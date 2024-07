Martínez de Pisón logra el premio Espartaco, en Gijón, con su novela 'Castillos de fuego'

El Premio Espartaco a la mejor novela histórica ha ido a parar, en la XXXVII edición de la Semana Negra, a 'Castillos de fuego' (Seix Barral), de Ignacio Martínez Pisón (Zaragoza, 1960), una novela que desnuda el hambre, la penuria y el estraperlo en un retrato descarnado de la sociedad de la posguerra civil en Madrid entre 1939 y 1945, una novela coral que fue calificada por varias publicaciones como la mejor del año. Martínez de Pisón valoraba así el libro para HERALDO: “Quería contar un momento histórico y una sociedad que no habían despertado mucha curiosidad entre los novelistas. Ese Madrid de primeros de los años cuarenta, con el hambre, la represión feroz, los fusilamientos, etcétera, es a la vez siniestro y fascinante. Los derrotados vivían escondidos, metidos en sus madrigueras, y los que se incorporaban a la resistencia sabían que se arriesgaban a ser detenidos y acabar en el paredón. Pero las cosas podían cambiar en cualquier momento. Los ecos que llegaban de Europa, de la Segunda Guerra Mundial, anunciaban cambios inminentes, que finalmente no llegaron a concretarse”.

Por otra parte, Martínez de Pisón anuncia que en septiembre saldrá su nuevo libro, ‘Ropa de casa’, de autoficción. Ha señalado en estas páginas: “‘Ropa de casa’ es para mí un libro mu íntimo, ahí no hay autoficción, es verdad, son los hechos importantes que me ayudaron a definirme como escritor y como persona, insisto, y era un libro que en algún momento tenía que escribir y lo que me extraña es que ningún escritor de mi generación se haya planteado hacer eso. Es una autobiografía en la que se habla mucho de la propia generación, quizá sea el primer libro de memorias de mi generación y eso también es interesante. Saldrá en septiembre en Seix Barral”.

La novelista y profesora de historia Empar Fernández (Barcelona,1962) se ha alzado con el Premio Dashiell Hammett que concede la Semana Negra de Gijón a la mejor novela negra escrita en español en 2023 con 'El miedo en el cuerpo', una obra en la que, según el jurado, transmite "la angustia, el dolor y el miedo con una pluralidad de voces". La novela de Fernández aborda el desamparo de un niño autista de 7 años que se pierde en un parque y cuya búsqueda, dirigida por el inspector Tedesco, lleva a descubrir una trama criminal de tráfico de menores.

El Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro ha sido para 'Los de Bilbao nacen donde quieren', de la bilbaína María Larrea, por su "originalidad narrativa y honestidad y valentía, contando de manera cruda, sin caer en lo lacrimógeno, su historia familiar". Larrea cuenta la historia de España desde los años 40 del siglo pasado hasta el presente en las vivencias de su familia.

El jurado de este premio también ha dado una mención especial a 'Hiroshima', del malagueño Agustín Rivera, libro que presentó en Zaragoza, en Cálamo, por su "enorme valor documental, historiográfico y periodístico". El Celsius a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía ha recaído en 'Crisanta', del sevillano Juan Ramón Biedma. Tras ganar el premio Hammet en 2008 con 'El imán y la brújula', Biedma ha sido galardonado con el Celsius de Ciencia Ficción, un género que ha trabajado durante toda su carrera literaria. 'Crisanta' es el nombre de una mujer que en Sevilla en 1936 intenta salir de España huyendo de la guerra y para ello tiene que llevar a cabo un encargo peligroso, el hallazgo de un tríptico del siglo XVI que había desaparecido.

Además, el Premio Memorial Silverio Cañada a la mejor primera novela de género negro ha sido para 'Llevar en la piel', de la donostiarra Antonia Lassa, de quien el jurado ha resaltado que se trata de una novela "muy original y entretenida, con un estilo muy personal". 'Llevar en la piel', que ha sido traducida al inglés, desarrolla dos investigaciones paralelas, en Biarritz y París, del detective privado Albert Larten, a partir del hallazgo de una anciana millonaria que fue brutalmente asesinada.