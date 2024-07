Naiara y Abraham Mateo suben la temperatura con el reguetón 'Tienes que saber'

La vida de Naiara Aznar (Zaragoza, 1997) transita a toda velocidad desde que el pasado febrero se proclamó ganadora de la duodécima edición de 'Operación Triunfo'. Desde aquella jornada la zaragozana está cumpliendo sueños y aspiraciones que parecían imposibles. Conciertos multitudinarios, una presencia mediática destacada y una legión de fans componen su día a día.

Uno de aquellos anhelos era colaborar con Abraham Mateo. Un hecho que conocía el cantante gaditano, que ejerció como juez en la novena gala de la última edición de OT. No dudó en lanzarle una promesa a la aragonesa: "Me encantaría que después del programa nos viéramos en el estudio y grabáramos algo juntos sí tú quieres. De verdad que para mí sería un honor. Creo que podemos hacer muchas locuras juntos. Ahí te lo dejo". Unas palabras que no se han quedado en el viento y que ahora se plasman en 'Tienes que saber', una canción que aspira a ser una de las reinas del verano.

En la previa de su concierto con OT en el Espacio Expo de Zaragoza el pasado 21 de junio, Naiara contó a HERALDO su trabajo con Mateo. "Estuvimos en el estudio de grabación juntos y solo puedo decir que se vienen cosas muy guays con él. Es una persona increíble, lo tiene todo: canta increíble, produce increíble y es un ser humano maravilloso. Desde el primer momento conectamos súper guay y fue todo muy fácil. Eso se nota a la hora de trabajar y el resultado ha sido excelente", relató.

La química artística y personal de Abraham Mateo y Naiara salta a la vista en este reguetón de amor gaseoso y perdido pero no olvidado. "Cada vez que recuerdo que ya no eres mía, me da fuerte en el pecho/Siento neumonía/ La cama de noventa la siento vacía/Van 500 noches y 19 días/Tienes que saber, que es una mierda cada vez que te vas/Te echo de menos a la segunda calá/Porque sin ti la ansiedad vuelve”, cantan ambos. Una melodía que pone la banda sonora a un videoclip con una moto, tatuajes, sensualidad y cuero.