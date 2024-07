Scarlett Johanson, ‘Bikeriders’ y ‘Blanco’ llegan a la cartelera de cine

‘Fly me to the moon’ es una famosa canción de Bart Howard que lució en la garganta de Frank Sinatra y, mucho más tarde, de Diana Krall. La frase sirve como título a uno de los estrenos fílmicos de esta semana, con Scarlett Johansson y Channing Tatum al frente del reparto. Se trata de una comedia dramática, inteligente y elegante, ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11 de la NASA. Una prestigiosa mercadóloga y el director de lanzamiento de la misión se ven obligados a trabajar juntos para cubrir cualquier posible contingencia.

De la revisitada trilogía cromática de ‘Azul’, ‘Blanco’ y ‘Rojo’ de Krystzof Kieslowski le toca el turno del reestreno a ‘Blanco’, protagonizada por Julie Delpy. Es un drama sobre un inmigrante polaco que no logra retener el sueño de la Europa occidental (esto es, de su mujer francesa) y debe volver a su país de origen. Allí, en una Varsovia que se asoma al capitalismo salvaje, deberá buscar nuevas vías de conseguir su objetivo de abrazar el capitalismo occidental.

Ruedas y acción

‘Bikeriders, la ley del asfalto’ es el estreno de acción de la semana, con Jodie Comer de ‘Killing Eve’ y Austin Butler (el último Elvis del cine) en los papeles principales y un club de moteros como marco.

La deliciosa cinta de animación ‘El castillo ambulante’, que mostró al mundo Hayao Miyazaki hace 20 años, también regresa a los cines. En la parcela del terror llega ‘Strangers’, con Renny Harlin (‘La jungla de cristal 2’, ‘Cliffhanger’) tras la cámara. También asoma en la cartelera desde Argentina ‘Los tonos mayores’, dirigida por la pujante Ingrid Pokropek: una película de aventuras con tintes sobrenaturales, y desde Corea del Sur se cuenta en versión original con ‘Nuestro día’, un drama misterioso enfocado en la joven actriz Sangwon y el veterano poeta Hong.