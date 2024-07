La Diputación de Huesca aún no ha formalizado la compra de la casa de Joaquín Costa en Graus

ZARAGOZA. La abogada Adriana Aured, una de las cinco copropietarias de la casa de Joaquín Costa en Graus, denuncia «la indiferencia y el pasotismo» de la Diputación Provincial de Huesca respecto al edificio donde vivió y murió el polígrafo que la institución se comprometió a adquirir, en la legislatura anterior, por 207.000 euros, con el objetivo de convertirla en un Centro de Estudios y de Investigación y Casa Museo, «como se ha hecho en otros lugares de España con Lope de Vega en Madrid, José Saramago en Lanzarote o Benito Pérez Galdós en Las Palmas», dice Adriana. En esa vivienda de 700 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas, Costa residió 33 años.

«La Diputación Provincial de Huesca nos tiene en el olvido, no contesta a nuestros correos y requerimientos, y nos da largas. De un día para otro nos convocaron a una reunión en Graus. Pregunté para qué porque los copropietarios vivimos en distintas ciudades y no nos daba tiempo. “Para conocernos”, me dijo el presidente. Propuse una cita por videollamada, pero no quisieron: solo querían hacerse la foto. Fue el pasado mes de diciembre. No he vuelto a recibir respuesta alguna para formalizar la escritura, y han sido varios los correos que he cursado», insiste Adriana Aured.

La abogada, residente en Barcelona, explica más detalles del desencuentro: «He solicitado la vista del expediente de adquisición más de tres veces de forma fehaciente a la DPH, y jamás me lo han enviado».

Indignación y silencio

Su «indignación», además, se ve agravada con el hecho de que el presidente de la institución, «Isaac Claver, sea de Monzón, el pueblo donde nació Joaquín Costa. No me cabe en la cabeza. Se llegó a un acuerdo en enero de 2023, se solicitó una ampliación de capital en abril y se anunció en la prensa el día 11 de ese año y ha pasado más de un año ya. El presidente de entonces, Miguel Gracia, se comprometió a hacer la compra. Había un acuerdo formal de la institución y hay suficientes informes técnicos».

Adriana Aured y los otros cuatro copropietarios tienen cada vez más claro el desinterés por el edificio y sus usos. A la par que este proyecto, el Ministerio de Cultura, en tiempos del ministro Miquel Iceta, adquirió el último lote de los archivos de Costa por 405.000 euros –con más de 400 cartas inéditas a personajes de su época: Emilia Pardo Bazán, Pío Baroja, Azorín, Miguel de Unamuno y muchos otros, entre otros documentos– y la familia pidió como condición que permanecieran en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, tras ser catalogados por el Archivo Histórico Nacional.

«Parece que no se tiene en cuenta nuestro interés en que Costa se quede en Aragón, en Huesca y en Graus. Nuestra indignación es total. Llevamos esperando mucho tiempo, y si no formalizan el compromiso, que salió en la prensa, al menos deberían anunciarlo, decirnos algo», dice Adriana Aured

«Parece que no se tiene en cuenta nuestro interés en que Costa se quede en Aragón, en Huesca y en Graus. Nuestra indignación es total. Llevamos esperando mucho tiempo, y si no formalizan el compromiso, que salió en la prensa, al menos deberían anunciarlo, decirnos algo. Nos sentimos maltratados. Como mínimo deberán indemnizarnos por todos los perjuicios: lo único que hemos hecho es intentar saber qué han decidido de verdad y saber hasta cuándo debíamos mantener económicamente un inmueble, con sus IBI, renovaciones de seguro de hogar, reparaciones y suministros además de asegurar la construcción del proyecto. Y, además, hemos perdido alguna oportunidad de venta», explica la abogada.

Adriana Aured, que no esconde que «lo está pasando muy mal por este silencio», ha escrito un artículo, ‘La costista burlada’, donde señala: «Todo este asunto es una vergüenza de magnitudes magnánimas, una pesadilla o una maldición, porque ni aún asumiendo públicamente el compromiso un organismo público se ejecuta el proyecto. Costa sigue sin su Casa-Museo en Graus, aunque conociendo sus ideas sobre los políticos tampoco se extrañaría si levantara la cabeza».

Puestos en contacto con la Diputación Provincial de Huesca, desde el gabinete de comunicación se matiza: «Los nuevos responsables políticos de la DPH están pendientes de visitar el inmueble para valorar sus posibilidades y posibles aplicaciones. La familia, es cierto, que planteó una videollamada pero el interés que urge es visitar el edificio». En cualquier caso, sí es cierto que la DPH ha desplazado esa cantidad de 207.000 a sus presupuestos de 2024 con el objetivo de compra.

Por ahora, a la luz de la respuesta, parece que proseguirá al menos unos días o unas semanas más la espera y la incertidumbre.