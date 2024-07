Recuerdos de la muestra y la visita de Ocaña, el artista libre y transgresor, a Zaragoza

Estos días se ha hablado mucho del ‘performer’, artista y actor José Pérez Ocaña (Cantillana, 1947-Sevilla, 1983), Ocaña a secas, especialmente porque estamos en la semana del Orgullo-2024 y porque el pasado domingo, en ‘Imprescindibles’, se emitió un documental sobre este personaje, reivindicado desde hace años por el colectivo LGTBI y un luchador insobornable de las libertades individuales: ‘Yo, Ocaña’, una producción de RTVE, escrita y dirigida por Gemma Soriano y Pilar Granero.

Quizá por todo ello resulte más que conveniente recordar que, coincidiendo con las fiestas del Pilar de 1979, Ocaña estuvo en Zaragoza, expuso en la sala Pata-Gallo, que dirigían el artista Sergio Abraín y su mujer de entonces, la galerista Concha Orduna. La huella que dejó Ocaña en Zaragoza ha sido glosada y recordada en algunas ocasiones: su presencia no pasó inadvertida, en absoluto. "Significó mucho, en un tiempo especial, de búsqueda de libertad, superior en muchas cosas al de hoy, una época auroral, cargada de ilusiones y de transgresión, sobre todo para los más jóvenes o los artista de un tiempo en el que abundaban los grupos", dice el citado Sergio Abraín.



"Concha Orduna y yo fuimos a verlo a Barcelona, a su estudio de la plaza Real. Le explicamos cómo era la sala y lo convencimos", cuenta Abraín

"Hemos conversado en ocasiones de todo ello. Es verdad. Pero a veces se habla de oídas. Todo empezó cuando Concha y yo vimos en los Multicines Buñuel la película, ‘Ocaña. Retrato intermitente’ de Ventura Pons. Nos impresionó. Entonces estábamos llenos de ilusiones y comentamos que nos gustaría traerlo a Zaragoza. Ya era conocido en España: era un artista, era un ‘showman’ y la película reflejaba su personalidad", dice Sergio Abraín. "Fuimos a verlo a Barcelona, a su estudio de la plaza Real. Le explicamos cómo era la sala y lo convencimos", cuenta. Solía decir entonces: "Yo salgo a la calle a provocar". Y lo hacía.

Se montó la exposición. Fue una auténtica fiesta. El crítico de arte Ángel Azpeitia, que trabajó durante más de medio siglo en HERALDO, arrancaba así su crítica el 14 de octubre: "No es una exposición -o no es solo una exposición- lo que acontece. Es un festejo". Y hace una defensa apasionada y explícita de lo que mostró y de lo que se vio. Agregaba: "Se inicia en la calle, con farolillos y cadenas, para seguir en la sala, que se alfombra de pino, ahora con montajes, con escenografía, con muñecos y ambiente, con ‘incienso y romero’, con Virgen y velatorio. Es Ocaña. Es un espectáculo. También hay pintura; pero todo lo demás la arropa y la mece, la presenta y la ilumina, la encubre y la descubre". La inauguración se llenó. El artista, por varias razones, se quedó unos días. Recibía visitas a menudo. Era un tipo arrebatador, distinto, con su pasión por las vírgenes andaluzas, con buen gusto para el dibujo. Exhibía su labia y su afán de libertad y de promiscuidad.

Recuerdos, hechos, rebeldías

"Estuvieron muchos artistas de la ciudad. Muchos. De diversas generaciones y grupos. Me acuerdo de Vicente Villarrocha, de Paco Rallo, de Paco Simón, Ángel Aransay. La lista es larga", señala Sergio Abraín, al que le fascinó su personalidad, su encanto, su frescura. "Lo conocí, claro. Estuvo al menos dos veces en mi estudio. Pata-Gallo estaba en la calle del Temple 10, y mi estudio en Jusepe Martínez. Recuerdo que a veces me lanzaba indirectas o me hacía bromas sexuales, pero la sensación que me queda de él es la de un hombre formado, intuitivo, educado, muy generoso. Recuerdo que el grupo teatral El Grifo, que dirigía Dionisio Sánchez, colaboró con él y estaba encantado. Yo también participé en su ‘performance’, como se ve en las fotos. Me regaló dos dibujos de vírgenes con un ángel. Me quedé con una sensación: era amable, sencillo, buena persona y tenía ideas acojonantes. Creo que para muchos de nosotros y para la ciudad, fue un chute de adrenalina", recuerda Paco Simón, que se pone a hurgar en sus cajones y carpetas.

A Ocaña, que a veces se autodenominaba ‘La Ocaña’, le gustaba experimentar con el travestismo. Se ponía vestidos de vírgenes y manolas andaluzas. Aquí, entre otras cosas, organizó un altar y un velatorio, y "además, pintó un mural ante la galería", dice Sergio Abraín.

La editora Trinidad Ruiz Marcellán se acuerda de una cosa muy curiosa que explica el carácter de Ocaña. "Mi madre Josefina Marcellán solía ir a muchas exposiciones. Quiso ir a la suya y habló con él. Se creó un clima de confianza y cariño entre los dos, y mi madre le dijo que le quería comprar una obra. Él contestaba que no, que se le regalaba. Y lo hizo. La tiene mi hermana Carmen en Barcelona. Hablaron mucho, sobre todo de la muerte. Mi madre había perdido un hermano de un bombardeo en Torrero; un hermano suyo volvió ciego de la División Azul y otro se fue al exilio y falleció en un campo de concentración en Francia. Me emociona recordar su diálogo", dice.

Pasaron muchas cosas. Cosas de arte, de rebeldía, de visitas a garitos nocturnos, de libertad individual, de amoríos. Más tarde, la pareja Concha Orduna-Sergio Abraín se separaron, pero pensaron en un nuevo proyecto para la galería Caligrama con Ocaña. Tendría lugar en 1983, pero fue entonces cuando sufrió aquel accidente terrible de Cantillana, se le incendiaron las bengalas de su traje y murió poco después, de las quemaduras y de una antigua dolencia hepática. Empezaba la espiral de mito que aún continúa.