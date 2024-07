Almácor: "Cantar en la fiesta de la selección fue como estar en un sueño"

¿Qué ha supuesto que RTVE utilizara 'Brillos platino' durante la Eurocopa?

He notado que la gente conoce más la canción, que muchos se saben el estribillo. Es una pasada que haya pegado tan fuerte y ha supuesto mayor repercusión para mi y para otros trabajos recientes.

Actuó en la fiesta del lunes en Madrid por la victoria de España, ¿cómo lo vivió?

Era como estar en un sueño, en una película. Porque a la vez tenía una mezcla de sentimientos: felicidad, algo de nervios… Una vez que hicimos la prueba de sonido me quedé mucho más tranquilo y desde una terraza íbamos viendo llegar a la gente y no paraban de venir. La Federación me trató superbién y fue inolvidable. Cuando me dijeron que podría actuar, antes de la final, fue una preocupación porque no veas cómo grite en los dos goles.

Coincidió con Isabel Aaiún y el aragonés Fernando Moreno, que también están en el candelero con 'Potra salvaje'. ¿Hablaron?

Sí, claro. Compartimos camerino y estuve hablando con los dos.

¿Existen posibilidades de colaborar en el futuro?

Siempre digo que estoy abierto a ir al estudio con todo el mundo, solo hay que buscar el encaje en la carrera de cada uno y que surja la oportunidad.

Con 'Brillos platino' fue al Benidorm Fest y acabó quinto, ¿qué recuerdo le queda?

Muy positivo. Fue algo que me ha hecho crecer profesional y personalmente. Es obvio que participas para ganar e ir a Eurovisión, pero creo que nadie ha salido perdiendo. Ha sido un momento de esos con los que te das cuenta de que algo ha cambiado.

Hubo cierta polémica por los fallos técnicos que limitaron su actuación.

Sinceramente, ni me enteré y no le he dado mayor importancia. Fue un fallo humano que me tocó a mi como le podría haber afectado a cualquiera. Me hubiera gustado que se pudiera haber visto como en la semifinal, pero ya está pasado.

Hasta que empieza a subir su música a internet en 2019, había pasado por varios trabajos. ¿Qué le llevó a intentarlo?

He hecho de todo: camarero, de repartir ofertas de un centro de depilación, en un bar, en un restaurante, en la panadería de mi familia, de camarero. Pero siempre había querido dedicarme a la música, lo tenía claro. Y también sabía que quien te apoya, te va a apoyar en todo lo que hagas. Mi nombre artístico sale de unir mis apellidos -Almarcha y Corella-, que siempre han estado ahí. No podía morir sin intentarlo.

Ahora trabaja con un sello de referencia como Universal.

Gracias a ellos y al equipo que me rodea voy por el buen camino y puedo decir que puedo vivir de la música.

¿Cómo define su estilo?

Me dedicó a la música urbana, pero me gusta experimentar y sorprender. Antes de 'Brillos Platino' había hecho un reguetón más oscuro, de otra forma. De ahí pasé a 'Pop Tech', que es más electrónico y el paso previo para Brillos Platino, que busca transmitir un mensaje de optimismo, más alegre.

¿Qué va a ver el público del Calatafest?

¡La vamos a liar y más después de haber ganado la Eurocopa! Tengo muchas ganas por el momento que estoy viviendo y la vamos a romper, a hacer que la gente lo pase bien y disfrute. Encima es a una buena hora. Nunca he estado en Calatayud y me hace ilusión porque parte de mi familia viene de la zona de Zaragoza.