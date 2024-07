La edición número 28 del festival de música FIB reunirá 130.000 asistentes

El Festival Internacional de Benicàssim abre este jueves su edición número 28 con la previsión de reunir a 130.000 asistentes, con una propuesta musical que pierde fuelle en novedades y tendencias y que ancla su programación en nombres internacionales como Black Eyed Peas o Royal Blood.

La nueva edición del FIB ha recortado un día la programación, suprimiendo la jornada del domingo. El nuevo cartel, que ya casi roza el agotado en la venta de abonos, contará con los conciertos de Black Eyed Peas, Royal Blood, The Libertines, Jess Glynne, Yungblud, The Vaccines, Milky Chance o Miles Kane Wade encabezan la lista de foráneos. En el plano nacional se repite el listado de nombres que recorren los festivales españoles, como Varry Brava, Dorian, Arde Bogotá, Lori Meyers, Xoel López, Carlos Sadness, Cariño, La La Love You, Sen Senra, La Bien Querida, Cupido, Natalia Lacunza, Dani Fernández, Íñigo Quintero, Delaporte o Niña Polaca.

El FIB avanza hacia sus tres décadas de vida mientras sigue apostando por precios bajos, aunque con numerosos extras de pago como la acampada Campfest (25 euros más gastos), el transfer en autobús (desde 11 euros) el 'bono duchas' (desde 10 euros), o el reacceso (11 euros), servicios que antes de 2020 estaban incluidos en el abono.

También ha reducido la cifra de asistentes respecto al año anterior, ya que en 2023 llegó hasta los 180.000 'fibers', si bien este año pasa de cuatro días de música a tres, por lo que se reducirá sensiblemente la cifra de asistentes diarios.

Fuentes de la organización han explicado a EFE que el público será principalmente de origen nacional, con presencia también de asistentes de otros países, como Reino Unido.

Tras salvarlo al borde de su desaparición en 2019 por el descenso progresivo de público, The Music Republic, empresa promotora de otras citas multitudinarias como el Arenal Sound, el Viña Rock o el Interestelar Sevilla, tomó las riendas del FIB y apostó por el público nacional con un cartel de menor coste pero rentable a efectos de público y volvió a llenar hasta los topes el recinto de conciertos de Benicàssim.

Bajo el paraguas de la plataforma internacional con sede en Reino Unido Superstruct Entertainment (organizadora de más de 70 festivales), que compró The Music Republic en 2023, el FIB afronta una nueva edición en la que suprime la jornada del domingo, y vuelve a ofrecer un cartel en el que los cabezas de cartel se alejan de las novedades y tendencias punteras del momento.

Con los abonos VIP agotados, el FIB sigue promocionando la venta de abonos ordinarios a un precio de 69,99 euros (con un importe de salida de 49,99 euros) e informa de que se roza el agotado, con un 98 por ciento de las ventas completadas.

Un precio lejos de los 170 euros que costaba el abono en una edición como la de 2010, año en el que la distancia a nivel musical también fue amplia, ya que se contó con cabezas de cartel como Gorillaz, Kasabian, Vampire Weekend, The Prodigy, Hot Chip, The Specials, The Temper Trap o Goldfrapp.