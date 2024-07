Batería y durabilidad con la elegancia por bandera

Probablemente, si los Panchos hubieran tenido un Huawei Watch 4 Pro Space Edition no le hubieran pedido que no marcara las horas y la canción hubiera sido otra. Este es el reloj inteligente más bonito y elegante que jamás ha pasado por nuestra muñeca. Desgraciadamente, no es perfecto y si al usuario le gustan Los Panchos, una de las cosas que no podrá hacer con él es usar su Spotify para escucharlos.

Pero empecemos por el principio, el diseño y los materiales utilizados para construir este reloj son simplemente impresionantes. Huawei ha optado por una caja grande, adecuada para su pantalla de 1,5 pulgadas, que no es apta para todas las muñecas. Sin embargo, su gran tamaño lo hace cómodo de utilizar, gracias a los negros absolutos y colores vibrantes de su panel amoled, que es una delicia para la vista. Admitámoslo, el uso del titanio como material de fabricación es principalmente para fanfarronear. Esta aleación incrementa mucho el precio, pero la estética y la robustez que ofrece serán la justificación que algunos usuarios necesiten para tomar la decisión de compra. La correa, del mismo material, merece mención especial, ya que es muy práctica: permite ajustar los eslabones de manera sencilla para adaptarse a cualquier tamaño de muñeca.

La pantalla amoled con tasa de refresco variable es uno de los puntos fuertes de este dispositivo. Los colores son intensos y los negros son profundos, lo que hace que cualquier imagen se vea espectacular. Además, la interfaz de usuario, diseñada por Huawei, es intuitiva y fácil de usar, aunque algo cerrada en comparación con otros ecosistemas más abiertos como los de Apple o Google. La fluidez con la que se mueve entre menús y aplicaciones es digna de mención, proporcionando una experiencia de usuario realmente satisfactoria.

La conectividad es excelente, con Bluetooth, Wi-Fi y LTE, permitiendo que el reloj sea independiente del smartphone para realizar llamadas y enviar mensajes. Sin embargo, la falta de compatibilidad del NFC con tarjetas de pago es una desventaja notable en un dispositivo de este calibre.

La batería es otro de sus puntos más fuertes, con una autonomía que roza los cinco días de uso intensivo, pudiendo extenderse a más de una semana con un uso más moderado. Esto es especialmente útil para viajes largos donde no siempre se tiene acceso a un cargador.

No obstante, no todo es perfecto. La compatibilidad con aplicaciones de terceros es limitada debido al sistema operativo propio de Huawei. Aunque ofrece muchas aplicaciones de salud y deporte, se echan en falta algunas populares como Spotify o la versión completa de WhatsApp. Aun así, permite responder mensajes de WhatsApp a través de emojis, mensajes predefinidos, teclado virtual o dictado por voz. Esta limitación en el ecosistema de aplicaciones puede ser un inconveniente para aquellos usuarios acostumbrados a las amplias opciones disponibles en otras plataformas, pero Huawei ha hecho un esfuerzo considerable por incluir las aplicaciones más esenciales.

Además, la medición de parámetros de salud y deporte es muy completa. El reloj cuenta con sensores avanzados que permiten un seguimiento detallado del sueño, la frecuencia cardíaca y hasta un pequeño electrocardiograma. Estas funcionalidades son ideales para usuarios que buscan un control exhaustivo de su estado físico y bienestar, haciendo de este dispositivo una herramienta valiosa para el cuidado personal.

En definitiva, el Huawei Watch 4 Pro Space Edition es probablemente el mejor reloj inteligente del mercado, combinando diseño, funcionalidad y autonomía excepcionales. Es ideal para aquellos que pueden permitirse los 650 euros que cuesta y buscan un dispositivo que no solo sea una herramienta tecnológica, sino también un complemento de moda que realce su estilo. Huawei ha conseguido crear un reloj que no solo cumple con las expectativas, sino que las supera en muchos aspectos, haciendo que cada euro invertido valga la pena.

Pantalla: pantalla amoled LTPO de 1.5 pulgadas.

Conectividad: LTE, wifi, GPS y bluetooth 5.2.

Resistencia: titanio de grado aeroespacial.

Batería: 4 días en modo inteligente o 12 días en modo de ahorro de energía. Carga en 1 hora.

Compatibilidad: Android 8.0 o posterior, iOS 13.0 o posterior.

Extras: corona giratoria, altavoz y micrófono.