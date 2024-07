¿Cuál es el único festival musical de Aragón que está entre los mejores del mundo?

Faltan apenas 10 días para que el Monegros Desert celebre su 31ª aniversario en tierras fragatinas. Un proyecto que nació como una inocente celebración familiar entre amigos y que, tres décadas después, se ha consolidado como uno de los festivales musicales más populares y prestigiosos del planeta.

Muy cerca de colgar el ‘todo vendido’ una edición más (quedan menos de 2.000 entradas para la cita del próximo 27 de julio), el Monegros Desert ha sido elegido por la prestigiosa revista inglesa ‘DJ Mag’ como el 22º mejor festival del mundo. Un muy meritorio puesto que alcanza tras una multitudinaria encuesta lanzada por dicha publicación. En España, solo es superado por dos iniciativas barcelonesas: el Sónar (17º) y el Primavera Sound (20º).

Un ranquin que encabeza el Tomorrowland (Bélgica) y que continúa con EDC Las Vegas (Estados Unidos), Untold Festival (Rumanía), Ultra Music Festival (Estados Unidos), Creamfields (Reino Unido), Glastonbury (Reino Unido), Kappa Futurfestival (Italia), Exit Festival (Serbia), World Club Dome (Alemania), Coachella (Estados Unidos), Sunburn Festival (La India), Amf (Países Bajos), Parookaville (Alemania), Defqon.1 (Países Bajos), Parklife Festival (Reino Unido), Time Warp, Alemania, Sónar (España), Sziget Festival (Hungría), Awakenings (Países Bajos), Primavera Sound (España), Balaton Sound (Hungría), Monegros Desert (España), Neversea Festival (Rumanía), Boomtown (Reino Unido) y Dekmantel (Dinamarca). Estos son los 25 primeros clasificados.

"Este tipo de reconocimientos sitúan a Fraga y a Aragón en el mapa mundial de la música, no solo de la electrónica. Eso es un intangible que no se puede comprar y que es fruto de una labor de 30 años de trabajo haciendo muchos sacrificios. Es una satisfacción para todos los aragoneses que un festival tan potente se celebre en la Comunidad. Esta reputación va para muchos años y hará que durante varias generaciones Monegros se recordará no solo como una tierra de labranza, sino por su festival", explica Juan Arnau Durán, el ‘padre’ del festival.

La cuenta atrás

Con el objetivo de mantener e incluso mejorar su posición de privilegio, la próxima semana se celebrará una nueva edición del Monegros Desert que incluye diversas novedades.

Una de las principales será la ampliación de la superficie en la que se desarrolla el festival en más de 20.000 metros cuadrados. Un apartado en el que es decisiva la creación de un nuevo espacio llamado La Pinada que nace para ser un oasis en pleno desierto y que se incorpora a las zonas de descanso disponibles. Se trata de una zona de pinos que aportará unos 5.000 metros cuadrados de sombra natural, algo que a buen seguro se agradecerá en plena canícula veraniega.

Otro elemento fundamental en un festival tan extremo como el Monegros Desert son los puntos de acceso al agua. Se van a aumentar en un 25%. Esta suele ser una de las reivindicaciones más solicitadas por los asistentes.