Montes y es la canción número 1 en España

El fenómeno 'Potra salvaje' no para de expandirse y crecer. La canción de Isabel Aaiún popularizada a nivel masivo gracias al remix realizado por el DJ y productor turolense Fernando Moreno, parece no tener techo y acaba de alcanzar el número 1 en la lista de ventas en España.

El tema, el himno oficioso de la selección nacional en la conquista de la Eurocopa de Alemania, se ha encaramado por primera vez el primer puesto del ranquin de canciones más vendidas que elabora semanalmente Promusicae, la asociación que agrupa a los productores de música del país. Toda una conquista.

Basta con repasar los artistas que están por debajo para calibrar la hazaña. Tras 'Potra salvaje', en el 'top ten' se hallan Karol G con su 'Si antes te hubiera conocido', Omar Montes con 'Goteras', Lola Índigo con 'La reina', Trueno con 'Real gangsta love', Kapo con 'Ohnana', Saiko con 'Badgyal', Rauw Alejandro con 'Santa' y Lomiiel con 'Lupita'.

Paralelamente, el remix hard tecno que el aragonés Fernando Moreno ha realizado de la canción, ha conquistado este martes 23 de julio el disco de platino. Un triunfo que el turolense ha celebrado en sus redes sociales: "No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy por todo el apoyo que me han brindado. ¡Esto es un sueño hecho realidad! Gracias a cada uno de ustedes por escuchar mi música, por compartirla, y por hacer que esto sea posible. Esto es solo el comienzo, y no podría haberlo logrado sin ustedes. ¡Vamos por más!".

Moreno prosigue con su agenda repleta de compromisos este verano. Esta semana ofrecerá las siguientes sesiones en Aragón: Sabiñánigo (este martes 23 de julio), Sarrión (sábado 27 por la tarde), Rubielos (sábado 27 por la noche) y Perdiguera (domingo 28).