La ruina se acelera en Casa Ruba de Fanlo y obliga a intervenir por el riesgo para el pueblo

La ruina camina a paso de gigante en Casa Ruba, un histórico inmueble de la localidad oscense de Fanlo, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Está declarado Bien de Interés Cultura (BIC) y en los últimos años se ha convertido en un emblema del deterioro del patrimonio de la España vacía. El Ayuntamiento ha tenido que declarar la ruina parcial y acometer algunos derribos de urgencia porque se temía por la seguridad de los vecinos.

Hace cuatro meses prohibió el paso por esta calle, lo que supuso cerrar el acceso en coche a la mitad del pueblo. Además, en las últimas semanas se han producido nuevos hundimientos en los edificios auxiliares de la casa principal, en concreto en una borda, por efecto de las intensas lluvias registradas en este municipio del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

La Casa Ruba a principios del siglo XX. Juli Soler i Santaló

Casa Ruba fue una de las moradas más ricas del valle de Vió, un inmueble fortificado de grandes dimensiones, ejemplo de la arquitectura popular de alta montaña de Aragón. En esta propiedad particular destaca un torreón cilíndrico con un tejado en forma de cono, que sirve de cúpula a la capilla del siglo XVI, donde las grietas son evidentes, lo mismo que en la fachada. En 2022 entró en la lista roja del patrimonio de la asociación Hispania Nostra y ni su protección como BIC ni la inclusión de Fanlo en el Paraje Pintoresco del Alto Valle del Cinca y el Alto Valle de Vió han podido evitar la ruina.

El pasado 6 de marzo, la cubierta de una de las naves se derrumbó hacia el interior, quedando el muro de mampostería tradicional, en la fachada principal, totalmente al aire debido a una gran grieta que lo separa del resto de la casa. El Ayuntamiento declaró la ruina parcial inminente por el peligro de caída de los muros de una borda del conjunto y cerró la calle. Encargó tareas de demolición, que ha estado acometiendo una empresa de construcción en los últimos días. Parte de ese trabajo se hizo solo, pues hace unas semanas se sumó un nuevo hundimiento. Ayer por fin se pudo quitar el cartel de prohibido el paso.

Conjunto de la casa, donde destaca el torreón fortificado. Verónica Lacasa

La protección de Casa Ruba como BIC obligó a solicitar permiso a la Comisión Provincial de Patrimonio para permitir el derribo preventivo de parte de la borda. No solo hubo que esperar a tener esta autorización. También fue necesario superar el trámite con los propietarios, ya que es un inmueble privado. "Los dueños tienen sus derechos y debemos respetarlos. Hay que darles audiencia y un tiempo para que acometan ellos mismos las obras", comenta el alcalde, Horacio Palacio. En vista de que los titulares de la propiedad no actuaban, lo tuvo que hacer el Ayuntamiento de forma subsidiaria con un proyecto de demolición parcial que acaba de ejecutar.

Las grietas son evidentes en el torreón fortificado. Heraldo

¿Y ahora qué? Es la gran pregunta para la que nadie tiene respuesta. El Ayuntamiento ha pedido ayuda al Gobierno de Aragón, ya que el municipio, de 106 habitantes, no tiene recursos para afrontar la rehabilitación. Tampoco los herederos de la propiedad, dos de ellos residentes en Zaragoza y uno en Bilbao, a los que se cursó una orden de ejecución, por su deber de conservación, para realizar los trabajos precisos de rehabilitación. Según el Ayuntamiento, los propietarios están incluso dispuestos a cederla ya que no tienen recursos para afrontar, ya no la rehabilitación sino la consolidación.

"Si el Gobierno de Aragón quiere ayudar, pues lo intentaremos. Y si no, pues irá derrumbándose porque es muy costoso y la propiedad no va actuar. Son casas que tienen 800 metros en planta. Los titulares no pueden afrontar la rehabilitación y el ayuntamiento, tampoco. Sin ayuda, se perderá", dice el alcalde, quien siempre ha reivindicado la intervención del Parque Nacional de Ordesa para reformarla e instalar aquí algún centro de visitantes. Fanlo, en el valle de Vió, con ocho pueblos que atender, alguno sin luz eléctrica, posee más de la mitad de las 15.000 hectáreas del espacio protegido, muy por delante de Torla, Bielsa, Tella-Sin o Puértolas.

"Es una casa particular", recuerda la DGA

Por su parte, la Dirección General de Patrimonio Cultural aseguró ayer que está haciendo un seguimiento del estado de la casa y va "muy de la mano" con el Ayuntamiento en este sentido. "El interés es proteger este inmueble, si bien continúa siendo una casa de propiedad particular", aclaran desde el departamento de Presidencia, Interior y Cultura.

El informe redactado por un arquitecto para el Ayuntamiento, tras realizar una inspección el pasado mes de febrero, concluyó que Casa Ruba se encuentran "abandonada" y "nada mantenida". Todos los muros estructurales, certificó, presentan grandes grietas en sentido vertical, no realizando una función estructural correcta, y numerosas piedras se han ido desprendiendo a la calle. No pudo revisar el interior, pero por lo que observó desde fuera "toda la edificación carecía de las condiciones mínimas de seguridad".