El joven tenor aragonés Pablo Puértolas se sube a la carroza del Teatro Real

El tenor aragonés Pablo Puértolas se sube a la carroza del Teatro Real, y este sábado protagonizará un recital de ópera y zarzuela en la plaza del Pilar de Zaragoza. Pese a estar aún completando su formación, Puértolas, (Zaragoza, 1996) es uno de los tenores aragoneses de mayor proyección nacional y llega a su ciudad natal para sumarse a los actos conmemorativos por el 225 aniversario del Teatro Principal.

Según aseguraba este jueves Lourdes Sánchez-Ocaña, directora gerente de la Fundación Amigos del Teatro Real, "la carroza ha recorrido ya cerca de 30.000 kilómetros con la vocación de romper los muros físicos de nuestro teatro y acercar la ópera y la zarzuela a plazas y jardines de toda España. Esperamos que esta actuación, con la que vamos a cerrar la temporada 2023-2024, se sumen los patios de butacas del Real y del Principal y más de 3.000 personas acudan al la plaza del Pilar para escuchar el recital".

La cita es a las 21.00, y en ella participarán la pianista Cristina Sanz, la soprano Rosa Gomariz, el tenor Pablo Puértolas, la mezzsoprano Alejandra Acuña y el barítono Milan Perisic. Interpretarán 14 arias y romanzas de ópera y zarzuela, en buena parte bien conocidas por el melómano.

Nacido en Zaragoza en 1996, Pablo Puértolas es el único aragonés en el cartel. Se inició en el canto de la mano de la soprano Josefina Montiel, en la parte técnica, y de Eliberto Sánchez en la parcela de repertorio vocal. En 2019 ganó la beca de canto Pilar Lorengar y ya ha compartido cartel con voces como Estrella Cuello o Sabina Puértolas. En la actualidad estudia en la capital de España, donde ha terminado el segundo de los cuatro cursos de que consta la carrera. Este sábado interpretará el aria 'Una furtiva lagrima', de 'L'elisir d'amore', de Donizetti; la romanza 'No puede ser', de 'La tabernera del Puerto', de Pablo Sorozábal; y, junto a Rosa Gomariz, el brindis de 'La traviata' de Verdi, el 'Libiamo, ne' lieti calici'. A lo largo de la velada podrán escucharse también fragmentos de 'La viuda alegre', 'Carmen', 'Rusalka', 'Lakmé' o 'Samson et Dalila'.

"Crescendo me ha permitido formarme con profesores maravillosos -aseguraba este jueves. He participado en la representación de 'Tenorio', una ópera contemporánea y he podido aprender mucho y de los mejores. De momento solo pienso en completar mi formación, porque en un tenor es muy importante la preparación técnica, no solo la voz. Cuando termine los estudios ya veré qué hago, aunque quizá me vaya a Italia, que es donde mi voz sea más valorada".

La llegada de la Carroza del Real a Zaragoza se enmarca dentro del convenio de colaboración que firmaron en mayo pasado el Ayuntamiento de Zaragoza y el Teatro Real, y tiene la voluntad de enriquecer el programa conmemorativo del coliseo zaragozano que celebra ahora sus 225 años de existencia, una conmemoración que cuenta con la colaboración de Ibercaja.