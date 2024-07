David García, de Vetusta Morla: "En esta gira estamos haciendo una película musical de dos horas"

Vetusta Morla es por ahora el gran éxito taquillero de la edición 2024 de Pirineos Sur. El festival que se desarrolla en el auditorio flotante de Lanuza ha tenido eco en su apuesta por los madrileños, embarcados en la gira de su último disco, ‘Figurantes’, que salió el 31 de mayo de este año. Su batería, David García ‘El Indio’, externa el entusiasmo de todo el grupo por regresar al valle de Tena.

Ya conocían el escenario de Pirineos Sur, pero ahora van a vivir la experiencia a plenitud.

Personalmente lo conocí hace muchos años, de vacaciones, y naturalmente pensé en lo alucinante que sería tocar ahí, o simplemente venir como público, porque el entorno y la calidad del festival aseguraban una gran experiencia. Ya ves, aquí estamos: esperábamos esta fecha con todas las ganas. El año pasado vinimos para hacer tres canciones en la grabación del programa ‘La resistencia’ de David Broncano, pero lo de ahora es otra cosa, claro, aunque ya pudimos vivir un poco la sensación.

¿Cómo está yendo ‘Figurantes’ en vivo? ¿Mejor de lo que esperaban, tal y como cabía esperar?

Pues muy bien, realmente, estamos contentos. Llevamos una escenografía nueva para esta gira, muy impactante en las luces y las proyecciones de vídeo. Naturalmente, tocamos muchos temas del disco nuevo, pero no nos olvidamos de momentos pasados. Tampoco te diría que es una mezcla de novedades y grandes éxitos, más bien lo vemos como una película musical de dos horas.

Ustedes paran después de esta vuelta. Un señor barbecho. ¿En qué va a ocupar el tiempo? ¿Echará de menos el ajetreo?

Tengo proyectos pendientes, musicales y personales, aunque obviamente descansaré un poco tras el último concierto de la gira. Disfrutaré de esos ratos que no solemos tener. Eso sí, tengo algo en marcha que ya he ido moviendo estos dos últimos años, un proyecto propio que empezó como mero divertimento y se ha convertido en algo más. Soy muy fan de la rumba catalana; de hecho, empecé en la percusión con bongó y cajón, y mi hermano es percusionista de flamenco. He publicado tres recopilatorios con el nombre Gypsy Power; es música del cine quinqui de finales de los 70 y primeros 80. Aquello era una mezcla de rock, funk, rumba y flamenco; nosotros le damos un toque bailable. Monté una banda para interpretar esas canciones en directo, y también hay un par de canciones nuevas que he hecho con José Funko, el guitarrista del grupo.

Se sabe de su pasión por los instrumentos percusivos del mundo. ¿Tiene una buena colección?

Son mi cable a tierra en cuanto a la música, la llave para conocer tradiciones de otras tierras. Los viajes me han permitido conocer muchos instrumentos, como el pandero cuadrado, diferentes panderetas, huáncaras... de los viajes me traigo cosas pequeñas, que se transporten bien. No suelo fallar al paseo por tiendas de instrumentos y de discos allá donde vamos; en Colombia, por ejemplo, conseguí un maracón cumbiero.

¿A qué ‘vetusto’ se le va a hacer más cuesta arriba este parón voluntario y consensuado?

Todos somos inquietos, y todos teníamos claro que tocaba parar un poco. Yo dejaré que las cosas vayan fluyendo, sin dejar de hacer lo que vaya surgiendo. Jorge va a estar ocupado con Infarto Producciones, se mueve mucho, lo mismo que Juanma o Jorge; Pucho esta con temas de cine, Guille produce a mucha gente y escribe sin parar... encontraremos qué hacer con nuestro tiempo.

¿Qué le hubiera gustado ver este año en Pirineos Sur de haber podido venir como espectador?

El homenaje a Camarón, Israel Fernández, a La Plazuela que no los he visto en directo, a Chucho Valdés... a unos cuantos, la verdad.