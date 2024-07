Naiara y Abraham Mateo pisan el acelerador con su hit 'Tienes que saber'

La sociedad artística formada por Naiara y Abraham Mateo está dando cuantiosos réditos desde el inicio. En apenas cuatro días, su primera colaboración, la canción 'Tienes que saber', acumula miles de reproducciones en las diferentes plataformas.

Fue el pasado viernes 19 de julio cuando vio la luz este pegadizo reguetón de amores fugaces pero intensos. En este corto espacio de tiempo, el tema supera las 464.000 escuchas en Spotify y las 351.000 en Youtube. Unas cifras que van incrementándose imparablemente jornada tras jornada.

La química artística y personal de Abraham Mateo y Naiara salta a la vista en este reguetón de amor gaseoso y perdido pero no olvidado. "Cada vez que recuerdo que ya no eres mía, me da fuerte en el pecho/Siento neumonía/ La cama de noventa la siento vacía/Van 500 noches y 19 días/Tienes que saber, que es una mierda cada vez que te vas/Te echo de menos a la segunda calá/Porque sin ti la ansiedad vuelve”, cantan ambos. Una melodía que pone la banda sonora a un videoclip con una moto, tatuajes, sensualidad y cuero.

El encuentro musical entre la aragonesa y el andaluz comenzó a gestarse en la última edición de Operación Triunfo, a la que el gaditano acudió como juez en la novena gala. Sabedor de la admiración que sentía por él la zaragozana, no dudó en lanzarle una promesa a la aragonesa: "Me encantaría que después del programa nos viéramos en el estudio y grabáramos algo juntos sí tú quieres. De verdad que para mí sería un honor. Creo que podemos hacer muchas locuras juntos. Ahí te lo dejo". Unas palabras que no se han quedado vacías y que ahora se plasman en 'Tienes que saber', una canción que aspira a ser una de las reinas del verano.