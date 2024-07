¿Por qué vienen tantos coros juveniles británicos a cantar gratis a Zaragoza?

Primero fue el Imperial College Choir y en los próximos días llegarán el Westminster School Chamber Choir y el Northamptonshire-County Youth Choir. Son tres de los coros juveniles más prestigiosos del Reino Unido (los dos primeros, además, vinculados a reputadísimos y selectos centros educativos) y se han convertido en la mayor sorpresa del verano cultural aragonés. Todos visitan distintos puntos de Zaragoza y Huesca con un patrón común. Están muy pocos días, actúan en una o varias localidades y se van. A los chavales del Imperial se los ha podido ver paseando animadamente en grupo por las calles de Zaragoza. Y todas sus actuaciones son gratis, sin vender entradas y sin que ninguna institución española les ayude económicamente. Teniendo en cuenta que las formaciones tienen al menos una veintena de voces, y que las del Imperial College y del condado de Northamptonshire viajan además con su propia orquesta de cámara, hay una pregunta que salta de inmediato. ¿Cómo es posible que más de medio centenar de jóvenes paguen de su bolsillo transporte, hotel y viajes internos para dar tres o cuatro actuaciones gratuitas en España?

La respuesta a esa pregunta la tiene ACFEA Tour Consultants, una empresa implantada en Estados Unidos y Gran Bretaña y que es, digámoslo así, un combinado entre agencia de viaje y de conciertos.

"Los coros se ponen en contacto con nosotros y nos dicen: 'tenemos este presupuesto y nos gustaría ir unos días de viaje a tal o cual país y dar tantos conciertos -señala Pilar Pino, cabeza visible de ACFEA en España-. Y nos encargamos de organizárselo todo, incluso los traslados interiores. El presupuesto que manejan proviene de distintas fuentes: pueden ser los propios padres de los chavales, el condado, el centro educativo en el que estudian...".

España es uno de los destinos favoritos de estos coros. "Suelen viajar en autobús desde Reino Unido, así que no pueden viajar a largas distancias: Francia, España, Bélgica... Nuestro país sigue resultando barato para los británicos así que entre los atractivos naturales y culturales, y los precios...", explica Pilar Pino.

La empresa lleva varios años llevando coros en verano a Castilla y León. Pero sus servicios son cada vez más demandados y ya se da el caso de que algunos han visitado esa comunidad y buscan novedades. "Me parecía que Aragón cumple sobradamente las expectativas de los jóvenes: es una comunidad autónoma espaciosa, muy variada y con muchos contrastes, culturalmente muy rica, con un increíble patrimonio de iglesias y castillos. Por eso este año me he empeñado personalmente en traer a algunos grupos a Aragón", añade.

El coro y la sinfonietta, durante el concierto que ofrecieron hace unos días en la catedral de Burgos. Heraldo.es

Para los jóvenes la experiencia es inolvidable. Así lo confiesta Bryony Lanigan, una australiana nacida en 1995 que está haciendo actualmente el doctorado en Física Cuántica en el Imperial College. Es astrónoma y dirige la Sinfonietta. Desde Londres, relata la experiencia a HERALDO: "España es preciosa, tanto visual como culturalmente. Actuar en catedrales siempre es especial, sobre todo si se trata de música religiosa. No sólo la acústica es la adecuada, sino que el escenario es el lugar en el que el compositor probablemente imaginó que se interpretaría. No somos músicos profesionales, sino estudiantes de ciencias que se dedican a la música por afición, por lo que no nos parece bien cobrar; lo hacemos porque nos encanta hacer música y, además, ¡queremos que asista el mayor número de gente posible a nuestros conciertos!".

El coro del Imperial College ha dado sendos conciertos en Zaragoza (basílica de Santa Engracia) y Huesca (catedral). En este último, en un templo abarrotado, el público no dejó de aplaudir hasta que hicieron un segundo bis, que no llevaban preparado. "Nos hemos sentido increíblemente bienvenidos en las dos ciudades. En Huesca nos asombró la gran afluencia de público, no hay nada mejor que actuar ante una gran multitud y tuvimos tantos espectadores que muchos tuvieron que quedarse de pie, ya que no había suficientes asientos. Por supuesto, en el tiempo libre hemos visitado las catedrales de Zaragoza, y el antiguo palacio de la Aljafería. A mí me encantó el híbrido de arte islámico y cristiano que se puede ver allí, fue genial".

Los jóvenes del coro y orquesta del Imperial College de Londres, a su paso por Burgos. Heraldo.es

Y de parecida opinión es Colman Lee, nacido en Hong Kong en 2003, que está cursando un máster en Matemáticas en el Imperial College. "Actuar en un entorno diferente es muy enriquecedor para nosotros. Queremos compartir la música con gente de todo el mundo, no sólo de Londres y por eso esta experiencia bidireccional, que beneficia a los oyentes de España y a los intérpretes del Imperial College de Londres les merece la pena. La asistencia fue mejor de lo previsto en ambas actuaciones. Personalmente me pareció muy halagador que nos pidieran un bis después de otro, ya previsto. Fue realmente conmovedor, un momento que me hizo sentir una sensación de familiaridad y cercanía con el público español. Y, en ese sentido, el público ha sido increíble". Colman se lleva otros recuerdos en la maleta. "Soy un gran aficionado a la gastronomía -señala-, así que la comida me impresionó mucho. No creo que haya habido una sola comida que no fuera sustanciosa y cálida para el corazón. Hay muchos restaurantes de tapas en Londres, pero no superan a los de aquí. Además, nunca antes había estado en Aragón. Acostumbrado a los precios de Londres, aquí todo es una absoluta bendición. Espero que la inflación no llegue nunca a Aragón".

El próximo coro que visitará Aragón es el Westminster School Chamber Choir, que dará solo un concierto en Zaragoza. Será el 18 de julio en la iglesia de San Gil Abad. Será un concierto gratuito en honor al párroco recientemente fallecido, Mario Gállego. Llega a Zaragoza después de haber dado otro concierto en Madrid, y al día siguiente lo hará en la Sagrada Familia de Barcelona.

Al día siguiente iniciará su gira por Aragón el Northamptonshire County Youth Orchestra & Choir, con un concierto en la catedral de Huesca. El 20 de julio ofrecerán otro en la catedral de Barbastro, el día 21 lo harán en el monasterio de Veruela, y cerrarán su gira el día 22 en la basílica de Santa Engracia.