Lagartija Nick abrirá la temporada en Las Armas de Zaragoza

La llegada del nuevo curso traerá en septiembre un primer plato fuerte con la llegada el viernes 27 de Lagartija Nick. La banda granadina está cumpliendo 35 años este 2024 y han decidido celebrarlo con una nueva gira que abarca toda su carrera: sus discos, todas sus idas y venidas, las quiebras y la euforia, los grandes aciertos y algún inspirador fracaso. Treinta y cinco años de continua búsqueda y curiosidad desmedida que los han convertido en unos imprescindibles de la escena musical española. La última locura de la legendaria banda ha sido rendir homenaje a la Generación del 27 en un espectáculo que reunió sus influencias e impulsa la idea del grupo y la combinaron con esa trascendencia cultural que alcanzaron junto al maestro Enrique Morente con ‘Omega’. Antes, el viernes 26 el grupo presentará su documental que nos transportará a un lugar surrealista e innovador, haciendo un recorrido por sus discos conceptuales inspirados por las vanguardias históricas del siglo XX. A través de las películas en 16mm, la poesía y, por supuesto, la música más roquera e innovadora de los últimos años, Generación Lagartija nos dará a conocer no solo a sus miembros, sino también a personajes tan queridos como García Lorca, Val del Omar o Luis Buñuel.

Antes, el mes de la vuelta al curso comenzará con el X aniversario de la banda de trash metal Warg a los que acompañarán Perfect Blue. Será el sábado 7 de septiembre. Una semana más tarde tendremos doble menú con la llegada el viernes 13 de Nuevo Catecismo Católico, uno de los grupos más legendarios del punk estatal, que cuentan con más de 30 años de carrera a sus espaldas y un sonido afianzado en el punk rock pero con toques de hardrock, glam rock, hardcore o powerpop. El grupo zaragozano Broncodilatador estarán de invitados. El sábado 14 se celebrará el Agorapies Festival de la asociación Culturas Unidas. Este proyecto desarrolló una campaña de sensibilización intercultural y de integración social utilizando la música urbana como medio de exposición y desarrollo creativo de los jóvenes. De aquí nació el álbum ‘This is 4 la Raza’ y los festivales de Madrid, Valencia y Pinto. Este colectivo está compuesto por diferentes artistas de Madrid, Valencia y Zaragoza, donde se reúnen distintos estilos, como el rap, el reggae, RnB y otros sonidos urbanos.

El viernes 20 contaremos con el aterrizaje de los franceses Lysistrata. Una energética mezcla de post-rock y math-rock. A su lado estarán los belgas de It It Anita, tremendo combo de noise rock noventero. Una combinación que puede gustar a los fans de Osees, Lisabö, Sonic Youth, Idles, At the Drive in, The Jesus Lizard, Melvins o Fugazi. Ruido, acoples, imaginación y melodías estridentes para dar la bienvenida al otoño.

Septiembre terminará con un tributo a Ramstein de la mano del grupo Meinstein el sábado 28, y que será el aperitivo de un otoño lleno de artistas nacionales e internacionales:

Octubre

Viernes 4: Jarfaiter (entradas agotadas)

Viernes 11: China Crisis (UK)

Sábado 26: Lisabö

Noviembre

Viernes 8: Sticky Ma (entradas agotadas)

Sábado 16: Soneg presenta: Nada Surf (NY)

Viernes 22: Pedro Pastor (Mad) -Presentación nuevo disco-.

Viernes 29. Lagata Fest presenta: Eskorzo (Granada)

Diciembre

Viernes 21 y Sábado 22. Zaragoza Feliz Feliz Fest

Sábado 28. Los Mambo Jambo Arkestra

El humor es una de las apuestas culturales más importantes de Las Armas y el ZGZ Comedy ya tiene cerradas seis actuaciones hasta el mes de diciembre: lo inaugurará Sergio Ronda el jueves 19 de septiembre (20.30) y recogerá el testigo, antes de las Fiestas del Pilar, la cómica burgalesa Laura Del Val (jueves 3, 20:30). Tras ellas, el martes 29 y el miércoles 30 Teatro Indigesto y Diego Peña

El jueves 7 de noviembre vuelve tras el éxito del año pasado, Mikel Bermejo con 'Tiquismiquis', cerrando el 28 Paquetes con 'El gol de Nayim', en el que el exfutbolista del Real Zaragoza vendrá de invitado.