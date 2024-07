Juan Marqués: "Sé que no soy un gran poeta, pero sí distinto y un poeta de momentos"

¿Qué pasó, qué pensó, qué necesidad sintió para recoger sus quince años de poesía en un solo tomo?

Hace algunos años que ayudo a Andrés Trapiello a buscar o corregir libros para La Veleta, y tanto él como la editora, Ana del Arco, daban por supuesto que algún día me tocaría darles todo. Era algo tácito, casi programado, y cuando Ana me lo propuso ya directamente no me resistí, sobre todo porque siento que en estos libros hay una historia completa, casi cerrada.

Mirando hacia atrás, ¿cuál sería el balance?

Yo soy ante todo un lector, y un crítico de libros, y soy bastante exigente. Quiero decir que sé perfectamente que no soy un gran poeta, pero sí creo que soy un poeta distinto, y un poeta de momentos, con cierta gracia intermitente, y que he ido encontrando mis cositas, pequeñas pero curiosas. Me bastaría con que, leyendo los primeros libros, se notase que me lo tomo en serio, y con que, leyendo los últimos, se perciba que me lo paso muy bien, y que esa seriedad ante la escritura no implicó nunca ningún tipo de gravedad: ni gravedad metafísica, ni lingüística, ni desde luego ideológica... No sé: a fuerza de ser muy consciente de qué tipo de poeta no quiero ser, voy muy poco a poco acercándome al que sí me haría sentir plenamente bien.

¿Cómo le marcó su estancia en la Residencia de Estudiantes, que se percibe sobre todo en el primer poemario?

La verdad es que con el tiempo, el espacio y el ambiente de la Residencia es difícil no escribir algún verso. Lo hace incluso aquel a quien jamás se le pasó por la cabeza, así que yo, que había hecho mis espantosos intentos en la facultad y que ya había tirado la toalla, encontré allí el clima adecuado. Todo Un tiempo libre fue escrito en la habitación 335.

El poeta inicial era un poeta más abstracto y depurado. ¿Por qué, cómo entendía la lírica entonces?

Quizás era sólo que era un poco más cauto, o más tímido o inseguro. Pero sí, lo cierto es que me aterraba la posibilidad de distraer al lector, de hacerle perder el tiempo o de obligarle a dar vueltas. Ahora, en cambio, me divierte llevarlo de paseo conmigo en poemas largos y errantes, que no (espero) erráticos. He comprendido que a veces, para que suceda algo en el poema, es totalmente necesario dar rodeos, aunque sin caer jamás en la palabrería.

Permaneció un poco ahí, en cierto modo, un tiempo, unos poemas, casi unos libros, pero hay una evolución hacia lo familiar, los hijos, el amor. ¿No sé si también lo percibía o si lo ve ahora al editar esta suma de poesía?

Bueno, es que la vida manda, la realidad se impone por la fuerza. Cuando concibes la escritura de un modo bastante inseparable de la propia vida, algo así como un modo de traducir lo vivido a verso, distorsionándolo, no puede evitarse que se reflejen en las palabras determinadas cosas de afuera. De todos modos, si mi poesía tiene algo de autobiográfico, es de un modo bastante retorcido.

¿En qué le han cambiado los hijos, Bruno y Vera, tan presentes, sobre todo en los pequeños detalles?

Seguro que muchos lectores del HERALDO me entienden si digo que lo esencial, en ese sentido, es que ahora tengo la sensación de escribir para alguien, porque de hecho vivo para alguien. Ya sé que probablemente ellos no leerán mis poemas (y harían bien), pero yo los tengo en mente al escribirlos, traten de lo que traten. Si a ellos les gustasen, o si les sirviesen para entenderme un poco mejor, yo me sentiría satisfecho. Y sé que procediendo así, por rebote, puedo ser entendido por más gente.

La poesía, el arte de hacer versos, es uno de los temas no sé si constantes u obsesivos de esta poesía reunida. ¿Cómo explicaría el poema ‘Metapoesía’, por ejemplo?

En realidad la poesía aparece en mis poemas siempre como una fatalidad, y siempre le quito hierro, intento bajarla al mundo, burlarme de los poetas ceremoniosos. Si hablo de una época feliz, por ejemplo, añado que por entonces era alguien inocente y no se me ocurría escribir versos. Ese poema que dices lo titulé así porque allí la identificación va más lejos, y hablo del propio cuerpo como un poema en el que hay partes que envejecen peor o mejor, versos que podrían salvarse…

En su poesía hay una atmósfera sentimental, cotidiana, pero siempre contenida o irónica, o incluso juguetona, ¿por qué?

Es sobre todo porque no soporto la solemnidad, la pompa, lo circunspecto... Para mí la poesía es mucho más una compañía que un destino, por así decirlo. De hecho había un librito posterior a Diez mil cien que he “publicado” de forma intervencionista, copiando cada poema en un papel, por supuesto sin firmarlos, y pegándolos, como pequeñas postales, por diferentes sitios de Madrid, cuanto más absurdos y escondidos mejor. Lo doy por publicado, porque de hecho ha salido ya de casa. Y no te lo cuento por hacerme el misterioso, porque es una bobada que no es ni siquiera demasiado original, sino para explicarte que la poesía es para mí, cada vez más, un juego muy privado, algo que está conmigo y así basta. No necesitaría compartirla.

Zaragoza anda siempre por ahí, y por supuesto Madrid. Y otras ciudades. ¿Qué le debe el poeta a sus experiencias, a sus viajes?

A los viajes poco: excepto un par de poemas islandeses que hay en Abierto, he intentado refrenarme en eso, precisamente porque los viajes son por definición algo extraordinario, y mi poesía quiere estar muy apegada a lo normal, a lo doméstico, no busca el hito sino lo de siempre. Por eso sí hablo mucho de sitios de mi barrio, o hay muchas alusiones a Zaragoza, ciudad que, de verdad, me obsesiona en el sentido literario. Será porque es la mía, pero me parece una especie de ciudad-piloto para pensar en la eterna oposición entre lo real y lo ficticio, lo familiar y lo fantástico, lo consabido y lo disparatado.

Hay una marcada evolución, en intención y extensión, en ‘Diez mil cien’. Es como si el poeta más que nunca saliese a la calle y a cantar con muchos otros, y a contarse entre ellos. ¿Era consciente de ese cambio, sucedió algo especial, obedeció a un acto consciente?

No me lo propuse, sucedió. Jamás hubiera pensado que iba a escribir poemas de cuatro páginas, pero está ocurriendo. Son poemas-paseo, y en ellos los viajes, como los de Burdeos o Toulouse, sí han contado algo, quizá porque eran momentos de paréntesis, de desconexión, y por tanto permitían cierta recapitulación, pensar en general sobre las cosas sin las distracciones u obligaciones cotidianas.

¿Su gran homenaje a Zaragoza sería ‘Villancico ante la facultad de Filosofía y Letras’?

Es un poema de campus, es decir, un poema sobre la juventud, y un poema que, como la universidad, aspira a ser poco local. Y me gustó dedicárselo a José-Carlos Mainer, que estos días cumple ochenta años y que fue lo más deslumbrante que recibí y conocí en aquellos años, junto a muchas otras lecciones reveladoras. En aquellos años el departamento de literatura era muy brillante y bastante variado y divertido, algo alocado incluso.

¿Cuál es la verdad del poeta que es usted? ¿Sabe algo más de ella?

Sobre todo me importa estar seguro de que estoy más liberado de miedos, o de la reacción de los lectores, de si algo se entiende o no… Si algo no se entiende, está muy bien que no se entienda, así debe ser, siempre que haga sentir algo. O las rimas, por ejemplo: una de las pocas cosas con las que estoy de acuerdo con mi generación es que la rima es cacofónica y hay que evitarla. Pero muchas veces la rima me sale natural, y entonces la dejo, me parece bien. Nunca la forzaría, jamás me obligaría a rimar, pero si ha salido así yo ya no discuto.

Se ha convertido en un crítico apasionado y de referencia, muy trabajador, muy lector. ¿Qué lugar ocupa hoy, ahora mismo, la lírica en su vida, en su escritura, en sus lecturas?

Que yo sea un crítico de referencia sólo habla de lo catastrófica que es la crítica literaria en España (especialmente, por cierto, la de poesía, casi siempre perezosa y formularia), cada vez más asimilada al periodismo cultural o, aún peor, emparentada con la promoción, a la publicidad. Yo escribo reseñas en un periódico en el que todos los días hay gravísimas acusaciones contra el presidente del Gobierno, al que (no entro en si con razón o no) se califica de traidor, mentiroso, tirano… Pero si digo allí con argumentos que la última novela de Cercas no es demasiado buena me escriben preocupados, asustados de que me atreva a razonar eso. Es bastante estrambótico, una libertad y una independencia muy mal entendidas. Ante todo eso la poesía es una salvación, por ser lo más libre y potencialmente imprevisible que yo conozco, ya que es el mejor reflejo de la vida, el más directo. Todos los días leo poesía, tiene prioridad ante cualquier urgencia laboral.

Al releer el libro, al eliminar algunos poemas, ¿qué ha aprendido de Juan Marqués que no conocía o que tan solo intuía?

Sólo he quitado dos, por la sencilla razón de que me avergonzaban, eran penosamente malos. Hay muchos otros muy torpes, o algo ñoños, o desde luego muy imperfectos, pero, como explico en la nota final, me parece legítimo pero también tramposo eso de toquetear los poemas cada vez que se publican. No: los poemas son hijos de un momento concreto y el filólogo que hay en mí siente que no hay que alterarlos, que hay que asumirlos y punto. Si se acepta rescatar los libros viejos, hay que responsabilizarse de ellos, no maquillar ni manipular lo que hubo.

“Yo no puedo perder mi soledad / es lo mejor que tengo”. ¿Sigue ahí o también eso ya se vive de otra manera?

Yo siempre he estado solo, esté con quien esté, y esto, que a veces enfada o entristece a quienes me rodean o me quieren, es en realidad algo que en el fondo creo que le sucede a todo el mundo. Hay en todos nosotros un rincón íntimo, un espacio exclusivo, infranqueable, sólo nuestro. Y es desde ese sitio, que es donde más grandes y libres somos, desde donde salen los poemas, las melodías, los dibujos… Todas esas creaciones que no son trabajo sino verdad, inspiración, necesidad, confidencias, arrebatos o secretos.

DOS POSTALES INÉDITAS

1.

La vida no es un sitio

ni un momento.

La vida es lo que hace

el amor

con el tiempo.

2.

Sólo pensaba en mí

mientras fui yo.

Ahora que no soy nadie,

ya me entiendo.