Para vencer, ser. O la historia de dos bloques encadenados al tedio y al azar lisonjero

«Ganar no es lo importante, siempre y cuando se gane», declaró Vujadin Boskov. Francia e Inglaterra se han colado en semifinales en los penaltis y con el juego más aburrido e irrelevante de la Eurocopa. Ya puestos, incluso podemos sacar algunas conclusiones: Cristiano Ronaldo, envejecido e igual de egocéntrico que siempre y sin las pletóricas facultades de atleta de antaño, ha sentido al equipo, ha resistido, ha peleado, incluso ha resultado un poco patético, si se es cruel, pero siente el fútbol y compite hasta el final. Y Mbappé, más allá de la mala suerte que ha tenido con el golpe, no ha aportado casi nada: ni mentalidad ni sacrificio ni pasión por su país. Parece un futbolista desganado; algo que también le sucede a Griezmann, fuera de forma y lejos de sí. No hay que despertar a la fiera, o a las fieras, porque reaparecen cuando más nos duele, pero hasta ahora Francia e Inglaterra avanzan encadenadas al tedio y al azar lisonjero.

Con Cristiano se va Toni Kroos. Creo que nunca lo habíamos odiado tanto como el viernes: él también se jugaba algo especial, el espejo recobrado de su amor a Alemania. Dejó una huella turbulenta con una agresividad infrecuente en él, merced al permisivo y espantoso Taylor. Se va un centrocampista de lujo, de toque, de disparo, con un metrónomo en la pierna y en el cerebro que hizo una media de oro con Luka Modric, otro que selló aquí su ocaso. Eso pareció.

España jugó un partido intenso ante Alemania. Estuvo irregular: impecable, iluminada de fantasía y clase, voraz, pero también sufrió mucho, sobre todo porque tiene unos cuantos futbolistas de la confianza de Luis de la Fuente que están por debajo de Yamal y Nico y de Dani Olmo, que es la revelación y la perla, con el eficaz y entregado Fabián Ruiz. Rodri es materia reservada. De la Fuente pareció desencajado cuando se percató de que toda su táctica se desmoronaba y solo le había dado alas al adversario.

Oyarzábal, que no está bien, buscó el gol con sus disparos con bote pronto; Joselu quiso cazar entre las nubes de Goethe y el que cazó fue Mikel Merino, que convocó al destino para rendirle homenaje a su padre. Y por supuesto a Vujadin Boskov. Ahora, con ese crisol que se enriquecido de matices de oro y de sensaciones, España saldrá a cumplir otra máxima: para ganar conviene arriesgarse y buscar el espectáculo. Como mal menor, hagámosle caso a Cruyff: «Si no puedes ganar, asegúrate de no perder».