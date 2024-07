El cortometraje ‘Mariana Hormiga’, un homenaje a la cultura y al folclore de Aragón

Del rally cinematográfico Desafío Buñuel son buenos hasta los descartes. La prueba de ello es ‘Mariana Hormiga’, el cortometraje que el pasado mes se grabó en la ciudad de Teruel, una obra que no pasó el corte en la pasada convocatoria de esta cita con el séptimo arte y que comenzó a organizarse en la capital turolense en 2017.

Desde aquella primera edición, la actriz, cantante, directora, guionista y productora madrileña Maite Uzal no ha faltado a este encuentro. «He ido a todas las ediciones del Desafío Buñuel, siempre como actriz. El primer año, además, fui como madrina de uno de los proyectos. Pero el verano pasado decidí presentar un guión que no seleccionaron, gracias a Dios. En aquel momento no me sentó muy bien, obviamente, pero luego me dio el impulso para hacerlo por mi cuenta, sin la premura de las 48 horas que marcan las bases del rally cinematográfico», explica Uzal.

En palabras de la actriz y codirectora de este trabajo junto a Rubén Pascual, ‘Mariana Hormiga’ «narra las aventuras y desventuras de una madre y una hija que son mendigas en la lejana región de Thorbat, que es el nombre que las civilizaciones antiguas daban a la zona de Teruel. Se trata de una fábula satírica y la historia aborda lo que le sucede a esta mamá y a esta niña cuando se cumplen los deseos de ambas», añade.

Entre las localizaciones de la capital turolense que aparecen en esta obra destacan, entre otras, la calle del Salvador, la plaza de toros, la tienda de la Fonda del Tozal, la Plaza de la Catedral de Santa María de Mediavilla o la portada de la Iglesia del Salvador.

El filme, coproducido por Maite Uzal y la productora aragonesa Cosmos Fan, posee una narrativa que pretende ser un hermanamiento de los trabajos de Buñuel, Dalí y Lorca, así como un canto (literal, en ocasiones) al folclore aragonés y a la belleza natural y arquitectónica de Teruel. En su reparto figuran nombres como Pepe Viyuela, Isabel Ordaz, Magüi Mira, Mariano Venancio, Alfonso Desentre y la propia Maite Uzal. El corto supone, además, el debut en la pantalla de la joven jotera de Mora de Rubielos Úrsula Tomás Abril.

«En este corto me interesaba mucho que, dado que se canta una jota, porque una de las cosas más importantes que he querido plasmar en él es un homenaje a la cultura y al folclore de Aragón, el atributo principal del personaje de la niña fuera que cantara la jota en directo y que esa fuera su habilidad», comenta Uzal acerca de la elección de Úrsula Tomás Abril para el papel.

Sobre el estreno previsto de este cortometraje, está previsto que llegue a principios del próximo año. En este momento, el filme se encuentra en fase de postproducción. «Es algo que hay que hacer con mucho cuidado, con mucho mimo. Son muchos los departamentos que intervienen después de rodar: montaje, VFX, corrección de color, música...», apunta. Tras su puesta de largo, ‘Mariana Hormiga’ realizará un extenso recorrido por diversos festivales.

El cortometraje ‘Mariana Hormiga’, un homenaje a la cultura y al folclore de Aragón CLARA GG

Un flechazo con Aragón

Desde que visitó Teruel en 2017, en la primera edición de Desafío Buñuel, Uzal sintió un flechazo con la ciudad «total y absoluto, desde el primer momento. La verdad es que me quedé muy sorprendida. Tampoco esperaba lo contrario. Simplemente fui a Teruel a ver qué encontraba, de una manera neutra. Y la verdad es que di con un sitio que a mí me parece mágico por cómo te trata la gente. Hay un cariño enorme. Me gusta mucho el espíritu aragonés. Es como si fuera el duende del flamenco, pero en otra versión. En Aragón existe una filosofía de vida que me parece muy interesante», subraya.