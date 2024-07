Rocío Madrid: "Si existiese ahora ‘Crónicas Marcianas’, iríamos a la cárcel"

¿De qué trata la obra que interpreta junto a Jaume Casals y con la que vuelve al Teatro de las Esquinas de Zaragoza?

‘Lo nuestro estaba cantado’ es un musical muy divertido que tiene una característica muy especial. Conforme avanza la historia te va dejando muchos subtextos para leer entre líneas sobre lo que es la relación en pareja a lo largo del tiempo. La obra plantea este tema desde un punto muy gamberro, pero a la vez también muy real. Por eso siempre decimos que quien venga a vernos va a reír mucho, y después la función también le va a dejar mucho tema de conversación.

Sin desvelar nada, podemos decir que el montaje cuenta con la colaboración especial de un buen amigo suyo, Carlos Latre...

Siempre digo que en la función Carlos llega en un momento en el que es como poner la guinda a un pastel muy bien cocinado y la verdad es que es muy divertido. Cuando el público cree que no puede reír más, llega Carlos y hace de las suyas.

Hace tiempo que interpreta papeles en obras musicales. ¿Siempre le ha gustado cantar?

He cantado desde chiquitilla, pero no me decidí a hacer teatro musical hasta pasados los 30. Y la verdad es que sí, siempre me ha gustado mucho. También estuve en el concurso televisivo ‘Tu cara me suena’. La verdad es que me encanta bailar, cantar... todo lo que sea una expresión artística; menos dibujar, que soy un auténtico desastre.

¿Cuándo fue la última vez que visitó la capital aragonesa?

El año pasado estuve también en el Teatro de las Esquinas con ‘Monólogos de la vagina’. Estuvimos dos o tres días y llenamos. La verdad es que el público de Zaragoza no puede ser más increíble. Siempre ando loca con que figure esta ciudad cuando estoy en un proyecto nuevo y hay gira porque el público maravilloso. Le diría que Zaragoza y Valencia son mis plazas favoritas cuando estoy haciendo giras.

Empezó en la televisión como reportera de ‘OT’ y luego dio el salto a ‘Crónicas marcianas’, con Javier Sardá. Un programa como aquel ‘late night’ sería difícil de encajar hoy en la parrilla...

Cuando hicimos un reencuentro el pasado año, realmente lo que más se nos pidió, y me consta que también a la cadena (Telecinco), es que volviéramos. Pero no puede volver si queremos respetar la esencia y el alma que ‘Crónicas marcianas tenía. Era políticamente incorrecto y ahora estamos viviendo unos tiempos que son la cara opuesta. Realmente, hay mucho peligro con el momento que estamos viviendo a nivel sociomoral, por así decirlo. Se supone que no puedes decir lo que piensas porque ya todo el mundo se ofende, hasta el punto que yo creo que entra en conflicto con la libertad de expresión.

¿No podría adaptarse a los nuevos tiempos?

No tendría sentido. Hoy no podía existir porque iríamos todos a la cárcel por lo salvajes y lo libres que éramos a la hora de expresarnos. Eso, desde mi punto de vista, ahora es inviable. Por supuesto, hay cosas que evidentemente ya no pueden seguir sucediendo, sobre todo con respecto a la homofobia y a la mujer, y que me parece bien que se hayan rectificado y que sean inviables a nivel social. Pero es como todo en la vida. Los extremos no son buenos y de verdad pienso que se nos ha ido un poco de las manos lo de ser tan correctos constantemente con todo.

Su reciente paso por ‘Supervivientes’ ha sido una mala experiencia para usted. No le quiero tirar de la lengua, pero, ¿la vida es lo que pasa mientras ya no está en ese ‘reality’ televisivo?

Totalmente. Es un tema que para mí ya pasó. Ya lo he dicho públicamente y no tengo ningún problema en repetir que ha sido una de las peores experiencias de mi vida. Y no precisamente por el hambre ni por los bichos ni por la dureza que tiene el programa, que precisamente a mí eso es lo que me parecía interesante y por eso fui, por vivir aquello. Pero, bueno, al final me hicieron creer que iba a ser de una manera y fue de otra completamente diferente. Entraba en conflicto con mis valores éticos y mis valores de respeto a otro ser humano. Me empecé a agobiar y, desde luego, lo mejor que me pudo pasar en marcharme la primera, De alguna manera, así di carpetazo.

Bueno, de todo se aprende.

Así es. Y también me llevo algunas personas y algunos compañeros que han sido muy buena gente conmigo y me han apoyado mucho, igual que yo a ellos, y después personas que no quiero volver a ver en mi vida. Hay cosas que se te dan bien y cosas que no. A mí, los ‘reality’ no se me dan bien. Y ya está. Es una cosa que he aprendido y que nunca más repetiré.

Lo que sí se le da bien, además de interpretar, es la agricultura. ¿Por qué decidió decidió lanzarse cultivar pitaya (fruta del dragón)?

Pitaya La Mística es un proyecto que comenzó hace ya dos años. Me llena de ilusión y también de trabajo porque el mundo de la agricultura es durísimo. Ya no tanto por tener que estar todo el día en tu plantación, si es que quieres que las cosas salgan bien, sino porque hay una falta de respeto ante el trabajo del agricultor. Sobre todo a la hora de las condiciones de venta con las grandes superficies, que no entienden ni le dan el valor que tiene ese esfuerzo. Aún así, aunque sea con nuestro pequeño granito de arena, intentamos cultivar una fruta de una calidad excepcional y hacer entender a los proveedores que eso tiene un precio y que se tiene que respetar.

¿Se puede encontrar en Aragón?

Por ahora no, pero todo llegará. Es que hasta que la planta no cumple su tercer año de vida no se estabiliza la producción y es muy complicado desarrollar una logística y expandirse. Por eso todavía no hemos empezado con la venta ‘online’ A partir del año que viene, si todo va bien, haremos envíos y ya las podréis tener en Aragón.