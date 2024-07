Sergio Abraín, pintor: "El arte es esperanza y es el lugar más universal aparte de la muerte"

¿Podría hacernos una introducción a la muestra en el Espacio Huecha, arte en el mundo rural? ¿Qué hay, cómo la explicaría?

Es una muestra puntual de algunas de mis últimas obras para un espacio muy especial, que une arquitectura, historia y naturaleza con un chispazo de luz y alegría, cercano a la ciudad de Zaragoza. La obra está pensada y distribuida en función de esos elementos. Hay expuestas varias series y algunas obras exentas realizadas para la ocasión, que siguen la estela habitual de mi obra ‘Maquinismos poéticos y emisores. Metalíricos’, iniciada en Vicenza (Italia) en 1985.

¿Algo más, no?

Tenemos una serie de formato pequeño en papel Fabiano, ‘Pentagrama metálico’; otra de intervención fotográficas, ‘Cuerpo y Alma’; varias de formato mural. También un pequeño diorama: ‘Sombras del vacío’; una pieza de madera: ‘El ojo pineal’. Todas con alguna especie de extrañamiento que anuncia algo de mi próxima obra. Y, finalmente, tres obras sobre chapa-espejo oxidado:‘Orlados’ se llaman. Eso es todo.

¿Qué supone la exposición para usted? Tiene algo de retorno.

Supone un acto de presencia, un aquí y ahora. Después de la exposición de la Lonja ‘Rompiendo el tiempo’, no había expuesto en Zaragoza. Un momento fantástico para conocer el Espacio Huecha y juntarme con muchos amigos y aficionados al arte aragonés. Compartir opiniones, hablar de pintura y proyectos y también disfrutar del arte en una fiesta amenizada con una intervención de Pedro Baricat: ‘Zen/ Tao - Radio imantaciones’. Y la original cocina de la chef Marta Navarro. Buenas tapas y vinos en el jardín, con la fantástica comunidad del arte zaragozano casi al completo, con Paco Rallo de presentador. Me emociona otra cosa...

¿Sí?

Descontextualizar la obra, sacarla fuera de su lugar habitual, supone verla con otra perspectiva más objetiva que aporta una visión nueva y enriquecedora.

¿Qué vínculo tenía con Miguel Ángel Domínguez y su familia?

Mi vínculo con Miguel Ángel viene de muy lejos. De la época del Colectivo Plástico de Zaragoza, posteriormente del espacio alternativo Pata-Gallo y las ediciones de obra gráfica con Pepe Bofarull, como miembro del grupo Algarada. Más tarde como clientes habituales con su mujer Inma del café Babel. Ahora con motivo de mi muestra en el Espacio Huecha, que dirige su hija María.

Una de las obras de carácter fotográfico de Sergio Abraín. Archivo Abraín.

¿Cómo concibió la muestra?

Como un pequeño viaje. Un cambio de escenografía del espacio habitual de trabajo; el estudio. Posee otros colores, otros ruidos... Hay un tránsito de un ambiente urbano a otro rural, rodeado de naturaleza. Estas pequeñas trashumancias siempre te ponen en contacto contigo mismo. Fuera de ese mundo ‘metalírico’ que siempre me rodea.

¿Dónde está ahora, creativamente hablando, Sergio Abraín?

Estaré en el futuro, aunque no sea un nativo digital. Y si estoy en casa, como siempre, buscando nuevos territorios para expandir y seguir desarrollando mi lenguaje metalírico. Estoy reinventándome continuamente, aunque siempre fiel a mi estética, mi pensamiento y mi discurso como artista. Siempre he pensado que el futuro había que inventarlo. Ahí sigo a título personal y como artista. Mi campo creativo cada vez es mayor.

Ha cambiado de estudio.

Sí. Mi estudio es ahora más pequeño que nunca y, sin embargo, la obra crece en todas direcciones. Si se supone que todo es signo, ese algo mágico, el signo es lo que pinto como expresión individual. Pienso muchas veces que mis cuadros son entes sociales. Me gustaría meterme dentro de mis cuadros. Pasar al otro lado. Incluso encontrarme con artistas que me han inspirado o con sucesos que han quedado grabado en mi memoria para siempre. Como en el metaverso, pero de verdad. ¡Sería total! Procuro no ser un instrumento de mí mismo.

¿Quiere decirnos algo con ello?

Sí. El arte es esperanza y es el lugar más universal aparte de la muerte. Es un espacio donde crear lenguajes que me permitan dialogar con todo aquello que me sirva para dialogar con la naturaleza, la política o las tecnologías.

Concrétenos algo más. ¿Qué sigue buscando en la creación?

Busco plasmar la belleza de los cuerpos y las máquinas con sus patologías, así como la belleza de la «naturaleza artificiada», en expresión del crítico y artista, Gillo Dorfes. Existe una heroica maquinal fascinante. Me gusta pintar las cosas que están detrás de las cosas. Pensamos que las cosas simplemente actúan y no dicen nada. Pero, ¿qué sentimientos nos proyectan? ¿Dicen cosas más allá de ruidos?

No sé si tiene respuestas a tantas preguntas cómo se hace.

Ja ja ja. Busco la revelación de algo nuevo aunque tenga 2000 años. Busco lo distinto y sorprenderme a mí mismo. Si eso sucede, entonces pienso que voy por el buen camino. Busco la verdad de las cosas sencillas, aunque ya sabemos que en el fondo son muy complicadas. Las cosas grandes son muy pesadas, y las cosas pesadas son arqueología y eso es otro mundo.

¿Diría que es un buscador, un hombre imaginativo o un inconformista?

Las tres cosas, pero especialmente el buscador. Le añadiría el «revelador». El revelador es un hombre bendecido por la vida; sería un buen complemento. El buscador es un hombre interiorizado, que casi siempre halla algo de sí mismo o de su familia y a veces de la historia. El hombre imaginativo es un escapista. Un inconformista es un ser que no está de acuerdo con lo establecido y cree que las cosas pueden ser mejor, incluso el nudo de sus zapatos y la raya de su pelo. El inconformista es un estratega de la insatisfacción. Soy un pepito grillo activando siempre la queja social como un cirujano sin bisturí. La imaginación tiene mucho poder, es congénita a la supervivencia. El arte tiene mucho de eso, y sin la imaginación hasta los condenados a muerte morirían antes.