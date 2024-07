El Teatro Principal de Zaragoza rinde tributo a Tina Turner

‘Totally Tina’, un tributo musical a la figura y la obra de la cantante estadounidense Tina Turner, regresa al Teatro Principal de Zaragoza, donde ofrecerá cinco funciones, desde este miércoles al domingo. Esta producción británica que rinde homenaje a una de las estrellas más rutilantes de la música popular desde los años 60, que se mantuvo en el techo de la popularidad hasta finales del siglo pasado, y continúa ocupando un lugar de privilegio entre los amantes de las voces negras con magia y poderío. Las entradas valen 30 euros, 21 las bonificadas, para la función del día 10.

El peso de la propuesta musical recae en la cantante Justine Riddoch, que lleva tres décadas de carrera a sus espaldas. Se trata de un valor seguro como vocalista de estudio que vivió su momento álgido de popularidad; comenzó en la profesión dentro del cabaret, y en 2002 saltó a la fama nacional en Inglaterra tras ganar el concurso ‘Stars in their eyes’ gracias a su capacidad de imitar a la cantante Anastacia. De hecho, pasó seis años recorriendo los teatros de todo el país con un espectáculo basado en esta figura musical.

En 2008, y después de haber escuchado mil veces que su estilo y registro también recordaba mucho al de Tina Turner, decidió probar suerte y convertirse en la doble de la artista de Nutbush (Tennessee). Estudió sus gestos y movimientos sobre las tablas, repasó su repertorio al detalle, preparó el vestuario y las pelucas y nació ‘Totally Tina’. Era 2008 y el espectáculo no ha dejado de tener eco en todos estos años. En los premios nacionales británicos de la música tributo de 2017, ‘Totally Tina’ se llevó los galardones de mejor artista femenina, mejor coreografía y mejor sonido e iluminación.

Durante la hora y media de espectáculo no faltarán los himnos más conocidos de Tina Turner, desde ‘Simply the best’ a ‘Private dancer o ‘What’s love got to do with it’. La obra ya estuvo en 2022 en el Principal, donde ofreció siete funciones.