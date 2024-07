Así son los nuevos plegables de Samsung, sus relojes y auriculares 'inpirados' en Apple y su anillo (de momento) inalcanzable

Samsung fue pionero en el desarrollo de la tecnología de teléfonos móviles plegables. Y aunque a este tipo de dispositivos le está costando despegar y popularizarse entre la gente, sí que se ha convertido en una categoría aspiracional, con un diseño muy distintivo y unas cualidades también únicas que hacen que muchos usuarios deseen este tipo de ‘smartphones’.

Samsung no ha renunciado a liderar este segmento y cada año ofrece nuevos dispositivos actualizados que, aun sin revolucionar el segmento, sí que los hacen cada vez más atractivos gracias a un perfeccionamiento tanto del sistema de plegado como de sus características técnicas.

Nuevos plegables, viejos conocidos

Este año no ha sido diferente y con los nuevos Z Fold 6 y Z Flip 6, Samsung sigue mejorando los que posiblemente sean los dos mejores teléfonos plegables del mercado. Aunque algunos usuarios se pueden sentir decepcionados porque no se ven cambios radicales en estos nuevos dispositivos, nosotros que los hemos tenido ya en las manos, podemos asegurar que sí que hay un refinamiento del diseño, del sistema de plegado y de la sensación en definitiva que dan en la mano. Son dispositivos elegantes y ‘premium’ con unos acabados increíblemente pulidos que los convierten en, probablemente, los teléfonos más exclusivos del mercado.

De los dos, el Z Fold 6 es, tal vez, el dispositivo que más ha cambiado, ya que la relación de aspecto de su pantalla externa se parece más a un móvil tradicional que a lo que antes venía siendo un dispositivo más alargado. Algo que también repercute en que al abrir el teléfono, al desplegarlo y ofrecer su gran pantalla de 7,6 pulgadas es también más cuadrada. Habrá que experimentarlo con el uso diario para decir si esto ha sido un acierto o no. Por lo demás, todas las características de este dispositivo son ‘top’, con la actualización del último chip Snapdragon, diseñado especialmente para dispositivos Samsung en colaboración con Qualcomm. Su gran pantalla AMOLED de 120 Hz y también la pantalla externa de 6,3 pulgadas, lucen a las mil maravillas. Aunque la batería no cambia, desde Samsung aseguran que, gracias a las novedades tanto en el chip como en la inteligencia artificial, son capaces de aguantar más horas en el uso diario.

En cuanto al Flip 6 tal vez la mayor novedad sea precisamente la batería, ya que esta pasa de los 3.700 mAh a los 4.000 mAh. Aunque nos hubiera gustado un poquito más de amperaje, esta capacidad extra podría significar que este chiquitín alcanza la madurez y es apto para todo tipo de usuarios, que, con generaciones anteriores, veían como la escasa batería del terminal era una barrera de entrada a un dispositivo tan ‘premium’ y caro. Por lo demás, el teléfono es absolutamente igual al del año pasado en su aspecto físico, salvo porque en esta ocasión optan por un acabado mate que le sienta mejor con menos huellas y más elegancia.

Igual que su hermano mayor han actualizado el chip y en ambos casos han incluido un buen puñado de opciones de inteligencia artificial que sobre todo se aplican a la fotografía y de las que hablaremos más en profundidad cuando lo podamos testar al completo. Pero que, en un primer vistazo, parecen bastante útiles para el común de los usuarios.

Inspirándose en la competencia para mejorar

Después de hablar de un apartado en el que Samsung es pionero y en el que luego han sido otros los que le han copiado; en relojes inteligentes y auriculares, podríamos decir que sucede al contrario, ya que el nuevo Galaxy Watch Ultra y los nuevos auriculares de Samsung se parecen peligrosamente a los dispositivos de Apple. Mientras que Samsung apostaba antaño por unos relojes de corte más tradicional y de esfera redondeada frente a los ‘smartwatch’ de Apple, que son cuadrados con puntas redondeadas, en esta ocasión Samsung ha buscado la cuadratura del círculo.

Fotos de la nueva galaxia de Samsung: Z Flip 6, Z Fold 6, Watch 6, Watch Ultra y los nuevos auriculares Sam

Por un lado, pareciéndose mucho al buque insignia de Apple, el Apple Watch Ultra, imita su forma más cuadrada, pero situando en el centro de ese cuadrado la esfera circular característica de los relojes de Samsung. El Samsung Galaxy Watch Ultra pretende ser el smartwatch definitivo. Es difícil decirlo sin probarlo, pero lo cierto es que lo que promete Samsung es un reloj de lo más completo, no apto para bolsillos ni muñecas pequeñas.

El Watch Ultra es más grande y eso supone también un aumento de la batería. Es un reloj más vistoso y también más resistente, gracias a su aleación de titanio. Además, es un reloj pensado para todo tipo de actividad deportiva, por supuesto, incluso más de las que el usuario va a poder disfrutar, a no ser que sea una especie de superhéroe moderno.

También promete una fluidez extrema a este smartwatch gracias a un nuevo ‘chipset’ firmado por la propia Samsung, un Exynos de 3 nanómetros, que, por un lado, promete consumir poco y por otro dar mucho rendimiento. Pero esto habrá que probarlo cuando lo tengamos en nuestra muñeca durante un periodo más largo de tiempo. Lo que sí podemos afirmar, después de haber podido tener el reloj en nuestras manos, es que es realmente atractivo.

En cuanto al resto de relojes de la gama, sufren una pequeña actualización en potencia, pero no así en aspecto, ya que se parecen mucho a la generación anterior.

Auriculares con ‘palito’

Tras muchos años de resistirse a ponerle un ‘palito’ a sus auriculares y que estos fueran directamente integrados dentro de la oreja, Samsung parece que se ha dado por vencido y ha decidido imitar a su principal competidor. Los nuevos Galaxy Buds y Galaxy Buds Pro se parecen mucho a los Airpods de Apple con ese palito distintivo, aunque en el caso de Samsung con un diseño diferencial más geométrico que le da un toque futurista. Samsung promete que esto va a mejorar la calidad del sonido, la duración de la batería y, sobre todo, la calidad de los micrófonos durante las llamadas.

Además de todo esto, habrá que probarlos para ver si este cambio en el diseño se traduce también en una mejora en los apartados técnicos y sonoros de estos dispositivos. La única diferencia entre los auriculares normales y los auriculares Pro es que los de más alta gama tienen dos vías y además tienen almohadillas de silicona, lo que promete una mejor sujeción a la hora, por ejemplo, de realizar prácticas deportivas.

Por otro lado, en Europa sentimos una sensación agridulce a la hora de ver el nuevo pequeño gran dispositivo de Samsung, el Galaxy Ring. Un anillo que promete ser el compañero ideal para aquellos que no les gusta llevar un pesado y grueso reloj en la muñeca y prefieren un discreto anillo que mida todas sus constantes vitales, tanto cuando hacen ejercicio como cuando duermen, están en reposo o simplemente caminan por la calle. Este dispositivo, que parece muy cómodo de llevar y que tiene una gran autonomía, que podría alcanzar una semana completa de uso dependiendo del tamaño de los dedos del usuario, no se venderá por el momento en España y, por lo tanto, no tenemos ni precio confirmado ni fecha de lanzamiento.

Precios y disponibilidad

Las series Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 y Galaxy Buds3 estarán disponibles para pedidos anticipados a partir de hoy, 10 de julio, con disponibilidad general a partir del 24 de julio.

Galaxy Z Fold6 está disponible en Gris, Rosa y Azul Oscuro mientras que Galaxy Z Flip6 también está disponible en opciones de color Gris, Amarillo, Azul y Verde para que puedas elegir el color que mejor se adapte a tu estilo. O haz tu pedido online en Samsung.com y accede a colores exclusivos de la serie Galaxy Z como el Negro Crafted y el Blanco, así como una opción de color Melocotón solo para Galaxy Z Flip6.

La serie Galaxy Buds3 ofrece un diseño ultra elegante, moderno y cómodo disponible en dos colores, Plata y Blanco.

Galaxy Watch Ultra y Galaxy Watch7 estarán disponibles para pedidos anticipados en mercados seleccionados a partir del 10 de julio, con disponibilidad general a partir del 24 de julio.

Galaxy Ring, solo disponible de salida en algunos mercados seleccionados a nivel mundial, estará disponible para pedidos anticipados en determinados mercados a partir del 10 de julio, con disponibilidad general a partir del 24 de julio.

Precios

Galaxy Z Flip6: 1.209 € (256GB) y 1.329 € (512GB)

Galaxy Z Fold6: 2.009 € (256GB), 2.129 €(512GB) y 2.369 € (1TB)

Galaxy Buds3 Pro: 249 €

Galaxy Buds3: 179 €

Galaxy Watch Ultra: 699 €

Galaxy Watch7 LTE 44 mm: 399 €

Galaxy Watch7 LTE 40 mm: 369 €

Galaxy Watch7 BT 44 mm: 349 €

Galaxy Watch7 BT 40 mm: 319 €