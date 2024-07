Chusé Raúl Usón: "Las lenguas son riqueza y cultura, no tienen ideología"

Nacido en Zaragoza en 1966, Chusé Raúl Usón es escritor en aragonés y traductor a esa lengua, y editor con Esperanza Álvarez de Xordica, el sello que cumple ahora 30 años y que ha publicado a 200 autores y casi 300 títulos

Lleva 30 años al frente de Xordica. ¿Cuál es la primera reflexión, de qué se siente orgulloso?

Lo primero que me viene a la cabeza es que parece que fue ayer cuando abrí la editorial, y han pasado 30 años... ¡Buf! Quizás sea el hecho de haber aguantado durante todo este tiempo de lo que más orgulloso me sienta. Y del catálogo de Xordica: más de 200 autores y casi 300 títulos.

¿Por qué una editorial, qué campos quería abordar?

Siempre me llamó poderosamente la atención el libro como objeto. Me gustaba mucho leer, me encantaban las librerías y en un momento de mi vida me obsesioné con fundar una editorial hasta el punto de que no me lo pude quitar de la cabeza. Así que tuve que probar qué era aquello, aunque no sabía muy bien por dónde tirar. Lo que tenía muy claro es que no publicaría poesía.

¿Qué modelos tenía de partida y qué modelos le interesan hoy?

A comienzos de los 90 había unas cuantas editoriales que me entusiasmaban: Pamiela, Llibros del Pexe, Pre-Textos..., editoriales que cuidaban mucho la edición (portada, tipografía, papel). Hoy me sigue interesando Pre-Textos, Acantilado o Contraseña.

¿Cuál ha sido la importancia del aragonés y sus autores?

El aragonés forma parte de mí desde los 16 años. De él hice la lengua de mi corazón. Lo hablo todos los días: con mis hijas, con mis amigos, escribo, traduzco, investigo... En mi editorial, el aragonés debía tener un espacio para dignificar su historia, su literatura y sus autores, en unas ediciones que estuviesen a la altura de cualquier otra lengua.

¿Cómo le explicaría a algunos gobernantes que el aragonés sí existe, qué no entienden y sí debieran entender?

No sé si servirá de algo. Les diría que las lenguas son riqueza, son cultura, y, por encima de todo, son personas que lo hablan. Deberían entender que es un patrimonio único, que hay que preservar, mimar y dignificar. Y que, me remito a los hechos, son los propios gobernantes los que juegan con ellas en su propio interés. Las lenguas no tienen ideología.

¿De qué libros, de qué empeños y actitudes culturales se siente especialmente realizado en lo que respecta al aragonés?

De haber publicado el archivo del filólogo francés Jean-Joseph Saroïhandy, descubridor de la lengua aragonesa; de la colección Simient negra, donde he publicado a Ánchel Conte, Elena Chazal, Quino Villa o Elena Gusano. O mis traducciones de ‘Lo infinito en un chunco’, de Irene Vallejo, y ‘Obabakoak’, de Bernardo Atxaga, donde apuesto por un modelo de lengua literaria que, sin duda, será el futuro de la lengua.

Siempre le han interesado mucho las periferias del país pero también los autores y libros periféricos, híbridos. ¿Por qué?

Es una forma de entender la vida y de mi manera de ser. Y eso no lo puedo evitar. El catálogo de Xordica es un reflejo de cómo soy y de cómo entiendo la literatura. Es en sus márgenes, en su periferia, donde se escriben las mejoras obras. No creo en los géneros. Dos periféricos, como Xesús Fraga y Marilar Aleixandre, son PremioNacional de Narrativa.

Ha hecho apuestas concretas y ha sido fiel a algunos autores que le han acompañado: Melero, Sanmartín, Ordovás, Grasa, Eva Puyó, Notivol, Pallaruelo. ¿Cómo vive esa relación?

Y Xuan Bello, y Ánchel Conte... Soy un completo fan de su literatura, me gusta ser fiel a ellos como editor y, lo más importante, soy un gran amigo de todos ellos.

Al final cumplió un sueño: publicó a Félix Romeo, que le apoyó siempre. ¿Qué le debe?

Félix Romeo creyó en mí y en Xordica, más que yo mismo. Y eso me ayudó mucho al principio. Le debo todo: su apoyo incondicional, su sabiduría, sus consejos... Su pérdida fue dolorosísima.

¿Cómo ha vivido el esplendor de las letras aragonesas?

Aragón está viviendo una época de gran esplendor literario. Xordica ha servido para canalizar buena parte de todos esos autores que han surgido durante estos años y ellos, a su vez, han dispuesto de una editorial donde publicar. En la medida de lo posible, he apoyado a todos esos creadores dándoles la oportunidad de publicar en una editorial que intenta hacer bien las cosas y que tiene una visión universal.

¿Qué significa para un editor recorrer Aragón con sus autores?

Como enamorado profundamente de mi tierra y de su gente, me encanta acompañar a los autores en sus presentaciones, es una buena manera de tomar el pulso literario, pero también de saber cómo se vive en cada rincón de Aragón, conocer sus anhelos y problemas. Y en los pequeños rincones está nuestra verdadera esencia. Además, ¡me encanta hablar con la gente mayor!

Desde hace algunos años acudes a la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué pasa allí que no sucede aquí, qué debiéramos aprender los editores, los autores y también los lectores?

Allí todos están a una. Y las instituciones madrileñas saben de la repercusión de la feria a todos los niveles. Y tienen una excelente directora: la zaragozana Eva Orúe. En estos momentos estamos trabajando en la dirección correcta, pero hacen falta más presupuesto y más compromiso por parte de las instituciones. Zaragoza, como cuarta ciudad de España, se merece tener una feria del libro a su altura.

¿Qué nos falta en el mundo del libro, qué pediría, ahora que tenemos una nueva consejera y un nuevo director general?

Necesitamos que se crean el potencial que hay en el libro, ya no solo como vehículo de cultura, sino como creador de riqueza económica en nuestra Comunidad. Esto lo deberían tener claro todos nuestros políticos, sean del color que sean.

¿Qué le ha dado al escritor Chusé Raúl Usón su condición de editor?

Pues poco tiempo para escribir! Entre las lecturas de originales, las correcciones de pruebas, facturas y papeleo, dispongo de poco tiempo para la creación, pero amenazo con publicar dentro de poco el Libro d'as desilusions, un libro híbrido que me acompaña desde hace tiempo y que quiero acabarlo ya.

Se habla poco de Esperanza Álvarez, coeditora con usted. ¿Qué le debe Xordica?

Decir que todo es poco. Además de ser la parte sensata de la empresa, es la compañera que me aconseja y me hace poner los pies en el suelo. Sin ella, el proyecto editorial de Xordica hubiese sido totalmente imposible.