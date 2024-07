Luis Cebrián: “Tengo fe y esperanza, ahora más que nunca”

En la época del carné de oficios, usted lo hubiera tenido crudo con el espacio disponible. Todo empezó en los campos de fútbol.

Soy un autónomo del entretenimiento desde que dejé el arbitraje profesional, donde básicamente fui asistente y llegué a Segunda División. Bueno, incluyo el arbitraje, no en vano se le llama actuación arbitral:estuve seis años como profesional. Son ya más de 15 años presentando programas y eventos, haciendo publicidad y oficiando bodas civiles, como la de hoy (por este sábado 13 de julio) de Paula y Luis. Va a ser muy musical:yo cantaré y tocaré, pero el novio va a hacer los votos cantando, canta la madre de la novia, la hermana... hago espóiler sabiendo que mañana (por este domingo 14) ya no será espóiler.

¿Con qué árbitro principal hizo equipo?

Sobre todo, con Carlos Clos Gómez, actual responsable máximo del VAR. También con Aitor Mensuro y Jesús Villanueva. Pude subir a Primera, pero me lesioné la rodilla y pasé un año en blanco. Aunque volví, ya no estaba para pasar las pruebas físicas de la máxima categoría, que son muy exigentes. Fue un orgullo subir a Segunda A, recuerdo la llamada de ese día con mucho cariño. En paralelo ya llevaba un tiempo en la música con Nubosidad Variable, haciendo ‘impro’ con Charly Taylor... acabó siendo mi forma de vida.

¿Algún jugador con el que fuese usted pitoniso?

David Villa, lo vi con 18 ó 19 años de canterano en el Sporting, y recuerdo que comenté que llegaría al Valencia o el Atlético de Madrid como mínimo. Llegó a los dos, y a Sudáfrica para ganar un Mundial, pero el Zaragoza lo disfrutó primero. Un jugadorazo.

¿Su porra para la final de la Eurocopa?

Gana España 3-0, ‘hat trick’ de Morata.

Crucemos los dedos. Hablando de ligazones, casa usted a gente. Puntualizo: hace la ceremonia civil. ¿De dónde sale esto?

Como todo lo bonito que pasa en la vida de la gente, empecé con las bodas por casualidad. Me llamó Wendy, una ‘wedding planner’ muy prestigiosa, y me ofreció una ceremonia. Era algo formal, pero traté de darle el estilo que luego he desarrollado, con bromas y música, juegos con los asistentes... gustó, salieron otras y ahí sigo.

Le han salido imitadores, por cierto.

Sí, incluso de juegos concretos que inventé. Ahora hace esto mucha gente, se recurre más a familiares... estas cosas pasan en muchas profesiones. Yo sigo aplicando mi fórmula, renovándola, introduciendo cosas que uso cuando presento una gala o hago de maestro de ceremonias de un evento.

Sabe que se parece usted a Leo Franco, el exportero del Real Zaragoza y la S.D. Huesca, ¿no?

Y a Shaggy de Scooby Doo. También me confundieron con Jabois el otro día, al bajar de un tren. Y no, no soy Leo Franco pasado de torreznos, ni su doble:soy el triple, suelo decirlo en las ceremonias. No, en serio, le conocí en un restaurante, estaba con su esposa e hijas; al verme, una de las niñas le dijo al oído a su madre «mamá, este señor se parece mucho a papá», así que debe ser cierto.

Usted parece vivir a 200 revoluciones, pero quienes le conocen hablan de otro Luis. ¿Se considera una persona espiritual?

Creo que lo soy. Pienso que nos volveremos a encontrar en otro lugar cuando se acabe esta vida, andamos en cuerpos caducos pero tenemos alma. Tengo fe y esperanza, ahora más que nunca. He encontrado la paz conmigo mismo, me acepto y no tengo rencor hacia nadie. Me considero una persona afortunada, con un gran patrimonio:mi familia y mis amigos. Y creo que no hay gente intrinsecamente mala, sino gente que hace cosas malas, y hay más gente haciendo cosas buenas.

¿Nunca se lamenta del camino profesional elegido?

No he elegido, tengo varios. Sí que nací para autónomo: me quedo con la libertad para trabajar en lo que quieras y con quien quieras. Presento eventos, acompaño a compañeros artistas en proyectos suyos o comunes:María de Rada, Irene Alquézar, Jaime Ocaña, mi hermano Alfonso... Tengo mi proyecto Cretino; toco el bajo en La Banda del Flaco de Suso Lasso y Pedro Valdivia, que tiene canción nueva, ‘Paseando por Zaragoza’; hago jingles de publicidad con mis amigos Juan Luis Saldaña y Chechu Martínez... Vivo de mi pasión, la comparto y la contagio. He recolocado traumas, miedos e inseguridades: siguen ahí, pero les veo venir.

Además del católico, ¿tiene algún credo?

Sí, con tres pasos. Dar las gracias, pedir perdón y decir te quiero a quien quieres. El futuro es hoy.