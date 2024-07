Juanjo Bona se abraza a la jota en su nueva canción, 'Mis tías'

El mismo día que Naiara ha lanzado su nueva canción junto a Abraham Mateo, el otro participante aragonés de la última edición de Operación Triunfo, Juanjo Bona, ha hecho lo propio con el tema 'Mis tías'. Una melodía en el que la jota y Aragón son grandes protagonistas.

'Mis tías' es un homenaje muy personal a ocho trabajadoras del Colegio Mayor Mendel dónde Juanjo Bona vivió sus primeros años en Madrid, donde se mudó al matricularse en Ingeniería Naval en la universidad. Recuerda cómo le saludaban cada mañana, le regañaban o le hacían sentir parte de su familia cuando llegó a una ciudad para él desconocida.

Ya dentro de la Academia de OT las cámaras recogieron cómo recordaba con simpatía y ternura su tiempo allí y reconocía el cariño con el que le había tratado siempre su personal. De hecho, al salir del programa fue a visitarlas en varias ocasiones, como han dejado constancia desde las redes sociales del centro.

Luisa, Paqui, Macu, Bea, Maribel, Choni, Eva y Filo, que aparecieron en la vida de Juanjo desde sus trabajos en la recepción o la cocina de un colegio mayor, ahora protagonizan una canción muy especial para el zaragozano, que ha querido mostrarles así su gratitud y el reconocimiento a su labor.

La canción está disponible desde este viernes en las diferentes plataformas, desde Spotify a Apple Music, pasando por Amazon Music, Tidal o Deezer. El videoclip fue rodado el pasado 18 de junio en Madrid. La jota y el folclore aragonés tienen una presencia muy importante, que, por ejemplo, también afecta a la indumentaria, que lleva la firma de Maite Acero.

Letra muy sentida

La letra plasma el cariño y la estima que Juanjo Bona tributa a quienes fueron ángeles de la guarda durante una etapa complicada en su vida. Reza lo siguiente: "He bajado a desayunar, he pedido un poco de pan y, como era tarde, Luisa me ha reñido. Paqui me ha mirado mal por bajar en chanclas, me vuelve a decir que soy como su hijo. Hoy la han tomado conmigo. Eso me pasa por ser tan mayor y tan niño. Se acelera el corazón, al pasar por la recepción Macu me pregunta qué tal he dormido. Bea vuelve a colocar el menú semanal: martes de huevos, jueves de cocido. Subo las 14 plantas y, desde arriba, confirmo que esta es mi casa. ¡Ay, cómo me habéis cambiado la vida! Hay tanto de mí por cada esquina. Como en esta ciudad donde ya nadie suele parar, yo me senté y pude encontrar mi nuevo hogar. Cada día que os veo, Maribel y Choni, a mí se me alegra el camino yendo a la uni. Para mí, Eva y Filo son dos corazones. ¡Qué feliz me hace cantaros canciones! Lo que yo os quiero nadie lo sabe. No hay en el mundo cariño que nos iguale. Que nos iguale, nadie lo sabe lo que quisiera con ellas quedarme. ¡Ay, cómo me habéis cambiado la vida! Hay tanto de mí por cada esquina. Como en esta ciudad donde ya nadie suele parar, yo me senté y pude encontrar mi nuevo hogar".