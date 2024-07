The Crazy Peace of Mind revoluciona el ciclo ‘Carretera y manta’ del Rock & Blues

La sala zaragozana Rock & Blues continua esta semana con su nuevo ciclo, ‘Carretera y manta’, con la actuación de The Crazy Peace of Mind que revolucionará la sala el jueves 18 con su propuesta de punk rock alternativo. Las actuaciones de este festival, que está patrocinado por cervezas Ambar, tienen entrada gratuita y por él han pasado ya artistas como Meghan Maike, Jarrod Dickerson, Joe Lastie’s New Orleans Sound y Carlos Childe, John Nemeth y Cedric Burnside.

Este jueves 18 de julio, a las 21.00, recala en la sala el trío The Crazy Peace of Mind, un grupo de punk rock alternativo formado en Notthingham (Reino Unido) en 2015 con Manuel Peña a la guitarra y voz, Luinis Quezada a la batería y actualmente con Leo Susana al bajo. El estilo de este trío es un excelente cóctel de grunge/punk moderno de los 90, rock alternativo de los 80 y rock clásico de los 70, creando un sonido muy potente y original. La banda lanzó su primer sencillo, ‘Pick Up My Gun and Run’ en diciembre de 2016, recibiendo excelentes críticas y una amplia cobertura de radio.

Después de una larga serie de presentaciones en todo el Reino Unido, la banda lanzó su álbum debut en septiembre de 2017, con sencillos como ‘Alison Brown’, ‘The Time Machine’, ‘The Drug That I Need’ y ‘Pebbles Around The Sun’, que sonaron en varias emisoras del Reino Unido. La banda ha sido contratada para apoyar a formaciones de renombre como Mason Hill, Detroit Social Club y Hollowstar, y fue invitada dos veces para actuar en el festival de música más grande de Nottingham, The Hockley Hustle.

Próximas fechas del ciclo

Estaba prevista la actuación del guitarrista argentino Ivan Sigh el jueves 25 de julio, pero el concierto se ha tenido que cancelar por motivos ajenos a la sala.

Finalmente, el ciclo finalizará el viernes 26 de julio con la actuación de Dorrey Lyles y Marcos Coll Band (blues, rock). La cantante norteamericana Dorrey Lin Lyles, diva de la música negra, estará arropada por la Marcos Coll Band. Juntos ofrecerán una explosiva mezcla de jazz, góspel, blues y soul.