Los Rebeldes, un tributo a Más Birras y Marty Willson-Piper (ex The Church), en el Sos en Vivo

El festival de música Sos en Vivo celebra este año su quinta edición en el escenario de su famosa Lonja Medieval, el mismo que durante nueve ediciones acogió durante nueve ediciones el excelente festival Luna Lunera. Sos en Vivo nació en 2019 como una iniciativa para recuperar la actividad cultural y turística de la villa, gracias al impulso de la Asociación de Empresarios Turísticos de Sos del Rey Católico.

Los conciertos de este año tendrán lugar los días 27 de julio, 9 y 10 de agosto, en aquel mismo escenario donde se celebró el Luna Lunera, y por donde han actuado artistas como Paco de Lucía, Jorge Drexler, Antonio Vega, Bunbury, Luz Casal, Elvis Costello, Amaral, Bebo Valdés, Ben Harper, Lucie Silvas…

El municipio cincovillés de Sos del Rey Católico, considerado como uno de los pueblos más bonitos de España, mantiene su contacto con la música en vivo en este encuentro veraniego que por quinto año vuelve a llenar de ritmo la localidad. En anteriores ediciones, han actuado en Sos en Vivo nombres del panorama local y nacional, desde artistas jóvenes y emergentes como Elem, Erin Memento o Viky Lafuente, con poder y rasmia sobre el escenario, hasta Cuti Vericad, El Twanguero, Laffite o Deltonos. En 2023, durante la IV edición, el festival dio el salto internacional ofreciendo un concierto de Elliott Murphy para el que se agotaron las entradas. Murphy volvió a Sos 15 años después tras su actuación en el Luna Lunera y brindó en la Loja Medieval un recital memorable.

La programación de este año tampoco va a dejar indiferente al público. La organización apuesta por combinar lo mejor de la trayectoria del festival: dos artistas locales, Carolina y los Alisios (día 27, a las 22.30), como banda local emergente de estilo folk independiente, y Tributo a Más Birras (día 10, a las 13.00), homenajeando a una banda fundamental de la música aragonesa; una banda nacional, Los Rebeldes (día 9, a las 22.30), que darán en primicia un concierto con la formación original de sus comienzos en 1979, un 'power-trío' (Carlos Segarra, Aurelio Morata y Moi) con un directo avasallador que, ahora, aprovechando el 45º aniversario de su nacimiento regresa como Rebeldes 79 (nombre escogido para diferenciar la formación original de la actual). En su repertorio en directo figuran temas que interpretaban en sus inicios, además de nuevas composiciones que siguen la estela de aquellos comienzos.

La guinda internacional del Sos en Vivo la pondrá un artista internacional, como es el exguitarrista de la banda australiana The Church, Marty Wilson-Piper, que ofrecerá junto a Olivia Elektra (violín) el día 10, a las 22.30, su único concierto en Europa.

Esta es otra de la sorpresas que Sos en Vivo tenía preparadas para este año. Marty Willson-Piper, guitarrista del conocido grupo australiano The Church entre 1980 y 2013, acompañado de su mujer, Olivia Elektra, al violin, repasarán en este recital los éxitos de The Church, temas de sus discos en solitario o de su paso por bandas como The Saints o All about Eve. Marty también ha colaborado y escrito canciones con artistas de la talla de Grace Slick (Jefferson Airplane/Starship), Linda Perry (4 Non Blondes), Aimee Mann, Susanna Hoffs (Bangles) o David Gedge (Wedding Present). También ha formado parte de bandas de Rock Progresivo como Noctorum y Anekdoten.