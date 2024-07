¿Dónde se escapan de vacaciones los famosos aragoneses?

Con el calor acechando en plena canícula, los famosos aragoneses van en sus vacaciones y en sus días de asueto en busca de lugares con playa o al menos más frescos. Un pequeño oasis en el que escapar de las tórridas grandes ciudades y en el que reposar de sus ajetreadas agendas profesionales.

Es el caso de Adriana Abenia. La 'influencer' y presentadora zaragozana se ha desplazado junto a su marido, el también zaragozano Sergio Abad, hacia tierras gallegas, en concreto en Muros (La Coruña). "Galicia en vena. ¡Qué bien me trata siempre!", explica en su cuenta oficial de Instagram junto a varias fotografías de algunos de los enclaves coruñeses que ha visitado.

Abenia se ha alojado en el hotel Boutique Otantus, situado sobre una colina de la Costa da Morte con unas vistas espectaculares a la bahía de Muros. "En este hotel serás capaz de reiniciarte, reencontrarte, reamarte mirando al mar. Sin prisas, pero con la fuerza del más impresionante temporal, construimos Otantus, que vigila de cerca el casco histórico y sirve de refugio para quienes buscan dormir sin desvelarse. Aquí nos tienes, admirando la calma, respirando esta brisa, deseando que llegues a este hotel de donde sales siempre mejor". Así se define en su web el establecimiento elegido por Abenia.

Por su parte, Eneko Fernández de Garayalde, ganador de 'Masterchef 11' ha elegido el sur para relajarse junto a su mujer e hijas. El Cabo de Gata (Almería) ha sido el destino familiar para el exfutbolista del filial del Real Zaragoza. "Hace unos años nos invitaron a una boda en Cabo de Gata y no pudimos ir. Nos quedamos con esa espinita y este año hemos ido toda la familia. ¡Vaya espectáculo de lugar! Sus paisajes, sus playas, su comida… acabo de irme y ya quiero volver", relata en sus redes.

Eneko y su esposa Cristina en el Cabo de Gata. Instagram Eneko

El zaragozano ha apostado por una acampada muy especial a cargo de la empresa We Camp Sites, que se decanta por redefinir la experiencia del cámping fusionando comodidad y sostenibilidad en alojamientos singulares que se inspiran en los entornos de los destinos. "Nos encanta el contacto con la naturaleza. Esas noches en la tienda, contando historias con las niñas, tumbados y mirando las estrellas, es un recuerdo que se nos quedará toda la vida. Pronto os comparto algunas de las cosas ricas que he comido por allí, me he puesto fino", informa Eneko, quien comparte una imagen muy entrañable bañándose con su tercera hija, Irati, nacida en 2023.

Finalmente, la actriz Elena Rivera, quien la pasada semana anunció que va a protagonizar la serie 'Perdiendo el juicio', lo celebró con una escapada a Benicássim (Castellón) coincidienco con la celebración del Festival Internacional de Benicássim, una de las mecas de la música indie. La intérprete zaragozana se dejó ver en el restaurante Botavara, que se halla a pie de playa y que ofrece "tapas, bocadillos y contundentes platos de carne en un establecimiento sencillo con terraza y vistas al mar".