El templo zaragozano de Santa María Madre de la Iglesia mantendrá los mosaicos del polémico Rupnik

El templo de Santa María Madre de la Iglesia del barrio zaragozano de La Almozara conservará los mosaicos de Marko Ivan Rupnik. En un momento en el que iglesias muy importantes de todo el mundo están debatiendo si retirar o no de sus muros las obras artísticas de este ex jesuita, acusado en los últimos meses de haber abusado de varias monjas, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de quien depende el templo zaragozano, se ha decidido conservar los mosaicos murales que recorren su altar mayor. Rupnik estuvo en Zaragoza entre 2012 y 2013 decorando la iglesia, de nueva construcción.

"Ha sido una cuestión en la que hemos reflexionado mucho -señala el párroco, Sergio Martínez, que lleva siete años al frente de la parroquia-. No ha sido una decisión fácil pero al final hemos llegado a la conclusión de que debemos respetar lo que tenemos. Obviamente, duele mucho que un hermano sacerdote haya malutilizado la vida sacerdotal, son situaciones dolorosas que, por desgracia, ocasionalmente se dan en el seno de la Iglesia. A mí me duele enormemente. Pero una cosa es el hombre y otra su obra, una cosa es la gracia y otra el sujeto que la ejerce. Si un sacerdote celebra una boda, ese matrimonio es sagrado, aunque el sacerdote haya pecado. Esos mosaicos son obras de arte que tienen un valor espiritual que supera a su autor".

Rupnik saltó a la fama en 1999, cuando Juan Pablo II encargó a su fábrica de mosaicos, el Centro Aletti, la redecoración de su capilla personal en el Vaticano, la Redemptoris Mater. A partir de entonces le llovieron los encargos en todo el mundo: Roma, Fátima, Lourdes... En España hay obra suya en la catedral de la Almudena de Madrid, la Universidad CEI San Pablo o en la capilla de la Conferencia Episcopal Española. Ya antes de trabajar en la capital aragonesa se le conocía como ‘el Miguel Ángel del siglo XXI’.

A finales de 2022, sin embargo, trascendió que había sido sometido a un proceso canónico acusado de abusos psicológicos, espirituales y físicos a una veintena de religiosas. Aunque los presuntos abusos sexuales, cometidos en la década de los 90 en la Comunidad Loyola de Eslovenia, se declararon prescritos, se adoptaron todo tipo de medidas contra Rupnik, que fue expulsado de los jesuitas y excomulgado (aunque luego se le levantó la excomunión). El escándalo llevó meses después al Papa Francisco a ordenar la reapertura del caso y, ya este año, y con algunas de las víctimas dando ruedas de prensa contando lo ocurrido, se habla abiertamente en el seno de la Iglesia del ‘Tsunami Rupnik’. Ahora todos los templos están dirimiendo si es oportuno o no conservar a la vista las creaciones de un hombre de conducta, se presume, reprobable.

Templos distintos, decisiones diferentes

El prefecto de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano, el cardenal Sean O’Malley, solicitó hace unos meses por carta a todos los responsables de los distintos departamentos de la Curia Romana que retirasen las obras de Rupnik. Pero la posición del Vaticano no es unánime al respecto, y cada templo está tomando sus propias decisiones. A principios de este mes, el santuario de Lourdes anunció que conservará sus mosaicos de la fachada pero no los iluminará, aunque el obispo Jean-Marc Micas, subrayaba que, en su opinión, "sería preferible retirarlos" y dejaba la puerta abierta a hacerlo.

El ex jesuita Marko Rupnik, cuando trabajaba en la iglesia zaragozana junto a su equipo. Aránzazu Navarro

El jueves pasado, la asociación estadounidense de los Caballeros de Colón anunció que, tras más de un año de deliberaciones internas, ocultará los mosaicos de Marko Rupnik, tanto en su Santuario Nacional de San Juan Pablo II como en su sede nacional.

Por el momento se desconoce qué decisión tomarán otros templos españoles. El de Santa María Madre de la Iglesia de Zaragoza depende de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. El párroco, Sergio Martínez, reconoce que "a nivel de diócesis no hay una postura oficial" sobre qué hacer con los mosaicos. Y también deja abierta la puerta a una posible retirada en el futuro. Pero, de momento, "nuestra decisión es respetar lo que tenemos. Mis predecesores consiguieron que Rupnik viniera a hacer una de sus obras a un barrio humilde y le dijeron que no podían pagar tanto como en otras parroquias ricas. Por eso usó piedras de río. Y la gente sencilla nos dice ahora que es una obra de arte que les ayuda a rezar. Ahora, en medio de la polémica, no sería bueno tomar una decisión definitiva".

Marko Rupnik empezó a dirigir en 1995 el Taller de Arte Espiritual del Centro Aletti. Desde esa institución realizó mosaicos para decorar templos católicos de todo el mundo y, aunque los diseños son suyos, en la ejecución participaba todo su equipo.

Fue trabajando en la fachada del santuario de Lourdes cuando conoció a dos sacerdotes zaragozanos que le convencieron para incluir la nueva parroquia que se estaba construyendo en la capital aragonesa dentro de la lista de sus trabajos.

A finales de 2012 se desplazaron a Zaragoza 16 personas, de nueve nacionalidades y tres confesiones cristianas, que emplearon en el mosaico todo tipo de materiales, desde el granito o la cerámica a la terracota, el mármol o la pasta vítrea. "El arte también puede ayudar a rezar –aseguraba Rupnik a HERALDO a principios de 2013–. Lo que hacemos es arte litúrgico, no decoración. Lo que busca el arte religioso o espiritual es inspirar la fe, suscitar la veneración". Y añadía: "Nosotros trabajamos con la misma intensidad para una parroquia de 180 personas en el norte de Italia que para el santuario de Lourdes, que cada día recibe miles de visitantes. Hemos visitado la parroquia zaragozana y hemos visto una comunidad cristiana muy viva. Para nosotros, eso es lo que cuenta".